В России впервые восстановили зрение при помощи бионического протеза глаз

В России успешно проведения операции по восстановлению зрения при помощи бионического протезирования. В ходе процедуры, которая состоялась 30 июня 2017 г., слепоглухому пациенту, чье зрение было нарушено вследствие пигмeнтной абиотрофии сeтчатки, был вживлен имплант американского производства, который способен получать сигнал от специальных очков, снабженных микрокамерой. Данное устройство, в свою очередь, передает зрительный сигнал мозгу. Благодаря этой технологии, пациент приобретает монохромное зрение, разрешение изображения составляет 60 dpi.

Операция по вживлению ретинального импланта прошла на базе Научно-клинического центра оториноларингологии ФМБА РФ, при участии фонда Алишера Усманова «Искусство, наука и спорт», благотворительного фонда поддержки слепоглухих «Со-единение» и научно-производственной Лаборатории «Сенсор-Тех», специализирующейся на разработке технологий для людей с нарушениями зрения и слуха.

«Реабилитация пациента в клинике прошла успешно — имплант прижился, и со следующей недели мы переходим к этапу так называемой социальной реабилитации: будем учить пациента обращаться с этим зрением, фактически, видеть заново. Мероприятия по реабилитации будет проходить на базе нашего ресурсного центра «Ясенева поляна» совместно с НКЦО (ФГБУ НКЦО ФМБА – прим. ред.), психологами и нейрофизиологами, например, Александром Яковлевичем Капланом и другими специалистами с мировым именем. Это позволит одновременно провести исследования, которые будут способствовать совершенствованию процессов реабилитации, принятых американскими коллегами», — рассказал президент благотворительного фонда «Со-единение» Дмитрий Поликанов.

По словам заместителя министра здравоохранения России Татьяны Яковлевой, успех первой подобной российской операции говорит в пользу включения технологии в программу клинической апробации, по результатам прохождения которой проект может быть включен перечень видов высокотехнологичной медицинской помощи, реализуемой по программе ОМС. Однако, помимо успеха операции, немаловажную роль играет стоимость имплантов — модель зарубежного производства обойдется примерно в $140 тыс.

«В данный момент Лаборатория «Сенсор-Тех» совместно с фондом «Со-единение» и Отраслевым союзом «Нейронет» прорабатывает вопрос запуска проекта по разработке отечественного зрительного импланта. На пресс-конференции обсуждался вопрос локализации импортной технологии, но мы считаем, что это менее интересная история, и с нашей точки зрения потенциал российских ученых и инженеров сейчас таков, что мы можем создать вполне конкурентоспособный аналог в перспективе трех-пяти лет. Также мы работаем над другим востребованным направлением — системой сенсорного замещения, способной взаимодействовать с имплантом, помогая человеку с нарушениями слуха и зрения ориентироваться в пространстве, воспринимать информацию и коммуницировать с окружающими. Первый прототип системы планируется выпустить в начале следующего года», — сообщил директор лаборатории «Сенсор-Тех» Денис Кулешов.

«Проект по разработке импланта — это один из приоритетов дорожной карты «Нейронет», он является составной частью большого проекта по восстановлению зрения человека, в который также входят такие направления, как генетика и оптогенетика. Мы рассчитываем на то, что работа по одному из этих наукоемких направлений будет развернута уже в конце этого года», — заявил Александр Семенов, исполнительный директор Отраслевого союза «Нейронет».