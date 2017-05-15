BMW Group внедрила Red Hat OpenShift Container Platform

Red Hat объявила о том, что производитель автомобилей и мотоциклов премиум-класса BMW Group развернула Red Hat OpenShift Container Platform в качестве платформы для своих бизнес-приложений и сервисов. Концерн пополнил ряды организаций, использующих решения Red Hat для внедрения инноваций, ускоренного развертывания и выпуска на рынок новых приложений и гибкого масштабирования сервисов по требованию.

Сегодня в автомобильной промышленности от ИТ-инфраструктуры требуется не только поддерживать внутренние процессы предприятия, наподобие разработки и производства, но и обеспечивать надежную и бесперебойную работу цифровых услуг в условиях растущих ожиданий клиентов. В BMW Group такими услугами пользуется большинство клиентов компании, поскольку почти все выпускаемые концерном автомобили оснащены системой ConnectedDrive, которая связывает водителя и автомобиль с целым рядом фирменных приложений и сервисов. Они предоставляют водителю сведения об автомобиле, берут на себя функции помощника и гида в дороге, и даже обеспечивают дистанционный доступ к машине.

В настоящее время BMW Group осуществляет хостинг более тысячи подобных веб-приложений и испытывает растущую потребность в доступном и удобном хабе – как и многие другие крупные компании, которым нужна возможность динамически масштабировать имеющиеся приложения и сервисы и внедрять инновации ускоренными темпами. Традиционные корпоративные ИТ-архитектуры, как правило, монолитны по своей природе и плохо подходят для современных динамично меняющихся нагрузок. В результате многие корпоративные заказчики ищут способы повысить гибкость инфраструктуры приложений, в том числе за счет новых, более быстрых методологий разработки, развертывания и эксплуатации приложений, таких как непрерывное развёртывание, непрерывная интеграция и комплексная автоматизация.

Red Hat OpenShift Container Platform – это гибридное облачное решение на основе Linux-контейнеров и технологий Kubernetes, Project Atomic и OpenShift, построенное на основе Red Hat Enterprise Linux, ведущего Linux-дистрибутива для корпоративного сектора. Red Hat OpenShift Container Platform предоставляет более стабильную и защищенную платформу для работы с контейнерами без ущерба для прежних инвестиций в ИТ-технологии, поскольку обеспечивает сосуществование критически важных традиционных решений и новых приложений на базе облачных и контейнерных технологий.

Разработчики BMW Group предпочитают технологии, отвечающие отраслевым стандартам. Концерн высоко оценил ведущую роль Red Hat в развитии открытых проектов docker и Kubernetes, а также корпоративных версий этих технологий. Важную роль сыграло и то, что Red Hat OpenShift Container Platform поддерживает работу с несколькими публичными облаками, обеспечивая гибкость при построении гибридного облака организации и создание приложений, не зависящих от базовой ИТ-инфраструктуры. Иначе говоря, такие компании, как BMW Group в любой момент могут выбрать и использовать те технологии, которые наиболее полно отвечают их потребностям на текущем этапе. Кроме того, Red Hat OpenShift Container Platform облегчает интеграцию с уже имеющимися стеками технологий, сохраняя прежние инвестиции в ИТ и одновременно ускоряя переход к современным облачным средам исполнения приложений.

Количество клиентских обращений к системе BMW ConnectedDrive сильно зависит от времени суток, погодных условий, дорожной ситуации и других факторов. Разбив традиционные приложения на контейнерные микросервисы на платформе Red Hat OpenShift, концерн BMW Group получил возможность быстро и точно масштабировать приложения в ответ на всплески и спады нагрузки, обеспечивая бесперебойное обслуживание, столь востребованное современными потребителями.

Ранее BMW Group развернул Red Hat OpenShift Container Platform в своем немецком дата-центре, ориентированном на поддержку ConnectedDrive.

Ашеш Бадани (Ashesh Badani), вице-президент Red Hat по продуктам и услугам OpenShift, отметил: «Пример BMW Group отлично показывает, как agile-разработка и контейнерные технологии приносят реальную пользу бизнесу и повышают качество обслуживания клиентов. Мы рады, что смогли поддержать одного из главных инноваторов автоиндустрии на этапе наращивания его технологических и инновационных возможностей по предоставлению клиентам современных и качественных сервисов. Ускорение и улучшение процессов создания и сопровождения приложений на всем протяжении жизненного цикла – это не только ключ к цифровой трансформации предприятия, но и общемировая тенденция, проявления который мы надеемся наблюдать все чаще и чаще по мере того, как корпоративный сектор последует примеру компаний-первопроходцев, таких как BMW Group».