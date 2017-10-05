«М.Видео» стала партнером чемпионата по искусственному интеллекту

«М.Видео» стала партнером онлайн-чемпионата по системам искусственного интеллекта, который пройдет в рамках «RAIF 2017» (Российский Форум по системам искусственного интеллекта). На основе обезличенных бизнес-данных ритейлера участники Чемпионата продемонстрируют, как торговая сеть может повысить качество сервиса и извлекать дополнительную прибыль с помощью технологий Machine Learning (ML) и Artificial Intelligence (AI). Призовой фонд составил более 1 миллиона рублей.

«RAIF-Challenge 2017» продлится до 25 октября, а 7 ноября на бизнес-форуме RAIF будут представлены три лучших проекта. Победители получат денежное вознаграждение и возможность реализовать свои идеи в виде пилотных внедрений у партнеров – лидеров индустрий ритейла, страхования и финансов.

«Развитие технологий для сервисных компаний, таких как «М.Видео», – это и вызов, и огромные возможности. Вызов – в быстром изменении уровня ожиданий клиентов и необходимости им соответствовать. В то же время анализ данных, искусственный интеллект, машинное обучение и еще целый ряд инноваций даёт бизнесу новые инструменты для совершенствования услуг и процессов. «М.Видео» постоянно находится в поиске новых решений, которые позволят нам лучше понимать покупателей или по-новому решать операционные задачи. Мы работаем как с уже с готовыми ИТ-продуктами, так и с идеями и разработками, организуя собственные хакатоны и участвуя в конкурсах в качестве партнера. Онлайн-чемпионат – отличная возможность для компании взглянуть по-новому на текущие задачи и найти нестандартные решения», – отметил директор по ИТ компании «М.Видео» Сергей Сергеев.

В номинации «AI в ритейле» участники Чемпионата должны разработать инструмент увеличения конверсии посетителей в покупателей на основе анализа большого объема данных о действиях клиентов на сайте mvideo.ru. Например, модель, которая описывает потенциал посетителя к покупке или выявляет группы клиентов, требующие определенной реакции со стороны интернет-помощника. Другие варианты связаны с построением алгоритма интерактивных товарных рекомендаций либо с выявлением проблемных (тупиковых) путей покупателя на сайте.

Принять участие в «RAIF-Challenge 2017» могут как студенты технических вузов и молодые специалисты в сфере ML, так и представители ИТ-стартапов и эксперты в области Data Science. Партнерами соревнования, помимо «М.Видео», стали страховая группа «АльфаСтрахование» и Банк УРАЛСИБ. Каждая из команд-разработчиков (до 3 человек) может участвовать в одной, двух или всех трех номинациях: «AI в ритейле», «AI в страховании» или «AI в банках». По итогам Чемпионата команды представят презентации с описанием предлагаемого ими решения.

«Запуск Чемпионата вызвал повышенный интерес в ИТ-сообществе: на сегодня уже более двухсот участников приступили к работе над заданиями «RAIF-Challenge». Для многих из них это шанс громко заявить о себе на рынке. И, конечно, получить реальные контракты, продемонстрировав на практике полезность технологий ML и AI для крупного бизнеса», – отметил директор по разработке и внедрению ПО компании «Инфосистемы Джет» Владимир Молодых.

Оценивать работы команд и определять победителей будут члены Экспертного жюри, в состав которого войдут партнеры Чемпионата, а также визионеры и амбассадоры крупнейших компаний, вовлеченных в тематику искусственного интеллекта и машинного обучения. Главный критерий оценки – польза для отрасли в целом и для конкретного заказчика.

Узнать подробности о Форуме можно на странице «RAIF 2017» (Российский Форум по системам искусственного интеллекта).