Технологию распознавания лиц NtechLab внедрят в «умных городах» Татарстана

NtechLab объявила о том, что 7 февраля в рамках Отчетной сессии социально-экономического развития Альметьевского муниципального района с участием главы республики Татарстан, администрации Альметьевска и сотрудников МВД, президент РТ Рустам Минниханов и глава района Айрат Хайруллин осмотрели выставку достижений Альметьевска и посетили стенд компании NtechLab, где им были представлены различные сценарии использования технологии распознавания лиц в системах городского видеонаблюдения для обеспечения общественной безопасности.

Видеоаналитика от NtechLab уже работает в формате пилотного проекта в Альметьевске, где установлено суммарно 25 камер на домах и детских садах. Городские власти дали высокую оценку достигнутым результатам и планируется развернуть полномасштабную систему видеонаблюдения сначала в Альметьевске, а в дальнейшем и по всей Республике.

Ранее Департамент информационных технологий Москвы в ходе пилотного проекта подключил видеоаналитику от NtechLab к трем тысячам камер городской системы видеонаблюдения.

На сегодняшний день разработка NtechLab - это самая быстрая в мире технология распознавания лиц с высокой точностью, у которой нет аналогов в России и за рубежом. Алгоритм осуществляет поиск по базе в 1 млрд лиц меньше чем за полсекунды. С его помощью система распознавания почти мгновенно определяет личность человека в потоке видео, отслеживает маршруты передвижения, устанавливает реальное местонахождение и даже способна определить его эмоциональное состояние. Интеграция алгоритма в систему видеонаблюдения позволяет существенно повысить эффективность поиска и задержания преступников правоохранительными органами.

«Пилотный проект показал, что лицевая биометрия позволяет обеспечить качественно новый уровень безопасности для граждан, даже точечное внедрение этой технологии демонстрирует впечатляющие результаты, но реальный эффект можно будет оценить только при внедрении этого решения в рамках всего города», - сказал глава Альметьевского района Айрат Хайруллин.

«Концепция «умных городов», построенная на интеллектуальной видеоаналитике, становится основой городской безопасности в крупнейших мегаполисах мира, в том числе и в России. Функция распознавания лиц позволяет решать очень широкий спектр задач, начиная с поиска розыскиваемых лиц, находящихся в базах правоохранительных органов, до формирования big data для более эффективного контроля загруженности городских автомагистралей, пешеходных потоков, и управления жилищно-коммунальным хозяйством», - сказал генеральный директор NtechLab Михаил Иванов.

В 2017 году правительство республики Татарстан разработало концепцию развития цифровой экономики региона. Одним из приоритетов развития Татарстана является создание инфраструктуры «умных городов». В роли площадок для внедрения системы выбраны Казань, Набережные Челны, Зеленодольск и Альметьевск, так как в этих городах существует развитая телекоммуникационная инфраструктура, оптимальное количество жителей, а также данные регионы хорошо зарекомендовали себя в рамках прошедших пилотных проектов.