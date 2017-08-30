«Почта Банк» рассказал о результатах внедрения биометрических технологий

«Почта Банк», первым на российском банковском рынке в промышленных масштабах внедривший систему биометрического распознавания лиц клиентов и сотрудников, в ходе пресс-конференции раскрыл финансовые и иные результаты использования платформы идентификации лиц VisionLabs LUNA. В мероприятии приняли участие советник президента-председателя правления «Почта Банка» Павел Гурин и генеральный директор компании VisionLabs Александр Ханин.

Система LUNA применяется в ключевых бизнес-процессах «Почта Банка» и охватывает создание продуктовых заявок, обслуживание клиентов, принятие кредитных решений и предоставление доступа сотрудникам во фронтальную CRM-систему банка. В 2016 г. в связи с ростом масштабов бизнеса «Почта Банка» технология была масштабирована на всю сеть клиентских центров с сотрудниками банка. Сегодня она применяется более чем в 3,5 тыс. точек присутствия банка.

«Использование биометрических технологий в 2016 году позволило «Почта Банку» предотвратить совершение потенциально мошеннических сделок на сумму порядка 1,5 млрд руб. Было предотвращено 4,5 тыс. нарушений, связанных с некорректным использованием фотографии клиента. Кроме того, система распознала более 9 тыс. мошеннических кредитных заявок, в том числе попытки оформления заявок по утерянным или украденным паспортам», - отметил советник президента «Почта Банка» Павел Гурин.

Внедрение платформы VisionLabs LUNA помогло оптимизировать время работы сотрудников фронт-линии «Почта Банка». В 2016 г. порядка 50 тыс. клиентов изменили свои анкетные данные, обратившись в клиентские центры банка. Использование биометрической идентификации как альтернативы стандартным процессам подтверждения личности клиентов позволило сотрудникам фронт-линии сэкономить более 15 тыс. рабочих часов.

«Платформа идентификации и верификации лиц LUNA обеспечивает сравнение биометрических параметров новых клиентов банка с параметрами уже существующих в его базе клиентов, а также сличает их с базой данных мошенников. Ежедневно система обрабатывает несколько сотен тысяч фотографий. Применение лицевой биометрии не требует закупки дополнительного оборудования и легко встраивается в процессы банка», - рассказал генеральный директор компании VisionLabs Александр Ханин.

VisionLabs LUNA – единственная система распознавания лиц, внедренная и работающая в банке на всех камерах (внешние или встроенные в ноутбук веб-камеры). Для распознавания лица достаточно изображения любого качества – система с высокой точностью сличает фото вне зависимости от поворота головы, макияжа, уровня освещения или разрешения камеры.

В 2015 г. «Почта Банк» начал внедрение двухфакторной идентификации сотрудников розничной сети, интегрировав платформу LUNA с операционной CRM-системой. Сегодня двухфакторная идентификация сотрудников масштабирована на всю сеть банка, а также торговые точки партнеров в POS-кредитовании. Проект охватил более 50 тыс. рабочих мест, позволив повысить качество обслуживания и уровень защиты личных данных клиентов. Это одно из крупнейших мировых внедрений биометрических технологий в банковской сфере.

Для входа в CRM-систему банка сотрудникам необходимо ввести не только логин и пароль, но и пройти процедуру фотографирования. Банк целиком изменил политику авторизации сотрудников, и лицо стало ее ключевым фактором. Это позволило защитить сотрудников и партнеров банка от кражи учетных данных. В прошлом году система помогла предотвратить порядка 1000 попыток входа в систему под чужими логином и паролем.

В ближайшей перспективе «Почта Банк» планирует встроить платформу LUNA в мобильный банк – для входа в приложение и подтверждения совершения операций будет использоваться фотография клиента, сделанная в режиме реального времени. Это позволит уйти от необходимости ввода пароля. На данный момент в мобильном приложении уже проводится пилотный проект по использованию селфи клиента как фактора идентификации. Вендором технологии распознавания лиц также выступает компания VisionLabs.