BioLink Solutions представила новый биометрический терминал учета рабочего времени и контроля доступа

Компания BioLink Solutions выпустила новый биометрический терминал BioTime FingerPass Т5. Терминал автоматически ведет учет рабочего времени и управляет физическим доступом в здания и помещения, подавая команды на открытие/закрытие электромагнитных и электромеханических замков, турникетов, шлюзов, калиток, сообщили CNews в BioLink Solutions.

Среди ключевых характеристик терминала: строгий дизайн; цветной сенсорный LCD-дисплей; миниатюрные размеры; энергонезависимая внутренняя память; встроенный процессор; полностью русифицированный интерфейс.

В качестве основных идентификаторов в терминале используются отпечатки пальцев, которые невозможно забыть, потерять, передать другому человеку. Это исключает манипуляции с учетом рабочего времени и повышает надежность разграничения доступа. Поддерживаются также бесконтактные карты: их можно, к примеру, выдавать внешним посетителям на время визита, рассказали в компании.

«В терминале применяется оптическое сканирование отпечатков пальцев (разрешение сканера — 500 dpi). Изображение отпечатка пальца сразу же преобразуется в цифровую модель; обратное преобразование (модели в отпечаток) невозможно, — пояснили в BioLink Solutions. — Если вновь созданная модель совпала с моделью биометрического идентификатора, ранее сформированной при регистрации пользователя, терминал фиксирует время соответствующего события (прихода на работу или ухода с нее) и подает сигнал на открытие замка, турникета, другого подобного устройства».

Пользователь информируется о результатах идентификации звуковыми оповещениями и сообщениями на дисплее. Поддерживаются интерфейсы TCP/IP, Wiegand input/output, RS 485, USB. Внутренняя память терминала рассчитана на хранение сведений о 1,5 тыс. отпечатков пальцев, 80 тыс. событий приходов / уходов, 5 тыс. карт.

В целом применение терминала в составе биометрической системы учета рабочего времени и контроля доступа BioTime обеспечивает: отказоустойчивость — терминал переходит в автономный режим работы при возникновении проблем в линиях связи, а после их устранения — транслирует серверу BioTime информацию о событиях, накопленную за время автономного функционирования; однократную регистрацию пользователя — после регистрации сведения о нем автоматически распространяется по всем терминалам и территориально удаленным филиалам, если таковые имеются и в них действует аппаратное и программное обеспечение BioTime; автоматическую интеграцию с «1С» и другими ИТ-системами — например, на этапе регистрации сведения о сотрудниках (ФИО, должность, табельный номер и т.д.), автоматически импортируются из «1С» в BioTime, в свою очередь, BioTime экспортирует в «1С» данные о количестве часов, отработанных каждым сотрудником; использование мобильных и веб-технологий — мобильное приложение учета рабочего времени выводит на экран смартфона информацию о том, кто из сотрудников не явился на работу, опоздал, пришел и присутствует сейчас (опоздавший и/или его начальник оповещаются о нарушении трудовой дисциплины с помощью SMS, а к веб-отчетам BioTime можно обращаться из любого места, браузера, устройства).

«BioTime FingerPass Т5 дополняет и развивает линию биометрических терминалов учета рабочего времени и контроля доступа, — отметил генеральный директор компании BioLink Solutions Константин Сорокин. — Теперь в ней появилось новое экономичное решение».