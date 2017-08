Lenovo начинает российские продажи семейных планшетов Lenovo Tab 4. Цены

Lenovo представила на российском рынке планшеты Lenovo Tab 4 для всей семьи. В линейку входят 4 модели с диагоналями экрана 8 и 10 дюймов. С помощью дополнительного пакета Kid’s Pack новые устройства легко превращаются в безопасные детские планшеты.

Линейка планшетов Lenovo Tab 4 включает модели Tab 4 8, Tab 4 10, Tab 4 8 Plus и Tab 4 10 Plus, рассчитанные на широкий круг покупателей.

Для многих родителей проблема сетевой безопасности детей выходит сегодня на первый план. Настройка специальной учетной записи Lenovo Kid’s Account дает возможность оградить ребенка от просмотра нежелательного контента - благодаря программному обеспечению дети получают доступ только к предварительно одобренным сайтам и приложениям. Чтобы ребенок не засиживался за планшетом, родители могут ограничить время сеанса. В состав пакета Kid’s Pack также входит защитный бампер, который предотвратит повреждение планшета в случае падения, и фильтр синего цвета, снижающий нагрузку на глаза ребёнка.

Пакет Productivity Pack позволяет расширить возможности планшетов Lenovo Tab 4 10 и Tab 4 10 Plus и с помощью Bluetooth-клавиатуры трансформировать устройства в полноценные рабочие станции. Расширенный интерфейс поддерживает быстрое переключение между приложениями и использование основных «горячих» клавиш. Кроме того, устройства оптимизированы для работы с компьютерной мышью и клавиатурой.

Модели Lenovo Tab 4 8 и Lenovo Tab 4 10 подходят для веб-серфинга и мобильных развлечений. Они комплектуются экранами, выполненными по технологии IPS с широкими углами обзора и хорошей цветопередачей. Новинки используют мобильную платформу от Qualcomm, обеспечивающую высокую производительность. За объемный звук отвечают динамики с технологией Dolby Atmos. Устройства работают под управлением операционной системы Android 7.

Модели премиум-класса Lenovo Tab 4 8 Plus и Lenovo Tab 4 10 Plus предоставляют пользователям широкие мультимедийные возможности. Для вывода детализованной картинки применяются IPS-дисплеи формата Full HD с точной передачей цветов. В каждом устройстве установлено до 4 ГБ ОЗУ и до 64 ГБ ПЗУ, а также мобильный чипсет Qualcomm Snapdragon 625, включающий 8-ядерный 64-битный процессор с графическим чипом Adreno 506. Корпусы этих планшетов выполнены из высококачественного алюминия со стеклянными вставками. Аккумуляторы гарантируют до 12 часов непрерывной работы устройства Lenovo Tab 4 10 Plus и до 8 часов - Lenovo Tab 4 8 Plus. За безопасность данных отвечают сканеры отпечатков пальцев, представленные в обеих моделях.

Планшет Lenovo Tab4 8 доступен на российском рынке с августа 2017 года по цене от 9 990 руб. Модель Lenovo Tab 4 10 доступна на российском рынке с августа 2017 года по цене от 13 990 руб.

Планшет Lenovo Tab 4 8 Plus доступен на российском рынке с августа 2017 года по цене от 17 990 руб. Планшет Lenovo Tab 4 10 Plus доступен на российском рынке с августа 2017 года по цене от 20 990 руб.