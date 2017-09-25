«СО ЕЭС» внедрит систему мониторинга ИТ-инфраструктуры с помощью «Техносерва»

«Системный оператор Единой энергетической системы» («СО ЕЭС») и «Техносерв» объявили о создании единой территориально-распределенной системы мониторинга ИТ-инфраструктуры предприятия. Мониторингом охвачены более 1500 объектов инфраструктуры и 100 ИТ-систем «СО ЕЭС».

Весной 2016 г. совет директоров предприятия утвердил программу инновационного развития ОАО «СО ЕЭС» на 2016–2020 гг. и на перспективу до 2025 г. Она определяет основные направления и принципы инновационной деятельности компании на основе приоритетных направлений научно-технического прогресса в энергетическом секторе. Одной из ее приоритетных задач является создание единой системы мониторинга корпоративной ИТ-инфраструктуры и ИТ-сервисов.

Специфика ИТ-инфраструктуры «СО ЕЭС» обусловлена трехуровневой структурой управления диспетчерскими центрами. Традиционно в каждом диспетчерском центре Системного оператора использовались самостоятельные средства мониторинга. Сайты новой системы мониторинга ИТ-инфраструктуры установлены во всех филиалах уровня ОДУ (объединённых диспетчерских управлениях) и централизованно получают данные о состоянии ИТ-инфраструктуры и информационных систем из всех филиалов уровня РДУ (региональных диспетчерских управлений) своих операционных зон.

Помимо мониторинга объектов ИТ-инфраструктуры, формируется статус состояния ключевых информационных систем (ИТ-сервисов) на основе заранее описанных ресурсно-сервисных моделей. Далее собранная на уровне филиалов ОДУ информация о состоянии ключевых ИТ-сервисов поднимается на уровень главного диспетчерского центра (ГДЦ), позволяя в режиме реального времени наблюдать за качеством работы основных информационно-управляющих систем.

Такое архитектурное построение системы мониторинга позволяет иметь представление о происходящем с ИТ-инфраструктрурой в едином центре, оперативно оценивать влияние состояния оборудования на работу ключевых информационных систем (ИТ-сервисов), а также обеспечивать отказоустойчивое функционирование новой системы.

Помимо мониторинга текущего состояния, система мониторинга является и инструментом превентивного анализа возможных аварий и их оперативного предотвращения – за счет автоматического определения первопричины сбоев и деградации состояния объектов ИТ-инфраструктуры и ИТ-сервисов.

«Наш глобальный проект по созданию единой системы мониторинга Системного оператора был разделен на несколько последовательных этапов. В рамках первых двух осуществлялась апробация двух архитектурных вариантов построения – так как наша инсталляция является одной из крупнейших в Европе. В итоге выбора, мы получили возможность тиражирования решения в филиалы РДУ силами специалистов ОДУ. По итогам завершившегося недавно третьего этапа внедрения, Единая система мониторинга развернуты в Главном диспетчерском центре, всех семи ОДУ и в одном из РДУ каждой операционной зоны ОДУ. Благодаря такому подходу и качественной реализации в пилотных РДУ, специалисты Системного оператора ведут дальнейшее тиражирование решения своими силами», – отметил Глеб Лигачев, директор по информационным технологиям «СО ЕЭС».

Специалистами «Техносерва» осуществлялось выполнение всех трех этапов создания единой системы мониторинга на базе программных продуктов CA Technologies. В результате на мониторинг поставлено более 100 ИТ-систем и 1500 различных объектов ИТ-инфраструктуры. Для контроля состояния информационных систем (ИТ-сервисов) разработаны соответствующие ресурсно-сервисные модели. Их использование позволило автоматизировать задачи расчета и оценки влияния аварий на уровне инфраструктуры на работу бизнес-приложений предприятия.

Среди контролируемых объектов – оборудование и системы Единого территориально-распределенного корпоративного центра обработки данных (ЕТРК ЦОД) «СО ЕЭС» и локально-вычислительных комплексов в региональных диспетчерских управлениях. Это оборудование, обеспечивает работу основных бизнес-приложений заказчика, в числе которых: комплекс расчета прогнозных значений потребления электроэнергии и мощности по энергосистемам; система сбора и обработки информации о топливообеспечении электростанций; система сбора, обработки, хранения и контроля метеоданных; система автоматизации бизнес-процесса работы с диспетчерскими заявками на изменение технологического режима работы или эксплуатационного состояния объектов диспетчеризации и др.

Вся информация по комплексам в режиме реального времени поступает дежурному ИТ-персоналу, прикладным и системным администраторам, а также сводится и на уровне ГДЦ, позволяя оперативно оценивать состояние критичных систем по всей иерархии диспетчерских центров.

«Эффект от внедренного «Техносеровом» решения стал заметен уже сразу – существенно сократилось время реакции ИТ-персонала «СО ЕЭС» на аварийные сообщения, а также сроки локализации и первичной диагностики неисправностей. Это привело к снижению времени простоя ИТ-систем в целом. Благодаря единообразию информации о состоянии ИТ-инфраструктуры и доступности данных из единой консоли системы мониторинга, региональные специалисты могут получать оперативную помощь от администраторов вышестоящего диспетчерского центра», – отметил Борис Бородянский, вице-президент по продажам компании «Техносерв».

«Техносерв» является постоянным ИТ-партнером Системного оператора. В 2014 г. компании объявили о завершении крупного проекта по созданию единого территориально-распределенного корпоративного центра обработки данных «СО ЕЭС». За два года были развернуты и запущены унифицированные модули ЕТРК ЦОД в 5 городах России: Пятигорске, Екатеринбурге, Москве, Хабаровске и Санкт-Петербурге. Проект награжден популярной ИТ-премией CNews Awards в номинации «Территориально-распределенный ЦОД года».