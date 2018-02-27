Linxdatacenter подвела итоги работы в 2017 году

Linxdatacenter объявила о том, что финансовая выручка российского подразделения компании составила 877 млн рублей за 2017 год. По объему предоставляемых услуг в области хранения данных Linxdatacenter вошла в топ5 крупнейших российских поставщиков услуг ЦОД.

На рост бизнеса оказали влияние запуск первого гиперконвергентного облака в России, создание международного центра экспертизы LinxLab, реализация проекта Fast Cross Cable, обновление системы ценообразования и упрощение процессов технической поддержки.

Основной рост показали направления, связанные с размещением оборудования и предоставлением облачных услуг в двух российских дата-центрах Linxdatacenter.

Наиболее заметными потребителями ресурсов среди заказчиков Linxdatacenter стали онлайн-ритейлеры и контент-провайдеры. В целом российские заказчики Linxdatacenter демонстрируют растущий интерес к гибридной модели ИТ-инфраструктуры - с использованием собственных вычислительных мощностей и сервисов внешних облачных поставщиков. С учетом этого тренда, в 2017 году Linxdatacenter продолжила инвестировать в развитие бизнеса хранения данных, в том числе за счет продажи непрофильной части бизнеса - телекоммуникационного сегмента, который позволял предоставлять услуги связи из Западной Европы в Восточную Европу, Россию и Казахстан. Выручка от продажи этого финансово успешного сегмента позволила полностью сосредоточиться на усилении основных направлений — услуги ЦОД и облачные решения в России и Польше.

Благодаря фокусу на направлениях colocation и cloud, компания вывела на рынок несколько передовых технологических решений и услуг в области хранения данных. В 2017 году Linxdatacenter запустила первое гиперконвергентное облако в России. Партнерство с компаний Cisco Systems позволило развернуть гиперконвергентную платформу HyperFlex на базе московского ЦОД, сочетающую автоматизацию серверов и сетей, а также распределенное дисковое хранилище. Данное решение поддерживает широкий диапазон приложений и рабочих нагрузок для ЦОД, при этом управление платформой полностью автоматизировано.

Linxdatacenter также запустила проект Fast Cross Cable (FCC) по оперативному предоставлению кроссировок. В московском ЦОДе Linxdataсenter представлено более 40 операторов связи, что обязывает дата-центр оперативно реагировать на запрос по кроссировочным соединениям с ними. Linxdatacenter полностью изменила процесс Cable management, что позволяет сейчас оперативно соединять с операторами или проводить смену оператора в пределах двух часов.

Еще одним итогом работы в 2017 году стала оптимизация внутренних процессов. Улучшения, выполненные в обоих дата-центрах, коснулись в первую очередь удобства работы клиентов. В частности, автоматизирован доступ заказчиков к собственным стойкам, организовано комфортное пространство для работы с оборудованием в ЦОД, упрощены обращения в службу техподдержки.

«В 2017 году мы запустили программу «Внутренние процессы глазами клиентов». На все, что мы делаем, мы смотрим через призму существующих и потенциальных клиентов. Мы действительно много сделали в прошлом году, начиная от ребрендинга и создания Центра экспертизы LinxLab до совершенствования системы технической поддержки клиентов, - отметила Ольга Соколова, генеральный директор Linxdatacenter в России. - Мы постоянно инвестируем в экспертизу сотрудников, наша задача – стать экспертом и доверенным помощником для клиентов на рынке облачных услуг, для этого у нас есть все - специалисты международного класса с опытом построения сложных решений, технологичное партнерство с ведущими вендорами, три собственные площадки ЦОД и облачные платформы в Москве, Санкт-Петербурге и Варшаве».

В 2018 году компания также ожидает рост бизнеса выше среднерыночных показателей, в том числе, за счет расширения московского и питерского ЦОДов, новых технологических партнерств и облачных сервисов, а также выхода на новые международные рынки – Китая и стран Скандинавии.