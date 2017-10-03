Veritas Vision Solution Day состоится в Москве 24 октября

Veritas проводит ежегодную конференцию Veritas Vision Solution Day, которая состоится 24 октября 2017 в Radisson Slavyanskaya – Hotel & Business Centre, по адресу площадь Европы, 2, Москва, Россия.

Ключевыми темами мероприятия станут стратегия развития компании Veritas, истории успеха заказчиков, а также техническое обозрение продуктов и решений Veritas.

Среди участников мероприятия TOP-менеджеры, IT-директора, а также руководители и ведущие специалисты IT-отделов.

86% крупных предприятий из списка Global Fortune 500 доверяют Veritas. Компания обеспечивает эффективное и оптимальное управление информацией вне зависимости от места ее хранения — локально или в облаке.

В Veritas полагают, что облака должны быть естественным расширением традиционных центров обработки данных. Важно иметь возможность визуализировать, защищать, и перемещать данные и информационные системы, вне зависимости от того, где они находятся.

В рамках конференции пройдут дискуссии, посвященные различным аспектам управления данными: от задач поиска и учета к построению хранилищ данных, управлению копиями данных, защите данных от логических и физических сбоев, трансформации бизнес-приложений и поддержанию постоянной работоспособности в разнородных (физических и облачных) средах.

Veritas Vision Solution Day – отличная возможность познакомиться с концепцией защиты данных на все 360°. С ее помощью можно реализовать интегрированный подход к защите, хранению, предоставлению доступа и пониманию того, что есть данные. Как оптимизировать данные, выбрав наилучшее расположение и технологии хранения исходя из принципов экономической эффективности, без потери в производительности или повышения рисков потерь данных. Защита критически важных данных, которые позволят предохранить активы вне зависимости от выбранной модели вычислений и архитектуры информационных систем и многообразия сред и платформ (физические, виртуальные и облачные) с одновременным созданием аналитики, которая повысит ценность и достоверность накопленной информации. С технологиями, позволяющими получить представление о том, что есть данные, предоставляющими возможность обрабатывать, мигрировать и контролировать доступ к критически важной для деятельности организации информации, выдерживая при этом самые строгие SLA и требования регуляторов.

Ежегодно мероприятие Veritas собирает свыше 200 делегатов со стороны компаний партнеров и заказчиков со всей Росии и стран СНГ, среди которых представители компаний Газпром Нефть, ВТБ24, Сбербанк, Вымпелком, Лукойл, Транснефть, Ростелеком, Альфабанк, ВГТРК, Гринатом и М.Видео.

Зарегистрироваться на Veritas Vision Solution Day можно здесь.