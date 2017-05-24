«Росэлектроника» представила защищенную систему хранения с «фейс-контролем»

Объединенный холдинг «Росэлектроника» (входит в госкорпорацию Ростех) впервые представил систему хранения с биометрическим контролем доступа в рамках конференции «Цифровая индустрия промышленной России-2017». «Интеллектуальный» сейф для особо важных ценностей обеспечивает двухступенчатый контроль доступа путем считывания трехмерного образа лица человека и радужной оболочки глаза.

В систему хранения встроена камера, которая идентифицирует личность и снимает два биометрических параметра: квази 3D образ лица и радужную оболочку глаза. Это обеспечивает высокую степень защищенности доступа в отличие от привычных средств идентификации, например, отпечатков пальцев, которые легко подделать. Кроме того, сейф удобен в использовании: не нужно помнить номер ячейки, носить карточку или бумажный талон. После идентификации владельца система автоматически открывает необходимую ячейку. На распознавание биометрических данных требуется не более 3-5 секунд

Спектр применения системы широк: автоматические камеры хранения на вокзалах и аэропортах, почтовые ящики в жилых домах, постаматы, банковские депозитные ячейки. Кроме того, решение особенно актуально для силовых структур и ведомств, где требуется обеспечить высоконадежное хранение оружия.

Камера хранения включает функцию удаленного контроля и управления по локальной сети через персональный компьютер. В перспективе станет возможным использование для этих целей смартфона и даже смарт-часов. Система надежна, она обладает высокой степенью автономности работы и требует минимальных затрат на обслуживание.

В составе объединенной «Росэлектроники» разработкой системы занимается НПО «Импульс». Опытный образец уже прошел испытания и доказал свою эффективность. Конфигурация камеры хранения и степень защищенности может быть изменена по требованиям заказчика. При необходимости в систему можно установить дополнительное охранное видеонаблюдение и сигнализацию. На данный момент система внедрена на НПО «Импульс»: она установлена при входе в режимное помещение и используется для хранения мобильных телефонов.