Экспертиза: на чем можно сэкономить при миграции в облака?

Облака ассоциируются с серьезной экономией, однако безоглядно переносить всю инфраструктуру эксперты не советуют. Здесь тоже есть подводные камни, многие из которых ведут к дополнительным затратам. В том, как потратить на миграцию оптимальную сумму и выстроить взаимовыгодные отношения с провайдером облачных услуг, CNews помогал разбираться продакт-менеджер КРОК Облачные сервисы Сергей Зинкевич.

Из чего складываются затраты на облака?

Переход к облакам почти всегда происходит по индивидуальной схеме. Роль в окончательном объеме затрат играют отличия в инфраструктуре, ее масштабы, конкретный набор используемых в компании сервисов, а также различные дополнительные услуги. А вот факторов экономии не так много, и сыграть на них проще. Ключевой – увеличение длительности запланированного простоя сервисов и систем.

«Если заказчик готов к тому, что его инфраструктура будет недоступна для сотрудников и клиентов хотя бы на одну ночь (обычно выбирается ночь с субботы на воскресенье, но конкретный день и время суток зависят от сервисов и пользователей), – стоимость работ для него автоматически уменьшится вполовину, – объясняет продакт-менеджер КРОК Облачные сервисы Сергей Зинкевич. – И, напротив, если заказчик переносит критичный для бизнеса сервис и хочет бесшовно интегрировать его в облачную инфраструктуру с сохранением постоянной доступности, – цена проекта будет выше».

При миграции важно детально ознакомиться с компетенциями облачного провайдера

При этом часто компании переносят в облако не отдельные системы, а всю инфраструктуру. В таких случаях лучшим выбором станет последовательная миграция с поочередным переносом сервисов и систем. Это экономически оправданно, потому что позволяет провайдеру распланировать график работ своих специалистов. В итоге миграция не превращается в нескончаемый цейтнот, а потому расценки будут более щадящими. В условиях сжатых сроков ценник существенно увеличится.

«Совсем недавно мы провели вебинар о том, как провести миграцию данных и сервисов в облаке без проблем и лишних затрат. В нем мы рассказали о типовых ошибках, технических средствах, упрощающих процесс переноса, и очередности работ. А на следующем вебинаре, который состоится 25 апреля, мы поделимся советами, которые помогут правильно выбрать провайдера и составить для него ТЗ», – говорит Сергей Зинкевич.

Как избежать лишних трат?

Главное, на что нужно обратить внимание – выбор поставщика услуги. Важно детально ознакомиться с компетенциями облачного провайдера и не ориентироваться только на цену, потому что как раз низкая стоимость может обернуться большими проблемами при эксплуатации. Конечно, в первую очередь стоит рассматривать лидеров рынка с большой историей внедрений, желательно – в том сегменте, который представляет ваша компания. Можно почитать отзывы других клиентов или даже собрать их в индивидуальном порядке. Саму облачную платформу лучше сначала протестировать, воспользовавшись демо-доступом. И очень важно максимально ответственно подойти к созданию SLA: документ должен быть детальным, строгим и включать абсолютно все параметры, касающиеся как работы облачной платформы, так и команды специалистов, поддерживающих и развивающих ее.

Часто бывает, что расходы в компании спровоцированы человеческим фактором и не слишком бережным отношением персонала компании к использованию ресурсов. Чаще всего, это связано с масштабированием систем в сезонные пики или работой отдельных проектных команд. У глав ИТ-департаментов не всегда есть время и возможность детально разбираться с потребностями в вычислительных мощностях под отдельные задачи.

«Похожая ситуация была у нашего клиента Туту.ру, – вспоминает Сергей Зинкевич. – И решилась она как раз путем перехода в облако. Мы переписали систему биллинга, чтобы заказчик мог четко отслеживать затраты в привязке к конкретным проектным командам и процессам. В результате ИТ-директор видит детальную картину затрат, а разработчики Туту.ру, получая индивидуальные счета за услуги, научились четко планировать нужный объем ресурсов».

Лишние расходы часто провоцирует человеческий фактор

Какие приложения лучше не переносить в облака?

Аналитики считают, что наименьшей отдачи в облаке можно ждать от систем с устаревшей монолитной архитектурой. Конечно, перенести можно и их, но это просто нецелесообразно. В таких ситуациях выгоднее либо перестроить архитектуру, оптимизировав ее под работу в облаке, либо оставить все, как есть – в локальной инфраструктуре.

Как оптимизировать расходы в зависимости от модели потребления?

Основная ценность облаков – возможность выделения ресурсов по требованию с последующей оплатой за потребленные мощности. Эксперты логично указывают на то, что когда виртуальные машины не используются, их надо выключать, а иногда – даже удалять вовсе.

«Так делает, например, автодилер Swed-Mobil, экономя до 50% бюджета, распланированного на облачные услуги, – приводит пример Сергей Зинкевич. – Похожий опыт есть и у другого нашего клиента – медицинской организации, которая выключает на ночь электронную регистратуру, работающую на базе облака КРОК. Когда утром в клинику приходят пациенты, она запускается снова».

Сергей Зинкевич: Для многих крупных компаний проще и выгоднее переложить часть задач на провайдера, пользуясь его экспертизой и инфраструктурой enterprise-уровня

Удаление виртуальных машин – обратимый процесс, их легко восстановить с помощью скриптов средств автоматизации. Они позволяют быстро запускать инфраструктуру в нужной конфигурации и с наименьшими трудозатратами для ИТ-специалистов.

Какие решения помогают управлять затратами на облака?

Основной механизм для отслеживания затрат в облаке – биллинговая система, которая позволяет в любой момент времени проследить, сколько ресурсов использовалось и в какую цену они обошлись. Это помогает еще и спрогнозировать будущие ИТ-бюджеты, ведь поставщики услуг, особенно, крупные, стараются не часто пересматривать цены.

«В облаке КРОК используются самые популярные на данный момент утилиты, в том числе – Terraform и Ansible. Их основное преимущество – возможность вместо условно десяти «ручных» операций развернуть вычислительные среды, хранилища данных и сетевые устройства одним кликом, после чего также быстро удалить, не тратя время администраторов и ресурсы облака», – добавляет Сергей Зинкевич.

Каковы потенциальные бизнес-преимущества от экономии в облаках?

Ключевая выгода – сокращение капитальных затрат. Многие компании, вставшие на «облачный» путь, отчитываются о 30-40-процентном уменьшении CAPEX.

Кроме того, облака выгодны в случае размещения сервисов и процессов с динамической и непостоянной нагрузкой, что актуально, например, для интернет-магазинов и других компаний из сфер с ярко выраженной сезонностью бизнеса: строительство и девелопмент, сельское хозяйство и производство отдельных продуктов питания и так далее.

«Подготавливаясь к пику активности, такие заказчики обращаются к облаку вместо того, чтобы вкладываться в собственные ИТ, которые квартал или дольше стоят «холодными», – детализирует Сергей Зинкевич. – А если активность бизнеса в целом сбалансирована в течение года, нагрузки стабильны, то в перспективе пяти лет затраты на собственную инфраструктуру и облачные услуги могут сравняться. Но наши клиенты, которые пользуются облаком на протяжении многих лет, говорят, что считать только лишь прямые затраты не корректно. Помимо издержек на оборудование, в бюджет нужно закладывать также затраты на администрирование, то есть поиск на рынке специалистов с нужной инфраструктурой, оплату ФОТ, повышение постоянной квалификации персонала и его удержание. Для многих крупных компаний проще и выгоднее переложить эти задачи на провайдера, пользуясь его экспертизой и инфраструктурой enterprise-уровня».

В любом случае облачные провайдеры перед стартом проекта проводят детальные консультации с компаниями, анализируя сложившиеся бизнес-процессы, после чего составляют требования к облачной инфраструктуре и рассчитывается ТСО. Подобная многоэтапная консалтинговая подготовка к миграции – практически верная гарантия того, что предлагаемое провайдером решение будет оптимальным и экономически оправданным для бизнеса.

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