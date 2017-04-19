«Росэлектроника» создает производство медицинских нанороботов в Сибири

Объединенный холдинг «Росэлектроника» объявил о планах открытия в Красноярске Центра разработки передового электронного оборудования для диагностики, неврологии, хирургии, онкологии и других направлений медицины. Об этом заявил в преддверии Красноярского экономического форума советник генерального директора госкорпорации «Ростех» Сергей Сокол.

Работа ведется совместно с Фондом перспективных исследований, Сибирским отделением РАН, Сибирским федеральным университетом, Красноярским государственным медицинским университетом при содействии Минздрава России, Министерства образования России и Федерального медико-биологического агентства.

«В Центре будет сформирована научно-исследовательская инфраструктура 6-го технологического уклада, которая позволит организовать выпуск принципиально новых средств диагностики и терапии, - сказал Сергей Сокол. – В этом направлении уже создан серьезный задел. На базе красноярского НПП “Радиосвязь” отработаны технологии мелкосерийного производства и подготовлены площади для промышленного производства, в том числе “чистые комнаты” для изготовления сложнейших медицинских конструкций и систем».

На мощностях Центра планируется производство оборудования и программного обеспечения для магнитной энцефалографии, цифровых управляемых лекарств, новейших медицинских сенсорных систем. Отдельным направлением работы станет разработка и производство бионанороботов для молекулярно-клеточной тераностики и систем экспресс-диагностики в онкологии.

В числе разработок, которые могут выйти в серийное производство в ближайшее время – технология, позволяющая в 3 раза быстрее заживлять хирургические швы и раны с помощью специальных вакуумных повязок и магнитных наноконструкций, обеспечивающих адресную доставку лекарственных препаратов к пораженным органам и тканям человека.

Готовятся к экспериментальному производству системы интраоперационной и дифференциальной экспресс-диагностики. Также прорабатываются условия производства бионанороботов и медицинских роботизированных систем, позволяющие врачам осуществлять лечебно-диагностические манипуляции на молекулярно-клеточном уровне.

Разработки ведутся в рамках концепции «Развитие медицинской робототехники в Российской Федерации на период до 2035 г.»

«В основе этих и других продуктов лежат уникальные технологии на стыке медицины, физики и химии – они кажутся фантастикой, но это реальность, которая близко, – отметил Сергей Сокол. - Есть положительные результаты лабораторных исследований, идут испытания, подтверждающие эффективность новых методик, созданы первые прототипы оборудования. Задача государства сейчас – оказать поддержку, создать необходимые условия для развития технологий и дальнейшего выхода на рынок. Следует также развивать и поддерживать кооперацию с ведущими научными и образовательными учреждениями, вовлекать их в производственные процессы – это одна из основных задач Центра».