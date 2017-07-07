Addreality выходит на рынок Китая

Addreality объявила о заключении партнерства с компанией Eastidea, которая занимается локализацией, внедрением и продажами новых интерактивных технологий в области Digital Signage и интернета вещей (IoT) в Китае. В планах компаний – создание локального представительства, которое займется продвижением платформы, продажами, технической поддержкой, обучением, развитием партнерской сети и OEM-решений. Компаниями уже ведутся переговоры с несколькими крупными DSO (Digital Signage Operators), медийными агентствами, ритейлерами и операторами E-commerce в Китае.

Китайский рынок Digital Signage, по оценкам экспертов, - один из самых развитых и высокотехнологичных в мире благодаря высоким темпам цифровизации Китая, развитию собственных мобильных платформ (WeChat и QQ) и систем мобильных платежей (Alipay). По данным PWC, к 2019 году выручка от продаж OOH-рекламы (out-of-home) в Китае составит 8,62 млрд долларов, и китайский рынок станет первым OOH-рынком в мире.

«Экономический бум страны сказался и на рынке ООН – глобальные отраслевые вендоры уже вышли в Китай, – сказал Сергей Галеев, генеральный директор Addreality. – Интерактивные технологии Digital Signage для аналитики поведения потребителей, выявления точек интереса, измерения лояльности пользователей, увеличения клиентской базы ориентированы уже не просто на узнаваемость бренда, а на рост продаж, что говорит о развитости рынка и готовности клиентов к подобным внедрениям. Тем не менее, комплексных решений на рынке Китая пока нет – в основном на нем представлены составные продукты нескольких вендоров, что усложняет и удорожает ведение рекламных кампаний. Решение Addreality предложит клиентам в Китае именно комплексный подход и удобное управление цифровыми коммуникациями на единой платформе. Мы видим нашу задачу в расширении возможностей брендов в области рекламных и маркетинговых коммуникаций, в том числе, и за счет использования мобильного взаимодействия».

Особенность китайского рынка заключается в популярности мобильных платформ: только WeChat имеет аудиторию свыше 800 млн человек и оценочную стоимость в более $80 млрд, по данным Gartner на первый квартал 2017 года. Растет не только скорость коммуникаций, но и количество генерируемых взаимодействий. Это позволит брендам эффективнее собирать данные, получать актуальную и точную аналитику и в дальнейшем использовать инструменты DOOH (digital out-of-home advertising) как торговые точки.

«Digital Signage – это ближайшее будущее любой точки взаимодействия с пользователем, - отметил Дмитрий Шкляр, генеральный директор и основатель Eastidea. – Учитывая высокую стоимость DOOH-проектов и создания эффективного, масштабируемого интерактивного контента на рынке, мы видим огромный потенциал для решения Addreality в Китае. Создание цифрового контента, аналитические инструменты и возможность удаленного управления на единой платформе делают этот продукт конкурентоспособным и готовым для внедрения уже сейчас».