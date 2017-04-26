НР: Мы формируем рынок ультракомпактных компьютеров

Компания HP представила в России один из своих самых маленьких компьютеров – Elite Slice. Эта презентация стала поводом расспросить Николая Шмыкова, руководителя группы по продвижению персональных систем для бизнеса HP в России, о состоянии рынка компьютеров и о том, какие перемены его ждут.

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CNews: НР продолжает выводить на российский рынок ПК новые линейки настольных компьютеров, хотя этот сегмент уже несколько лет сокращается большими темпами. На что вы рассчитываете?

Николай Шмыков: У НР есть несколько ключевых позиций, которые позволяют ей уверенно чувствовать себя в России и прогнозировать не падение, а рост своих продаж. Во-первых, мы «падаем» существенно медленнее конкурентов и за счет этого увеличиваем свою долю на рынке. Так, согласно последним исследованиям только за 4-й квартал 2016 года она выросла на 9%, и по итогам года НР принадлежат 30% всех продаж бизнес-десктопов и ноутбуков. Это произошло во многом благодаря тому, что мы стали предлагать десктопы в революционном сверхмалом форм-факторе, который был положительно воспринят бизнес-заказчиками. И более того, по итогам первого квартала 2017 года мы вырвались в лидеры рынка ПК в общемировом масштабе с долей в 21,8%.

Во-вторых, в 2017 году общая ситуация изменилась: теперь будет главенствовать тенденция восстановления рынка, и продавцы ПК для бизнеса начинают очень интенсивно отыгрывать свои позиции. Сегодня в компаниях используются, по разным оценкам, от четырех до 10 миллионов устройств старше 5 лет, и этот парк продолжает расти и стареть. Долго так продолжаться не может, старое оборудование списывается, а новое закупается – и НР активно отвечает на запросы рынка.

Кроме того, заметно оживление закупок в секторах малого и среднего бизнеса. Причем рынок начинает отыгрывать по всем форм-факторам, от классических «башен» и ноутбуков до ультракомпактных устройств.

CNews: Какой сегмент для вас самый интересный?

Николай Шмыков: Время «башен» постепенно уходит: по итогам прошлого года среди проданных ПК их было уже меньше половины, и тенденция к снижению продолжается. А самыми быстрыми темпами растут моноблоки, компактные и ультракомпактные компьютеры. Это ключевые сегменты для НР.











1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 Николай Шмыков: По итогам первого квартала 2017 года мы вырвались в лидеры рынка ПК в общемировом масштабе с долей в 21,8%

Если мы посмотрим отчеты IDC за четвертый квартал 2016 года, то увидим, что наша компания занимает на рынке ультракомпактных устройств больше половины рынка. Это значит, что наша стратегия их продвижения, о которой мы рассказываем последние три года, работает и дает результаты. Все это время число заказчиков увеличивалось в геометрической прогрессии, потому что они понимали преимущества нашего предложения.

По-настоящему формироваться рынок ультракомпактных компьютеров начал только в 2016 году. И на сегодняшний день мы все еще не видим на нем устройств, способных конкурировать с мини-компьютерами НР по функциональности. Так что этот рынок полностью формируем мы.

CNews: Как изменилось ваше портфолио в 2017 году?

Николай Шмыков: У нас произошли изменения во всех форм-факторах, начиная от ультракомпактных десктопов и до классических башен. Все устройства стали компактнее, некоторые уменьшились более чем на 25%.

Начну с моноблоков НР. Новые моноблоки стали настолько тонкими, что неспециалист вряд ли отличит их от обычных плоских мониторов. Причем это моноблоки с топовыми процессорами и соответствующей начинкой. Также мы увеличили длину диагонали моноблоков до 23,8 дюйма, поскольку этот формат востребован бизнесом.

Но главный прорыв связан с тем, что мы сделали для моноблоков матовую сенсорную матрицу. До прошлого года такой технологии не существовало – все touch-моноблоки были глянцевые, хотя остальные бизнес-решения у нас традиционно поставляются с матовыми экранами. А глянец нравился далеко не всем заказчикам.

Еще одно новшество – в моноблоках теперь применяется усовершенствованная система аутентификации. В них установлены сдвоенные камеры: одна обычная, вторая – специальная, которая идентифицирует пользователя по сетчатке глаза. Таким образом, у нас реализована тройная аутентификация: по сетчатке глаза, по отпечатку пальца и по смартфону. То есть, если вы работаете за таким устройством и ваш смартфон с ним синхронизирован, то достаточно отойти на 5–7 метров, чтобы система безопасности заблокировала моноблок. Для вывода из режима блокировки достаточно снова подойти к компьютеру.

Отдельно нужно сказать о программном обеспечении. В наших моноблоках клиентам доступна профессиональная версия операционной системы Microsoft Windows 10. Как вы знаете, седьмое поколение процессоров Intel с кодовым наименованием Kaby Lake не поддерживает Windows 7. Но коммерческие заказчики очень консервативны и часто не готовы перейти на 10-ю версию. Мы до последнего использовали конфигурацию с двумя операционными системами, когда при наличии активации от Windows 10 фактически разворачивалась Windows 7, но сейчас производитель сделал эту опцию дороже, поэтому многие будут переходить на «десятку».

Следует отдать должное компании Microsoft, которая всеми силами способствует клиентам в переходе на новые версии своей операционной системы, в том числе помогая обеспечивать совместимость с прикладным программным обеспечением. Тем не менее, для тех, кто хочет остаться на прежних версиях ОС, мы оставили возможность заказать новую платформу с процессором предыдущего поколения.

Для этого нашем облачном инструментарии HP Recovery Tool мы разместили образы операционных систем с уже установленными драйверами НР. Клиент может взять систему на Windows 10, скачать лицензионный образ Windows 7 и легко развернуть его на своем оборудовании.

Все наши моноблоки имеют так называемую on-side гарантию, которая предусматривает облуживание на месте эксплуатации, то есть прямо у заказчика. Для ряда наших клиентов эта возможность имеет большое значение, а мы, в свою очередь, обладаем самой обширной сетью сервисных центров на территории России и способны оперативно решать возникающие вопросы.

CNews: Какие новые интересные устройства вы предлагаете российскому рынку?

Николай Шмыков: Больше года назад мы вывели на рынок предыдущее поколение мини-компьютеров HP Elite Desk 800 и тогда же рассказали, что их главная особенность – модули расширения с определенными функциональными возможностями, например, разъемами PS/2 или COM, дополнительными жесткими дисками и т.д.

Сегодня мы запускаем на российском рынке продажи нового поколения – HP Elite Slice. В первую очередь, это полноценный компьютер, который можно использовать на рабочем месте: маленький, стильный, производительный, тихий, энергоэффективный. Это первый модульный коммерческий ПК с беспроводным подключением, позволяющий комбинировать компоненты по желанию пользователя.

HP Elite Slice обладает расширенным набором функций за счет подключаемых модулей. Благодаря этим модулям можно выбирать «специализацию» компьютера под потребности заказчика: для переговорных комнат, для руководителей, для офисных сотрудников…

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