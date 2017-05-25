Legrand и «Инсистемс» запустили совместный проект по производству ИБП во Владивостоке

Компания «Инсистемс» (входит в группу компаний «Ланит») и группа Legrand объявили о расширении сотрудничества. 18 мая 2017 г. во Владивостоке стороны запустили совместный проект по производству источников бесперебойного питания Legrand — «ДВ-Инжиниринг». Об этом говорится в заявлении Legrand, поступившем в редакцию CNews.

Как рассказали в компании, на предприятии во Владивостоке будет осуществляться сборка оборудования, калибровка и установка (обновление) программного обеспечения, проверка систем удаленного мониторинга и синхронизации ИБП, проверка его работоспособности и выходной контроль качества каждого изделия. Таким образом, проект представляет собой пример реализации современного высокотехнологичного производства.

На первом этапе развития нового совместного проекта по производству планируется собирать моноблочные трехфазные источники бесперебойного питания серии KEOR T мощностью от 10 до 120 кВА, соответствующие российским и европейским стандартам качества. К работе будут привлечены высококвалифицированные специалисты, прошедшие сертификацию на заводах Legrand. В дальнейшем «Инсистемс» и Legrand намерены расширить линейки выпускаемого оборудования для систем электроснабжения. Продукция, производимая во Владивостоке, будет представлена на российском рынке.

Компания «ДВ-Инжиниринг» стала резидентом свободного порта Владивосток. Соответствующее соглашение подписано инвестором с «Корпорацией развития Дальнего Востока».

«Сейчас для большого количества проектов на Дальнем Востоке оборудование приходится привозить с западной части России. В то же время, ниша локальных производств свободна. Ее мы и планируем занять. Выбор места для нового производства не случайно пал на дальневосточный регион. Условия для инвестиций и развития промышленных и инфраструктурных проектов, которые создает государство в регионе, действительно уникальны, — отметил Евгений Вирцер, генеральный директор «Инсистемс». — Здесь удобная логистика и есть необходимые кадры для нашего предприятия. Проект реализуется при поддержке “Корпорации развития Дальнего Востока”. Для нас важно иметь статус резидента свободного порта во Владивостоке».

«Legrand уже имеет опыт создания производства в Ульяновске, где благодаря отлаженным бизнес-процессам срок поставки оборудования сократился до двух недель. Работа нового совместного проекта по производству позволит оптимизировать сроки выпуска продукции и ее стоимость, сохраняя при этом качественные показатели на высоком мировом уровне, — считает Алексис Конан, генеральный директор группы Legrand в России и СНГ. — Теперь партнерам и заказчикам будет доступно расширенное предложение электротехнического оборудования для крупных инфраструктурных проектов, проектов гражданского и промышленного строительства, центров обработки данных».

«Начинает работать новое производство, новое предприятие. Это говорит о том, что законы, которые принимаются руководством нашей страны, администрацией края, благоприятствуют развитию бизнеса на территории Приморья», — заявил Александр Юров, вице-губернатор Приморского края по вопросам энергетики, ЖКХ и лесного хозяйства.

Генеральный директор «Корпорации развития Дальнего Востока» Денис Тихонов со своей стороны добавил: «Задача нашей корпорации — обеспечить административное сопровождение инвестиционных проектов. Все стороны заинтересованы в успешном старте новых производств, их эффективной реализации и стабильном развитии. Бизнес-инструменты и преференции особого экономического режима дают серьезный стимул компаниям наращивать производственные мощности».

Как отмечается, компания «Инсистемс» является авторизованным сервисным центром источников бесперебойного питания и авторизованным центром по сборке щитового оборудования Legrand. Совместно с группой Legrand уже реализовано несколько десятков крупных проектов на территории России.