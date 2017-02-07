Orange Business Services обеспечит Viasat глобальным IoT-роумингом

Orange Business Services объявила о заключении трехлетнего контракта с Viasat, в рамках которого компания будет обеспечивать глобальный роуминг при подключении к интернету вещей (Internet of Things – IoT) для 350 тыс. SIM-карт. Как рассказали CNews в компании, Orange IoT обеспечит глобальное покрытие для целого спектра рынков, на которых работает Viasat, включая страховые компании, операторов по управлению автопарком, решения в сфере безопасности и телематики.

Штаб-квартира Viasat находится в Италии, компания специализируется на разработке сервисов, объединяющих встроенные телематические решения и средства спутникового слежения, для автопарков и страховых компаний. Надежное подключение Orange IoT позволяет телематическому оборудованию Viasat передавать и принимать данные, а также работать с SMS и голосовыми сообщениями. В сочетании с сервисом спутникового позиционирования, глобальное подключение позволит Viasat предложить комплексное решение в сфере страхования. Используемые в проекте SIM-карты поддерживают роуминг, обеспечивая работу решений в сетях разных стран. Также они изготовлены по специальной технологии, что позволяет им выдерживать воздействие вибраций и экстремальных температур.

Дополнительно Orange предоставляет готовую платформу для управления подключениями IoT, которая позволит заказчикам Viasat работать с существующими подключениями и вносить изменения в параметры SIM-карт. С помощью портала можно осуществлять заказ, отключение и повторную активацию SIM-карт, установку оповещения о потреблении данных и блокировку SIM-карт при достижении заданных лимитов траффика. Кроме этого платформа может быть интегрирована с клиентскими back-end системами для генерации детализированных отчетов и передачи билинговой информации.

Возможность подключения Orange IoT позволит заказчикам Viasat по всему миру использовать все преимущества предлагаемых сервисов и получить новый, улучшенный опыт управления автомобилем. Это позволяет добиться повышения безопасности пассажиров транспортных средств, а также самих автомобилей. Дополнительные меры безопасности, в свою очередь, приведут к снижению уровня страховых взносов.

«Для работы наших телематических решений необходим глобальный доступ к сети, только так мы сможем предоставить полный спектр сервисов для наших клиентов из сфер управления транспортом и страхования. Из числа предложений наших партнеров мы выбрали IoT-подключение Orange Business Services, которое отличают обширное покрытие сети, фиксированные тарифы на обслуживание по всей Европе, а также полноценная международная поддержка», – сказал Массимо Гетто (Massimo Getto), вице-президент и финансовый директор, Viasat Group.

«Для обеспечения 100% покрытия территорий стран, в которых работает Viasat, была нужна компания, а также международный партнер с глобальным присутствием и повсеместной поддержкой, который сможет организовать управление большим количеством SIM-карт. Наше комплексное решение Datavenue помогает повысить безопасность управления транспортными средствами, предоставляя глобальный сервис бизнесу Viasat», – сказал Гельмут Райзингер (Helmut Reisinger), исполнительный вице-президент по развитию международного бизнеса Orange Business Services.

Предоставляемая Orange Business Services услуга надежного подключения устройств к интернету вещей является частью Datavenue, модульного решения для создания проектов в области IoT и аналитики больших данных (Big Data). Для того, чтобы клиенты Orange могли использовать все возможности продвинутого анализа в процессе принятия решений, в Datavenue имеется каталог данных, включающий аналитические сведения, полученные путем использования анонимных данных мобильных сетей. Кроме того, в решении содержится список сертифицированных и проверенных IoT-объектов. Datavenue позволяет надежно и безопасно подключать их, а также управлять ими в среде информационной системы клиента. Проектированием и разработкой этих инновационных сервисов занимается команда, состоящая по данным Orange, из более чем 700 инженеров и специалистов.

Уже сейчас Orange поддерживает более 10 млн функционирующих IoT-объектов в самых разных областях, в числе которых «умные города», здравоохранение, автомобилестроение и другие отрасли промышленности. Запуск Datavenue подчеркивает стремление Orange оказывать поддержку компаниям в их проектах по цифровой трансформации.