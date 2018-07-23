Развитие облаков в России пройдет под диктовку отечественных провайдеров

Российский бизнес начал доверять облакам. Число компаний, которые перевели ИТ на инфраструктуру провайдеров, достигло критической массы, и отечественный рынок облачных сервисов за последние два года показал мощный рост. Рассказываем, как выбирают провайдера российские компании и какое будущее ждет рынок облаков.

Цифровая трансформация

Один из ключевых инструментов цифровой трансформации — облачные технологии. Дозрели как сами технологии, так и бизнес: множество реальных кейсов говорит о том, что компании готовы к переходу в публичные облака.

У компании, которая имеет десятки или сотни физических серверов для виртуальных сред, есть множество причин перенести инфраструктуру в облака. Перевод ИТ в облачную инфраструктуру (IaaS) дает экономию на персонале, обслуживании и обновлении техники, возможность легкого масштабирования при пиковых нагрузках на ИТ-мощности. Многие выбирают этот путь: IDC обращает внимание на выдающийся годовой рост облачного рынка: 20–30%, в то время как рынок ИТ в целом растет всего на 3–5%.

Рынок PaaS в России занимает не более 2–3% облачного рынка (на Западе порядка 15–20%), но будет активно развиваться. Клиенты оценят сокращение расходов на развертывание сред выполнения и разработки приложений. PaaS в особенности востребован у цифровых компаний, которые имеют штат разработки и тестирования и развивают собственную цифровую основу, иногда с уникальными, нетиражными решениями.

Почему выбирают российских провайдеров?

Мировой рынок прочно держат три гиганта: Amazon Web Services, Microsoft Azure, Google Cloud. Российские клиенты пользуются их услугами, но львиную долю нашего рынка занимают отечественные провайдеры. Клиенты выбирают их по многим причинам: расчеты в рублях, возможность покупки через тендер, нужный формат бухгалтерских документов, быстрота реакции на запросы, данные в России.

Компании стали доверять облакам и переносить в них все, вплоть до систем, критичных для бизнеса

Отечественные провайдеры предлагают индивидуальный набор сервисов, в то время как гиганты предоставляют стандартизированные решения как есть. Российский бизнес требует персонального внимания провайдеров: многим еще нужно помочь освоиться с облаками. И отечественные провайдеры охотно откликаются на требования клиентов, предоставляя не только стандартные сервисы, но и услуги консалтинга и решения под ключ.

Особенно ценится клиентоориентированная русскоязычная техподдержка. Так, Mail.Ru Group, недавно вышедшая на облачный В2В-рынок, использует в работе с крупными компаниями опыт, накопленный в B2C-сфере: она отказалась от классических тикетов и применила подход «обслуживание в присутствии заказчика», когда оператор занимается проблемой непосредственно в ходе обращения клиента в службу.

Что будет дальше?

В ближайшие годы IaaS продолжит быстро расти. Один из факторов такого роста — компании стали доверять облакам и переносить в них все, вплоть до систем, критичных для бизнеса. Уже появляются полностью цифровые компании, которые изначально строят свой бизнес в облаках. Другой фактор — существенная экономия на капитальных затратах, поскольку не нужно покупать оборудование для расширения своей инфраструктуры.

Продолжится рост гибридных облаков. Они будут наиболее востребованы компаниями, которые вынуждены держать чувствительные данные у себя, но при этом хотят использовать преимущества публичных облаков.

Часть заказчиков станет приобретать услуги сразу у нескольких провайдеров. Ситуация будет напоминать «лоскутную автоматизацию», происходившую 15–20 лет назад, когда ИТ внедрялись поочередно на отдельных участках и не были интегрированы между собой. Примерно так же сегодня компании приобретают облачные услуги. В дальнейшем потребуются усилия по интеграции и централизованному управлению сервисами.

Будет расти спрос на услуги безопасности SecaaS – Security as a Service. Далеко не все компании могут организовать собственный отдел информационной безопасности. При этом киберугрозы и связанные с ними риски постоянно возрастают. Следовательно, бизнес будет ориентироваться на получение «безопасности по подписке».

Для крупных облачных провайдеров вызов заключается в том, чтобы распространить идею цифровой трансформации за пределы ИТ-служб клиентов, с которыми они обычно имеют дело, и заинтересовать владельцев компаний. Облака могут стать таким же драйвером развития бизнеса и повышения производительности труда, каким в свое время стал конвейер.