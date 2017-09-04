Новая версия Virtuozzo 7 Update 5 ускорила время внедрения вдвое

Virtuozzo представила новую версию платформы Virtuozzo, интегрированного решения для работы с контейнерами, гипервизором и хранением данных для сервис-провайдеров и бизнес-пользователей. Последний релиз содержит возможности репликации active-active для хранилищ S3, позволяя пользователям синхронизировать свои данные между всеми зонами хранения. Обновленное ПО также поддерживает новые средства шифрования данных, которые могут защитить все хранилище за счет применения стандарта AES256, а также отличается рядом улучшений, которые помогают упростить процесс установки, сокращая время развертывания в два раза по сравнению с предыдущими версиями.

Новые функции были добавлены, как в вычислительную часть платформы, так и в систему хранения.

Платформа Virtuozzo с программно-определяемым хранилищем данных оптимизирует затраты на инфраструктуру за счет использования исключительно программного решения, которое сочетает в себе непревзойденный уровень производительности и низкую стоимость владения со свободой использовать любой сервер архитектуры x86 – или заказать доступ к выделенным серверам из облака.

Последняя версия ПО лучше работает с вычислительными ресурсами, позволяя запускать нагрузки в контейнерах или виртуальных машинах (ВМ). Новые достижения технологии работы с контейнерами Virtuozzo, вошедшие в последний релиз, демонстрируют повышенную совместимость решения со сценариями, которые ранее были доступны только для выделенных серверов и виртуальных машин. За счет использования контейнеров система обеспечивает более высокую производительность и плотность размещения, что в результате приводит к снижению TCO.

Для повышения эффективности и экономии времени пользователей, в новом релизе обеспечивается поддержка лимитов ввода/вывода для резервного копирования и миграции данных, что позволяет администраторам избежать какого-либо негативного влияния на производительность рабочих нагрузок, приложений или самих серверов вследствие высокой нагрузки на средства ввода-вывода.

В числе прочих новых возможностей платформы Virtuozzo такие как онлайн миграция контейнеров с томами NFS внутри – живой перенос контейнеров с клиентом NFS внутри между физическими хостами; поддержка Docker Swarm – запуск Docker Swarm внутри Virtuozzo Container; улучшенная топология конфигурации CPU для виртуальных машин Virtuozzo - возможность определять и количество сокетов CPU, и количество ядер CPU на сокет при конфигурировании ВМ.

Virtuozzo Storage является неотъемлемой частью гиперконвергентной программной платформы Virtuozzo. Virtuozzo Storage позволяет пользователям использовать все ресурсы оборудования, как распределенного пула хранения с высоким уровнем доступности, сокращая время простоя для программно-определяемых решений. Virtuozzo Storage создает быстрое и отказоустойчивое хранилище как для виртуальных машин, так и для контейнеров, а также для приложений, совместимых с объектным хранилищем S3 – все это на базе одного гиперконвергентного кластера.

Новые возможности системы хранения включены в обновление системы: S3 Geo Replication – настройка объектного хранилища S3 для асинхронной репликации в режиме active-active, чтобы перемещать данные ближе к конечным пользователям и обеспечивать дополнительную защиту на случай сбоев и катастроф; шифрование всего уровня хранения at rest – защита при помощи криптографии всего хранилища за счет стандарта шифрования AES256 в дополнение к существующей возможности шифрования дисков; интеграция с LDAP/AD – вход в интерфейс управления кластеров с использованием учетной записи из LDAP/Active Directory; мониторинг SNMP – события в кластере (свободное место, состояние, лицензии, IOPS, пропускная способность, загрузка дисков) через протокол SNMP и при помощи популярных средств мониторинга, таких как Zabbix.

«Мы фокусируемся на том, чтобы упростить процессы, а также дать нашим пользователям больший уровень гибкости и эффективности с каждым релизом ПО, - сказал Джордж Каридис, CEO Virtuozzo. - Наше последнее обновление решает эти задачи, делая процесс установки проще, чем когда-либо, а также обеспечивая новые достижений в области хранения и защиты данных, чтобы сделать возможным развертывание гиперконвергентной инфраструктуры в производственной среде».