Ольга Рубцова возглавила «Технософт»

Компания «Технософт» — российский вендор по разработке и внедрению отечественных решений, входящий в ГК «Техносерв» — объявила о назначении Ольги Рубцовой на должность генерального директора. Одновременно она сохраняет за собой пост заместителя генерального директора «Техносерв Консалтинг». Об этом говорится в заявлении «Техносерв Консалтинга», поступившем в редакцию CNews.

Как ранее сообщал CNews, в 2015 г. группа компаний «Техносерв» выделила направление разработки и развития прикладного программного обеспечения для отраслевых рынков в отдельный бизнес, создав дочернюю компанию «Технософт», которая стала резидентом «Сколково». Основной вид деятельности компании — разработка, внедрение и поддержка собственных инновационных технологических платформ и прикладных решений, основанных на отечественном ПО.

Новой задачей «Технософта» станет создание российской цифровой платформы, покрывающей потребности клиентов различных коммерческих индустрий в цифровой трансформации. Решение будет создано на базе существующей и уже апробированной рядом крупных клиентов платформы «Ай-Банкинг».

«В данный момент российских систем, полностью покрывающих решение задач в области цифровой трансформации, на рынке нет. При этом очевидно, что спрос на подобные решения довольно большой, и российские заказчики нуждаются в готовых системах, в том числе облачных. В компании собралась команда профессионалов, чей опыт и кроссотраслевая многолетняя практика позволят создать именно такой продукт», — подчеркнула Ольга Рубцова.

Карьеру Ольга Рубцова начала в 2000 г. преподавателем информатики и программирования в Политехническом лицее Киева. Далее в 2002 г. стала руководителем отдела продаж компании Terrasoft в Украине, а позже возглавила московское представительство. С 2004 г. работала в компании Sputnik Labs, где возглавляла департамент развития. После вхождения Sputnik Labs в ГК «Техносерв» и образования компании «Техносерв Консалтинг» возглавила департамент продаж. Впоследствии была назначена руководителем дирекции по работе с финансовыми и торговыми организациями. На сегодняшний день она является заместителем генерального директора «Техносерв Консалтинг».

На счету Ольги Рубцовой — реализация крупных ИТ-проектов в Сбербанке, ВТБ24, «Уралсибе», «Связном банке», «Банке Хоум Кредит», «М.Видео» и ряде других компаний.

Окончила Национальный технический университет Украины «Киевский политехнический институт» по специальности прикладной системный анализ. Магистр кафедры «Интеллектуальные системы принятия решений в макроэкономике».