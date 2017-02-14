«Онланта» и «Первый БИТ» протестировали работу «1С:ERP 2.2» в «облаке» Oncloud.ru

Компании «Онланта» (входит в группу компаний «Ланит») и «Первый БИТ» провели нагрузочное тестирование «1С:ERP 2.2» и начали предоставлять систему по модели SaaS из «облака» Oncloud.ru. Специалисты провайдера установили необходимый запас прочности различных элементов инфраструктуры для стабильной работы «тяжелой» системы в «облаке», сообщили CNews в «Ланите».

В ходе тестирования системы «1С:ERP 2.2» в «облаке» Oncloud.ru на 10 и 15 тыс. пользователей суммарное количество созданных и проведенных в системе документов превышало 180 тыс. Это были документы, отражающие движение по складам, взаиморасчеты с контрагентами, закупки, продажи, документы по сборке и переработке, грузовые таможенные декларации — всего более 20 разных типов документов, каждый со своими особенностями.

Испытания «1С:ERP 2.2» длились пять недель. В течение этого времени специалисты «Онланты» наблюдали, что при росте интенсивности вычислительных процессов системы нагрузка по-разному распределяется между разными элементами вычислительной инфраструктуры (процессорными мощностями серверов баз данных и серверов приложений, памятью, системами хранения данных). Представители провайдера выявили условия, при которых возможна нехватка ресурсов, и выработали алгоритм, как компенсировать эту нехватку «в динамике», не снижая качество SaaS-сервиса для конечных заказчиков.

В целом результаты тестирования «1С:ERP 2.2» в «облаке» Oncloud.ru показали, что в спокойном режиме оборудование для работы «тяжелых» систем не должно быть загружено на 100%. Нужен запас прочности, чтобы выдержать «турбулентности». Причины турбулентностей необходимо выявлять и бороться с ними, однако система должна быть готова работать до устранения проблемы. Так, пиковые нагрузки предсказуемо возникают в отчетные периоды или сезоны активных продаж. Кроме того, они могут появляться при изменении внутренних настроек системы (изменении конфигурации прикладного решения «1С», смене релиза платформы «1С», включении ранее не задействованного функционала, ошибках администрирования и др.).

«Планирование серверных мощностей для развертывания корпоративных систем — сложная задача. При создании собственной ИТ-инфраструктуры остаются риски ошибок, приводящих либо к избыточным мощностям, либо к нехватке вычислительных ресурсов при росте количества пользователей или при расширении функциональности системы, — рассказал Олег Коновалов, руководитель направления облачных сервисов OnCloud.ru «Онланты». — Описанные ситуации ведут к финансовым потерям. Их можно избежать при переносе ERP-системы в “облако”, поскольку здесь мы переходим к модели IaaS и при необходимости можем гибко наращивать или уменьшать вычислительные мощности. Такой вариант экономически выгоден заказчику».

«Многие ИТ-директора убеждены, что для внедрения ERP-системы нужно выстроить собственный комплекс с предварительным и непременно дорогим сайзингом. Тестирование системы “1С:ERP 2.2” в “облаке” Oncloud.ru выявило, что в ряде ситуаций оптимально размещать систему в “облаке”. На основе наблюдений за работой системы в тестовом режиме мы прогнозируем дополнительное снижение требований к объемам арендуемых облачных ресурсов до новых “пиковых” потребностей. Эти нюансы благоприятно повлияют на стоимость аренды виртуальных вычислительных мощностей. Чем меньше мощностей арендуется, тем меньше стоимость сервиса для бизнеса», — заявил Станислав Токарев, руководитель направления облачных вычисления и ИТ-аутсорсинга компании «Первый БИТ».

«К “большим” системам по экономическим и технологическим соображениям мы относим системы, в которых работает более 600 пользователей. К “сверхбольшим” — более 14 тысяч. Сейчас мы значительно расширили границы представлений о том, какое максимальное количество одновременно работающих пользователей может быть в ERP-системе в “облаке”. Выяснилось, что такие тяжелые системы, как ERP, в серверной части кода выдерживают работу основного прикладного кода решения для 15 тысяч соединений, что по задумке и по условиям эксперимента эквивалентно 15 тысячам пользователям в этой же области, и это не предел возможностей систем, — подчеркнул Евгений Филиппов, руководитель техноцентра компании «Первый БИТ».