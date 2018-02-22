VMware: лидер магического квадранта Gartner для гиперконвергентных инфраструктур 2018 года

VMware получила статус «лидер» в магическом квадранте Gartner, Inc. для гиперконвергентных инфраструктур 2018 года.

«На наш взгляд, отчет Gartner подтверждает, что программное обеспечение играет важнейшую роль в развитии гиперконвергентных инфраструктур нового поколения, — отметил Ли Касвелл (Lee Caswell) вице-президент по направлению Storage and AvailabilityBusiness Unit, VMware. — Мы считаем, что в новом магическом квадранте хорошо отражены преимущества долгосрочных стратегических платформ HCI от поставщиков, ориентированных на разработку ПО. К их числу относится и VMware. Тот факт, что компания получила статус «лидер», — свидетельство того, что наше комплексное видение, стратегия и решение VMware vSANдействительно имеют значительное влияние на современные среды ИТ».

Gartner определяет гиперконвергентную инфраструктуру (HCI) как тип ПО с горизонтальной масштабируемостью, интегрированного с инфраструктурой, которые основаны на применении модульного подхода к вычислениям, сетям и хранению данных, осуществляемых при помощи аппаратного обеспечения стандартной архитектуры. Такая инфраструктура предполагает единое управление распределенными горизонтальными структурными элементами.

Как подчеркивает агентство, магический квадрант нацелен исключительно на вендоров и предложения в сегменте рынка гиперконвергентного ПО; он не учитывает требования к аппаратному обеспечению гиперконвергентной системы, которые являются частью модели HCIS; выделяет отдельный рыночный сегмент гиперконвергентных инфраструктур, лежащих в основе моделей предоставления инфраструктурных сервисов только программными средствами (software-only), с использованием собственного аппаратного обеспечения (bring­your-own-hardware) и с возможностью «облачного» потребления.

«Поскольку акцент сегодня смещается в сторону ПО, мы считаем, что VMware занимает отличную позицию на растущем рынке HCI, — сказал Ли Касвелл. — Наша компания предлагает широкий портфель решений — для ЦОДов, облачных сервисов и всех сред, и элементов, которые находятся между ними. Эти решения включают в себя инструменты для вычислений, хранения, сетей и управления. Кроме этого, мы используем проверенные ориентированные на ПО бизнес-модели».

Решение vSAN от VMware — это простое нативное хранилище данных для VMware vSphere. Более 10 000 заказчиков пользуются им в различных целях, в том числе — для обеспечения работы критически важных для бизнеса приложений, нативных облачных приложений, инфраструктуры виртуальных рабочих столов (VDI), сред удаленных офисов/офисов филиалов (ROBO) и аварийного восстановления. С VMware vSAN заказчики получат эффективное средство плавного эволюционного развития имеющихся виртуализованных сред vSphere. Эти среды можно преобразовать в безопасные и доступные гиперконвергентные платформы, которые можно внедрить локально или в любом крупном публичном облаке. На сегодняшний день VMware предлагает широкий ассортимент гиперконвергентных решений на основе vSAN, в том числе vSAN ReadyNode и Dell EMC VxRail Appliance. Последнее предложение по HCI является базовым структурным элементом для предложения «инфраструктуры по требованию» VMware Cloudon AWS.

Встроенная безопасность HCI: VMware предлагает программно-определяемую криптографическую защиту от несанкционированного доступа к хранимым данным. Заказчики vSAN, которые пользуются средствами шифрования данного ПО, могут выбрать любое аппаратное обеспечение с сертификацией vSAN для снижения издержек и им не придется приобретать дорогостоящие диски с самошифрованием (SED).

Эффективная и экономичная защита площадки: Переход на улучшенные Stretched Clusters с локальной защитой делает информационные системы более устойчивыми к сбоям в работе площадок и локальных компонентов. Внедрение таких кластеров обойдется на 50% дешевле по сравнению с ведущими традиционными решениями хранения.

Проактивная облачная аналитика: Благодаря решению vSAN Cloud Analytics и его обновленной аналитической модели становится возможным оптимизировать работу сред, опираясь на оперативные уведомления службы поддержки и специализированные рекомендации. Облачные средства аналитики постоянно обновляются и улучшаются без необходимости вмешательства со стороны заказчика.

Поддержка аппаратного обеспечения следующего поколения: Внедрение новейших флеш-технологий для поддержки работы решений HCI на базе vSAN, позволит ускорить обработку ключевых рабочих нагрузок: благодаря им инновации будут выводиться на рынок без задержек, а оборудование, использующее эту инфраструктуру, — обновляться полностью. В решении vSAN 6.6 впервые в отрасли реализована поддержка масштабируемых процессоров Intel Xeon и SSD Intel Optane. Это позволяет повысить производительность как рабочих нагрузок общего назначения, так и нагрузок с интенсивной записью — например, при работе с большими данными и потоковой аналитикой.

VMware продолжает расширять области применения VMware vSAN с помощью новых предложений — HCI Acceleration Kit и ProjectHatchway. Решение HCI Acceleration Kit ускоряет переход на распределенные ИТ за счет сокращения расходов и уменьшения сложности корпоративных ИТ, масштаб которых выходит за границы ЦОДов. Project Hatchway обеспечивает постоянное хранение данных для приложений с отслеживанием состояния через vSphere Cloud Provider. Это решение предоставляет доступ к хранилищу vSphere на базе технологии VMware vSAN или к стандартным хранилищам SAN и NAS.

Скачать отчет Gartner «Магический квадрант для гиперконвергентных инфраструктур» за 2018 год можно по ссылке.