«Ростелеком» обеспечил скоростным интернетом 204 населенных пункта на Дальнем Востоке

«Ростелеком» построил 204 точки доступа Wi-Fi по проекту устранения цифрового неравенства (УЦН) на Дальнем Востоке.

Количество малых населенных пунктов в регионах ДФО, где теперь есть высокоскоростной интернет: Амурская область – 86, Приморский край – 51, Хабаровский край – 28, ЕАО – 17, Сахалинская область – 14, Саха (Якутия) – 5. Камчатский край – 3.

Проект устранения цифрового неравенства предусматривает строительство точек доступа в интернет со скоростью не менее 10 Мбит/с в населенных пунктах с численностью населения от 250 до 500 человек. В целом по стране такие точки должны быть построены почти в 14 тыс. населенных пунктов.

С августа 2017 года доступ в интернет в этих точках предоставляется бесплатно.

«Сегодня более 70 000 жителей в малых населенных пунктах могут пользоваться скоростным интернетом. Для этого мы проложили более 2,5 тысячи километров оптических линий связи. При строительстве точек мы параллельно обеспечиваем скоростным интернетом больницы и другие социально значимые учреждения в отдаленных районах. Интернет помогает повышать качество жизни на удаленных и труднодоступных территориях», – отметил Александр Логинов, директор макрорегионального филиала «Дальний Восток» «Ростелекома».

Подключиться к интернету можно с мобильного телефона, ноутбука, планшета и других устройств с модулем Wi-Fi.