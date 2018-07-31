В начале 2018 г. в утвержденную годом ранее программу «Цифровая экономика» добавили создание в России «умных городов». Зачем городу быть умным и как технологии отражаются на экономической эффективности?

Единого перечня технологий, внедрение которых будет однозначно характеризовать город как «умный», пока не существует. Фонд «Центр стратегических разработок «Северо-Запад» в докладе «Технологии для умных городов» приводит целый ряд параметров. По мнению аналитиков, создание умной городской среды и умной экономики, умный образ жизни и человеческий капитал, умная мобильность и умное управление показывают, насколько успешно тот или иной населенный пункт движется в направлении «умного» города.

Характеристики умного города

Источник: ЦСР «Северо-Запад» по данным Венского технологического института, 2017

Внедрение технологий несет с собой социальный и ощутимый экономический эффект, говорят эксперты.

«Умная» энергетика и транспорт

Многие российские города испытывают дефицит энергомощностей. При этом сетевые потери при энергоснабжении городов в среднем по России составляют 10-20%. Внедрение умных измерительных систем способно привести к снижению объема необходимых новых мощностей на 20%, сокращению коммерческих потерь электроэнергии на 95% и технических – на 50%. Благодаря автоматизации энергетические предприятия могут снизить расходы на персонал и техническое обслуживание оборудования на 10%, а также добиться уменьшения задолженности потребителей на 50–70%.

Применение систем Smart Grid влечет за собой экономию 20–45% потребляемой электроэнергии, снижение потерь от перерывов в ее подаче до 15%, сокращение капитальных затрат на оборудование на 5–10% и на ремонт – до 10%.

Еще одна общая проблема больших городов – организация дорожного движения, удобство общественного транспорта, снижение аварийности и безопасность пассажиров. По различным оценкам, внедрение «умных» технологий на транспорте приводит к снижению загруженности дорожной инфраструктуры и количества ДТП, экономии на обслуживании дорог и парковок, сокращению среднего времени поездки горожан до работы и обратно.

Что касается обеспечения безопасности, то технологии способны оптимизировать работу полиции – повысить раскрываемость преступлений и сократить время реагирования на происшествия, что в конечном итоге приводит к снижению уровня преступности в целом.

«Умное» строительство

Еще одно направление, которому в докладе ЦСР «Северо-Запад» посвящена отдельная глава, – это технологии информационного моделирования зданий (BIM, Building Information Modelling). Аналитики отмечают, что компании, которые применяют BIM, на 30% сокращают сроки реализации, экономят 10% от стоимости проекта за счет своевременного выявления коллизий, на 80% сокращают время на разработку смет и на 3% повышают точность расчетов, на 30% снижают отходы и брак. «В краткосрочной перспективе BIM позволяет сэкономить на устранении ошибок, которые распознаются автоматически еще до начала строительства. В среднесрочной – обеспечивает больший контроль функциональности здания», – сказано в докладе.

Международный опыт

Оценкам эффективности внедрения технологий Smart City посвящена значительная часть опубликованного в июне 2018 г. доклада института McKinsey «Умные города: цифровые решения для будущего» (Smart Cities: Digital solutions for а more livable future).

Так, по мнению аналитиков McKinsey, использование технологий «умного города» способно привести к 10-30% улучшению качества жизни граждан и добиться 70% показателей устойчивого развития. В частности, в городах, которые активно используют технологии Smart City, число погибших от убийств, дорожных происшествий, пожаров может сократиться на 8-10%, количество грабежей, нападений и краж – на 30-40%, а время реагирования специализированных служб на сообщения о чрезвычайных ситуациях уменьшиться на 20-35%. «Кроме этого, жители таких городов получат неизмеримые преимущества безопасности и свободы передвижения», – говорится в докладе.

Среднее время проезда из одной точки города в другую может уменьшиться на 15-20%. Эта цифра варьируется в зависимости от стартовых условий – плотности населения, созданной инфраструктуры и пр. В Нью-Йорке, например, использование интеллектуальных транспортных систем принесло горожанам дополнительно около 15 мин свободного времени, а в развивающихся городах, для которых перемены стали радикальными, этот показатель доходил до 30 мин.

Среди других эффектов использования технологий «умного города» – увеличение продолжительности трудоспособности человека на 8-15%, снижение заболеваемости в период эпидемий на 5%, а также в сфере экологии – сокращение вредных выбросов на 10-15%, снижение уровня потребления воды на 20-30% и выработки твердых отходов на душу населения на 10-20%.