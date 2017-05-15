Atlex и Hystax разрабатывают отечественную платформу DRaaS на базе OpenStack

Atlex заключила эксклюзивное соглашение с компанией Hystax о разработке отечественной платформы DRaaS (резервная площадка как услуга, Disaster Recovery as a Service) на базе OpenStack.

Согласно отчета Forrester Research и Disaster Recovery Journal, только 55% средних и больших компаний имеют план восстановления после аварий. То есть в 45% случаев бизнес оказывается просто не готов к подобного рода ситуациям. И цена беспечности высока: по данным агентства Aberdeen, в среднем компании платят от 164 тысяч долларов за час простоя ИТ инфраструктуры. А для некоторых предприятий даун-тайм может быть закончится фатально.

Резервная площадка как услуга - эффективный способ обеспечить непрерывность вашего бизнеса, 100% защиту данных и полное резервирование вашей ИТ инфраструктуры без капитальных затрат.

Сервис полезен тем, кому важно обеспечить непрерывную работу бизнеса даже если основная ИТ инфраструктура вышла из строя или существенно повреждена. В первую очередь продукт адресован тем, у кого уже есть виртуальная инфраструктура (платформа виртуализации) на базе VMware vSphere, но кто не готов строить (или арендовать) и оборудовать резервный ЦОД, то есть покупать (или арендовать) физическую ИТ инфраструктуру, лицензии на ПО виртуализации, специальное ПО для репликации данных и управления резервной площадкой.

Эта же технология может быть использована для миграции с VMware vSphere в наше облако на OpenStack.

Валерий Безруков, коммерческий директор Atlex, отметил: «Мы берем данные из вашего дата-центра и с помощью специального софта, разработанного компанией «Hystax», копируем их к себе в облако. Вам не придется ломать голову над тем, как именно осуществить миграцию данных. Мы все сделаем за вас. После того, как все нагрузки будут перенесены в клауд, наш софт начинает мониторить изменения, которые происходят на вашей основной площадке, и оперативно синхронизирует резервную площадку с основной. OpenStack дает свободу выбора гипервизоров. По умолчанию мы используем KVM. Но можем предложить также Hyper-V от Microsoft».

Николай Смирнов, генеральный директор Hystax, сказал: «Угроза аварии не является чем-то эфемерным, она весьма реальна и может ударить в самый неожиданный момент. Обязанность ИТ руководителей - быть к ней готовыми и иметь Disaster Recovery план, а также техническую возможность восстановления с минимальным простоем бизнес-приложений и потерями для компании. Причинами аварий в большинстве случаев являются не какие-либо природные катаклизмы, а сбои в работе ИТ инфраструктуры и человеческие ошибки. За примерами далеко ходить не нужно: достаточно вспомнить недавние проблемы с продуктивом у Amazon и GitLab. Мы рады внести свою лепту в обеспечение стабильности и безопасности работы российского бизнеса».