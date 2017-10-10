«Ростелеком», ФРИИ и Фонд «Сколково» начинают набор технологических стартапов

«Ростелеком», ФРИИ и Фонд «Сколково» объявили о начале набора технологических стартапов в совместную акселерационную программу. Организаторы будут поддерживать и развивать компании, занимающиеся проектами по созданию оборудования и программного обеспечения для виртуализации телекоммуникационных сетей и ЦОДов, а также стартапы в сфере IoT и IIoT, кибербезопасности, видеоаналитики, технологий компьютерного зрения, connected cars, дронов и smart cars.

Для участия в акселераторе стартапов достаточно заполнить заявку на сайте проекта. Обязательными для стартапа требованиями являются: соответствие ИТ тематике, наличие готового к продаже продукта или решения, не менее двух человек в команде проекта и прогнозируемый оборот компании не менее 300 млн руб. в год через 3-5 лет. Заявки принимаются до 18 октября включительно, итоги первого этапа работы акселератора будут подведены в январе 2018 года.

Александр Айвазов, вице-президент по развитию бизнеса «Ростелеком» отметил: «Участие в акселераторе для стартапов - новый опыт для «Ростелекома». Компания получает возможность оценивать перспективные технологии и разработки на этапе их появления. Это очень важно в эпоху создания цифровой экономики, когда именно наличие передовых технологий будет определять возможность роста компании. Акселератор позволит «Ростелекому» быть в курсе новых достижений, которые компания сможет оперативно внедрять для получения конкурентных преимуществ. Для успешного пилотирования продуктов стартапов «Ростелеком» предоставит им доступ к технической и бизнес инфраструктуре компании».

С компаниями, которые предложат наиболее интересные и перспективные решения, «Ростелеком» продолжит сотрудничество в виде реализации совместных пилотных проектов, заключения партнерских соглашений, инвестиций в развитие бизнеса и даже его приобретение. Это позволит интегрировать разработки в продукты и сервисы «Ростелекома».

Авторы перспективных проектов получат доступ к технологической площадке, на которой они смогут отточить как сам продукт, так и механизм его вывода на рынок. Дополнительно «Ростелеком» предоставит стартапам возможность провести пилотный запуск с использованием собственной абонентской базы.

Анастасия Демидова, директор по акселерации по направлению «Телекоммуникации» Фонда «Сколково»: «Фонд «Сколково» также поддержит интересные «Ростелекому» команды. Те из них, которые получат статус участника «Сколково», смогут воспользоваться всеми инструментами поддержки Фонда, включая микрогранты до 1,5 млн рублей, гранты от 5 до 300 млн рублей (при выполнении условий грантовой политики), сопровождение проекта в процессе реализации «пилота» и дальнейшей работы с «Ростелекомом» для успешного вывода решения на рынок. Т8, «Рэйдикс», Qrator Labs – это только часть примеров успешного коммерческого сотрудничества между участниками «Сколково» и «Ростелекомом».

Выпускники с успешными бизнес-результатами могут получить seed-инвестиции от ФРИИ до 25 млн рублей, а в дальнейшем инвестиции раунда А до 324 млн рублей.

В акселераторе со стартапами будут работать больше 160 трекеров и экспертов фонда. Они помогут предпринимателям проверить спрос на продукт, выстроить маркетинг и продажи. Фонд запустил уже 20 совместных акселераторов. В результате работы было сделано больше 50 пилотов, среди которых Stafory и МТС, HotWifi и Ингосстрах, Кнопка Жизни и Enel, BrandQuad и Stada и многие другие.

Заявки, полученные до 18 октября 2017 года, будут рассмотрены в рамках 14 раунда акселерационной программы ФРИИ.