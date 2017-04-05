Росбанк подвел итоги развития ИТ в 2016 году

Росбанк подвел итоги развития информационных технологий в 2016 г. В прошедшем году банк следовал стратегии развития ИТ, принятой в 2015 г. Как рассказали CNews в Росбанке, она направлена на реализацию целого ряда бизнес-инициатив, что предполагает серьезное изменение ИТ-ландшафта и дальнейшее повышение надежности комплекса информационных систем финансового учреждения.

Росбанк реализует проект реорганизации корпоративного хранилища данных, основной целью которого является создание единого источника структурированных и выверенных данных, в первую очередь, для целей регуляторной отчетности, рисковой и управленческой отчетности. На текущий момент установлено уже 11 релизов.

Важным шагом в трансформации ИТ-ландшафта банка является реализация программы для направления розничного банкинга New Retail Tools (NRT). Внедрены новое фронтальное решение (кредитный фронт) на базе платформы Oracle Siebel, модуль принятия решения на базе SAS RTDM, реализовано более 60 сервисов с использованием интеграционной шины IBM Integration bus, модернизирована платформа контакт-центра банка (выполнен его перевод на новую платформу), доставлена первая функциональность CRM-решения. В текущем году работы продолжаются, в том числе в рамках уже внедренных платформ будут доставляться новые функциональности.

Большой пул работ проделан совместно с операционным блоком банка по оптимизации текущих процессов, повышения уровня автоматизации и эффективности работы бэк-офиса. В частности, внедрены первые фазы нового Расчетного центра банка, разработанного собственными силами, реализована функциональность хранения клиентских досье в цифровом виде, завершено внедрение нового бэк-офисного программного обеспечения для блока Рынков капиталов и инвестиционно-банковских услуг (CMIB) для работы на рынке ценных бумаг на базе решения компании «Диасофт». Значительное внимание было уделено доработке сервисов для корпоративного банкинга — в частности, развитию функциональности дистанционных каналов, системы кэш-пулинга и т.д.

В целях обеспечения надежности ИТ-контура банка, повышения уровня доступности бизнес-сервисов и повышения прозрачности контроля за ИТ-компонентами Росбанк завершил внедрение платформы комплексного мониторинга на базе решений HP, провел пилотные испытания и перевел в опытную эксплуатацию первые сервисы, а также перевел на мониторинг все элементы ИТ-ландшафта, продолжил выстраивание бизнес-ориентированной модели мониторинга. Продолжилась работа и по проекту обеспечения непрерывности ведения бизнеса. В частности, были завершены тесты всех критических приложений банка, обеспечена регулярность этих тестов. В DR-решение добавляется новый пул систем, рассказали в банке.

Особое внимание было уделено вопросам информационной безопасности: Росбанк реализует принятую стратегию по информационной безопасности, соответствующую требованиям программы группы Societe Generale.

В то же время, в 2016 г. банк продолжил оптимизацию ИТ-блока. Основной фокус был сделан на оптимизацию блока развития, его выравнивание по владельцам приложений (бизнес-домены), а также на построение agile-команд по части сервисов, усиление архитектурного блока ИТ, централизацию функций из региональной сети, в том числе перемещение ряда функций в региональные хабы поддержки, созданные банком в Нижнем Новгороде и Красноярске.

«На 2017 год у нас достаточно серьезные планы как по продолжению и завершению уже действующих проектов, так и осуществлению дальнейших шагов по достижению целевой ИТ-архитектуры банка. В ближайшее время будет детализирован план внедрения новых платформ, на базе которых мы планируем активно реализовывать новые возможности для бизнеса, предоставить необходимый уровень гибкости и скорости внедрения новых продуктов и сервисов, активно автоматизировать и оптимизировать внутренние процессы банка, более точно понимать потребности клиента и реагировать на них. Особый фокус будет уделен управлению данными и аналитическим инструментам. Кроме того, 2017 год будет годом повышенного внимания к качеству: мы планируем активно развивать процесс Quality assurance, в том числе с учетом опыта группы Societe Generale», — уточнил член правления, директор по информационным технологиям Росбанка Денис Сотин.