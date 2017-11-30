Совфед предлагает ввести ответственность операторов за передачу истинного номера звонившего абонента

Члены Совета Федерации во главе с председателем Временной комиссии СФ по развитию информационного общества Людмилой Боковой внесли на рассмотрение Государственной Думы РФ поправки к Кодексу РФ об административных правонарушениях.

Представленный законопроект координируется с принятыми накануне поправками к ст. 46 Федерального закона «О связи» (также инициированными Людмилой Боковой). Поправки касаются запрета подмены номеров и блокировки трафика с неустановленных номеров. Как поясняет сенатор, в комплексе законодательные акты направлены на обеспечение возможности устанавливать истинный номер абонента, инициирующего голосовые и текстовые сообщения, во избежание совершения преступных действий с использованием средств связи.

Предлагается дополнить КоАП РФ статьей 13.2.1, устанавливающей административную ответственность за неисполнение операторами связи обязанности по передаче абонентского номера, выделенного абоненту на основании договора об оказании услуг связи, в процессе установления телефонного соединения или передачи короткого текстового сообщения. Ранее такой ответственности предусмотрено не было.

«Действия по подмене абонентских номеров и уникальных кодов идентификации в сетях связи причиняют ущерб интересам государства и общества, – отметила Людмила Бокова. – Так, в сентябре-октябре текущего года 186 российских городов подверглись атаке «телефонных террористов», когда по телефону сообщались ложные сведения о минировании торговых и развлекательных центров, образовательных и административных учреждений. В общей сложности за этот период пришлось экстренно эвакуировать около 2,3 млн человек. Практически все подобные звонки совершаются с подменой абонентских номеров, что осложняет проведение оперативно-розыскных действий по поиску преступников. Тем, что при подмене номера невозможно сделать обратный вызов и проверить достоверность информации, также часто пользуются мошенники».

Размер штрафов согласно данной статье КоАП РФ начинается с суммы в 10 тыс. руб. для должностных лиц и 50 тыс. руб. для индивидуальных предпринимателей до 200 тыс. руб. для юрлиц. За повторное нарушение предусмотрены повышенные штрафы.