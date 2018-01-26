Fujitsu представила новые гибридные и флэш-СХД Eternus

Fujitsu объявила о выпуске нового поколения флэш-СХД Eternus AF S2 и гибридных СХД Eternus DX S4 среднего уровня. Новые системы хранения данных удовлетворяют потребность заказчиков в высокой скорости вычислений для обеспечения непрерывности работы и роста цифрового бизнеса. Системы Eternus AF помогут легко мигрировать с гибридных СХД на флэш-системы.

Системы Eternus AF250 S2 и AF650 S2 оснащены кэш-памятью большего объема и более быстрыми процессорами, поддерживают технологии Fibre Channel 32 GB и используют высокооптимизированные алгоритмы для многоядерных и многопоточных процессоров. За счет этих характеристик системы оптимизируют работу приложений, которым требуется высокая скорость отклика системы хранения. Благодаря возросшей на 30% производительности, системы Eternus обеспечивают низкое время отклика при использовании системы аналитическими и другими критически важными приложениями, включая платформы SAP HANA. При этом они позволят компаниям адаптироваться к быстрому росту хранящихся данных и успешно консолидировать их.

Система хранения данных среднего уровня Eternus AF650 S2 поддерживает объем необработанных данных на уровне 3 ПБ на одну систему, занимая всего половину стойки в ЦОД. Она показывает лучшее в своем классе значение IOPS (количество операций ввода-вывода в секунду) при минимальных задержках. Согласно результатам эталонного теста SPC, опубликованным 19 января 2018 года, соотношение стоимости и скорости работы для AF650 S2 составляет $0,27/SPC-1 IOPSTM. СХД Eternus AF250 S2 представляет собой идеальную флэш-систему для компаний малого и среднего бизнеса благодаря оптимальному соотношению «стоимость/скорость работы» на уровне $0,10/SPC-1 IOPSTM. Обе модели поддерживают новые типы твердотельных накопителей, что дополнительно увеличит емкость хранилища данных.

Системы Eternus DX500 S4 и DX600 S4 позволяют компаниям консолидировать максимальный объем структурированных и неструктурированных данных на одной системе хранения, в которой используются твердотельные накопители и традиционные жесткие диски. Такой подход направлен на совершенствование рабочих характеристик гибридных СХД для обеспечения оптимальной скорости, емкости и стоимости. Инженеры компании Fujitsu изменили архитектуру новых моделей, что увеличило производительность хранилища при использовании твердотельных дисков на 30%. Кроме того, установленные в системах жесткие диски большой емкости позволяют хранить неструктурированные данные с минимальными расходами. Функции интеллектуальной автоматизации дают возможность упростить администрирование системы, и вместо задач по управлению различными уровнями хранения данных просто задавать параметры пропускной способности и емкости в соответствии с необходимым временем отклика для каждого тома данных. Благодаря высокой производительности на уровне твердотельных накопителей, семейство СХД Eternus DX S4 позволяет компаниям защищено и пошагово перейти от жестких дисков к флэш-технологиям в рамках одной системы.

Оливье де Ла Шапель (Olivier de La Chapelle), руководитель направления решений Fujitsu для ЦОД в регионе EMEIA, говорит: «Современные компании должны поддерживать стремительный рост объемов данных и нуждаются в доступных в любое время приложениях. Компании также должны соблюдать баланс между доступной емкостью и ее стоимостью. Все решения Fujitsu для хранения данных разработаны так, чтобы обеспечивать максимальную скорость работы, желаемую емкость, исключительную гибкость и совместимость систем разных поколений. Компании любого масштаба смогут найти для себя оптимальное соотношение гибридных и флэш-СХД, которое позволяет сэкономить и полностью соответствует их потребностям. Новые Eternus – это системы хранения данных, адаптированные для эпохи цифровых технологий».

Fujitsu Eternus DX и AF поддерживают технологии дедупликации и сжатия данных, в результате чего заказчики получают дополнительные возможности для контроля необходимой емкости и своих расходов на ИТ. Все существующие и новые системы Eternus DX и AF могут контролироваться с помощью единого ПО для управления СХД – Eternus SF. Практически во всех моделях реализованы функции зеркалирования и репликации данных, а также и резервного переключения без остановки работы. Они присутствуют как в новых, так и в старых системах, что максимально защищает инвестиции компании. Гибридные системы можно применять для восстановления флэш-массивов, снижая расходы на поддержание непрерывности работы.

Новые флэш-СХД Eternus AF S2 и гибридные СХД среднего уровня Eternus DX S4 будут доступны для приобретения в странах Северной Америки, Европы, на Ближнем Востоке, в Индии и Африке с 24 января 2018 года.