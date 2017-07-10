В России стартовали продажи смартфона LG X venture для путешественников и спортсменов. Цена

В России начались продажи нового смартфона Х-серии от LG Electronics. LG X venture предназначен для широкой аудитории активных людей: путешественников, любителей экстремальных видов спорта, предпочитающих использование современных технологий в повседневной жизни и во время отпуска.

Металлическая рамка из качественной стали защищает аппарат от падений, царапин и вмятин. Структурированное покрытие из силикона имеет привлекательный внешний вид и обеспечивает дополнительную защиту задней крышки при случайных падениях. На ней не остается следов от трения, соприкосновения с каменистой почвой или металлом. Прорезиненное покрытие и стекло дисплея Gorilla Glass 4 увеличивают степень защищенности смартфона.

LG X venture прошел сертификацию на соответствие военному стандарту MIL-STD-810G и имеет класс защиты от воды и пыли IP68. В ряду испытаний на устойчивость к экстремальным температурам и механическим нагрузкам, модель LG X venture перенесла погружение в воду на глубину полтора метра в течение 30 минут.

Модель LG X Venture разработана для использования в отличных от повседневной жизни условиях. Три механические кнопки вынесены на переднюю панель для удобства управления смартфоном одной рукой, в дождливую или холодную погоду. Отдельная специальная клавиша QuickButton расположена на боковой грани корпуса и меняет свое назначение в зависимости от способа нажатия: при кратковременном единичном касании запускается приложение Outdoor Essentials, длительное нажатие вызывает экран настроек. Двойное нажатие переключает смартфон в режим «Перчатки», специально предназначенный для работы с сенсорным экраном в перчатках. Кнопку QuickButton можно настроить и для вызова вашего любимого приложения.

При создании новинки специалисты LG Electronics разработали и внедрили специальное приложение, заменяющее пользователю сразу несколько устройств и обеспечивающее комфорт в разных походных ситуациях. В списке инструментов Outdoor Essentials: компас, барометр, фонарик, оповещение о прогнозе погоды, шагомер, подсчет расстояния и расход калорий, трекер упражнений.

LG X venture оснащен широкоугольной 5 МП селфи-камерой с углом обзора 120 градусов. Основная 16 МП камера позволяет получать изображения высокого качества.

Новая модель наследует самые популярные и функциональные особенности флагманов LG, обеспечивая готовность к работе в любом месте и в любое время, вне зависимости от погодных условий. Высокая производительность обеспечивается 8-ядерным процессором Snapdragon 435 и ОС Android 7.0 (Nougat).

Увеличенная емкость аккумулятора — 4 100 мАч (несъемный), позволяет смартфону работать длительное время[ благодаря технологии быстрой зарядки Quick Charge 2.0, полностью разряженный аккумулятор можно зарядить до 50% менее чем за час.

Габариты аппарата 154,0 x 75,8 x 9,29 мм, вес 166,5 г. Модель доступна в магазинах и салонах ведущих торговых сетей в черном цвете по рекомендованной розничной цене 24 990 руб.