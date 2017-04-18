«Ростелеком» запустил платформу информационно-библиотечных центров

«Ростелеком» объявил о запуске платформы информационно-библиотечных центров, предназначенных для создания региональной образовательной экосистемы и включающей широкий функционал для организации электронного обучения. На ее основе собран цифровой образовательный контент, который ориентирован на все уровни системы образования России.

«Ростелеком» сотрудничает с ведущими российскими издательствами и создателями цифрового образовательного контента. Среди партнеров проекта -издательства «Просвещение», «Русское слово», «Бином», «Детская литература», «Директ-Медиа», «Физикон», «Новый Диск», «1 Сентября» и другие. Платформа создана в соответствии с требованиями Концепции развития информационно-библиотечных центров при методической поддержке научной педагогической библиотеки имени К.Д. Ушинского и Русской школьной ассоциации библиотек на базе программного обеспечения с открытым исходным кодом.

Информационная система, которую предлагает «Ростелеком», может быть интегрирована с внедренными в образовательные организации электронными дневниками и журналами для обеспечения механизмов сквозной авторизации пользователей. В планах развития платформы - реализация инструментов для проведения тематических, рубежных и итоговых контрольных мероприятий.

Платформа «Ростелекома» представляет собой комплексную автоматизированную информационную систему, включающую в себя модули и сервисы, среди которых: электронная библиотека, единая система построения отчетности в электронном виде, плеер электронного контента и т.д. Вход на платформу осуществляется через единый портал. Платформа обеспечивает возможность унифицированного доступа и работы с различными типами электронного контента: учебники, книги и периодические издания, образовательные ресурсы. Предусмотрена возможность воспроизведения электронного контента на персональных и планшетных компьютерах в онлайн и офлайн режимах.

Каталог доступного на платформе контента уже насчитывает 1100 наименований электронных форм учебников из федерального перечня, более 500 книг художественной литературы, рекомендуемых Министерством образования и науки Российской Федерации, научно-популярные издания, словари и методические пособия.

«Сегодня Российские школы и вузы активно используют современные технологические решения: электронные дневники и учебники, интерактивные доски, онлайн-курсы, видеонаблюдение и многое другое. Роль современной школьной библиотеки принципиально меняется – она превращается в медиатеку, а вместе с ней меняется и роль библиотекаря – активно участвующего в формировании и наполнении образовательной программы. «Ростелеком» видит востребованность в цифровом контенте и предлагает им новый продукт - платформу информационно-библиотечных центров. Она является уникальной средой для образовательной экосистемы с широкими возможностями применения дистанционных образовательных технологий, а также инструментов создания сетевой структуры электронных библиотек», - отметила вице-президент «Ростелекома» Ольга Румянцева, - Ориентируясь на полное соответствие требованиям ФГОС , платформа может являться основой для формирования концепции электронного обучения как на федеральном уровне, так и уровне субъектов РФ и отдельных образовательных организаций».

Продукт рассчитан на широкий круг пользователей: школьники и студенты, их законных представители; педагоги; сотрудники региональных органов управления образованием, институты развития образования и органы, ответственные за организацию повышения квалификации педагогических работников. Платформа «Ростелекома» успешно внедрена и эксплуатируется в Новосибирской области и Забайкальском крае.