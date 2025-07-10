CNewsMarket представляет первый рейтинг услуг для бизнеса по маркировке телефонных звонков. В обзоре сравниваются возможности провайдеров услуг отображать подпись при звонках (в том числе в сетях других операторов), архитектурные особенности реализации решения, аналитические инструменты и другие параметры.

В рамках борьбы с телефонным мошенничеством (или, более корректно, системы противодействия правонарушениям, совершаемым с использованием информационных и коммуникационных технологий) был принят Федеральный закон № 41-ФЗ «О создании государственной информационной системы противодействия правонарушениям, совершаемым с использованием информационных и коммуникационных технологий, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

В соответствии с правилами, компании будут обязаны передавать оператору связи информацию о себе для ее отображения на телефонах абонентов. Информация должна содержать название или товарный знак, категорию телефонного вызова и дополнительную информацию об организации.

Крупнейшие телеком-операторы уже несколько лет оказывают подобную услугу для бизнеса, которая востребована в различных отраслях, например, в финтехе, ретейле, сфере услуг и др. Аналогичный по функциональности сервис, помимо операторов, также могут предоставлять разработчики приложений.

CNewsMarket публикует первый в России обзор сервисов маркировки телефонных звонков, где сравнивает функциональность и условия предоставления услуги основными провайдерами.

Результаты рейтинга

Для каждого параметра, входящего в состав критериев, разработана балльная система оценки. Участники рейтинга ранжируются по сумме набранных баллов: чем больше баллов, тем выше место. Подробности в разделе «Правила начисления баллов».

Рейтинг сервисов маркировки телефонных звонков Подробнее: Обзор «Сервисы маркировки телефонных звонков 2025» Функциональность Архитектура и безопасность Поддержка 180 150 50 130 130 50 110 110 30 80 115 40 70 115 30 70 90 30 70 80 30 70 80 30 70 80 30

Сравнение поставщиков проводилось по уникальной методике, разработанной аналитиками CNewsMarket и учитывающей следующие критерии:

1. Функциональность:

Отображение сведений об абоненте или организации непосредственно в момент поступления вызова

Отображение информации на кириллице/латинице

Поддержка отображения Emoji в тексте маркировки

Нативная работа услуги встроенная в определитель телефона без необходимости установки приложения на устройство абонента

Отображение дополнительной информации (например цели звонка) об организации при входящем звонке абоненту

Возможность верификации вызова при совершении звонков с маркировкой для исключения факта мошенничества

Доступ к личному кабинету сервиса для получения информации о подключенной услуге маркировки

Персонализированный текст маркировки в зависимости от целевых групп вызываемых абонентов

Установка маркировки на номерах услуги «Инкогнито» для совершения звонков с сервисной информацией для вызываемых абонентов

Работа на мобильных телефонах, независимо от операционной системы

Работа на мобильных кнопочных телефонах

Предоставление сервиса маркировки без ограничений по количеству номеров организации

Аналитические возможности

2. Архитектура и безопасность:

Возможность оказания услуги в различных типах сетей вызываемого абонента

Охват базы абонентов/пользователей, получающих звонки с маркировкой

Интеграционные возможности

Документальное подтверждение инициатором вызова достоверности информации в маркировке

Предоставление маркировки как сервиса для инициаторов вызова

Период обновления данных в маркировке при смене инициатора вызова

3. Поддержка пользователей и наличие полнофункциональной бесплатной версии сервиса маркировки для получателей вызовов

Топ-5 сервисов маркировки телефонных звонков 2025 Место Компания Сервис маркировки телефонных звонков Итоговый рейтинг 1 Вымпелком Этикетка 380 2 Мегафон Визитка 310 3 МТТ (бренд МТС Exolve) Авторизованный вызов 250 4 Т2 Этикетка 235 5 Касперский Kaspersky Who Calls 215

Источник: CNewsMarket. Полная версия

Лидером рейтинга сервиса маркировки телефонных звонков стало решение «Этикетка» от «ВымпелКом» (бренд «Билайн»). Сервис запущен еще в 2023 г. и не требует установки дополнительных приложений или изменений настроек смартфона. В числе важнейших преимуществ решения — работа в сетях 2G, 3G, 4G, широкий набор функций для заказчиков услуги и возможности управления частью функционала услуги посредством интеграций с помощью API.

На втором месте — сервис «Визитка» от «Мегафона». Как и у лидера рейтинга, услуга запущена задолго до принятия нормативных документов и, по свидетельству оператора, является востребованной услугой.

© stockasso / Фотобанк Фотодженика В соответствии с правилами компании передают оператору связи информацию о себе для ее отображения на телефонах пользователей

Услуга «Авторизованный вызов», оказываемая МТТ (бренд МТС Exolve для B2B-сегмента), находится на третьей позиции рейтинга. По ряду параметров соответствует лидерам рейтинга, что позволяет предоставлять сервис на высоком уровне.

Правила начисления баллов

Рейтинг построен по балльной системе. Каждому поставщику начислено определенное количество баллов по нескольким критериям. Чем выше итоговая сумма баллов, тем выше место в рейтинге.

Критерий Правило начисления баллов Достоверность информации в маркировке документально подтверждена инициатором вызова

Наличие полнофункциональной бесплатной версии сервиса маркировки для получателей вызовов

Обновление данных в маркировке при смене инициатора вызова происходит в режиме реального времени

Охват базы абонентов/пользователей, получающих звонки с маркировкой – более 30 млн человек

Предоставление маркировки как сервиса для инициаторов вызова

20 баллов за каждый пункт Возможности по интеграции Открытй API для возможности управления услугой

Подключение маркировки звонков без привязки к нумерации оператора связи Обновление данных в маркировке при смене инициатора вызова происходит в течении 1 недели

Охват базы абонентов/пользователей, получающих звонки с маркировкой: 10-30 млн человек

Обновление данных в маркировке при смене инициатора вызова происходит в течении 1 неделиОхват базы абонентов/пользователей, получающих звонки с маркировкой: 10-30 млн человек 15 баллов за каждый пункт Функциональные параметры Возможность верификации вызова при совершении звонков с маркировкой для исключения факта мошенничества

Доступ к личному кабинету сервиса для получения информации о подключенной услуге маркировки

Нативная работа услуги, встроенная в определитель телефона, без необходимости установки приложения на устройство абонента

Отображение дополнительной информации (например цели звонка) об организации при входящем звонке абоненту

Отображение информации на кириллице

Отображение информации на латинице

Отображение сведений об абоненте или организации непосредственно в момент поступления вызова

Персонализированный текст маркировки в зависимости от целевых групп вызываемых абонентов

Поддержка отображения Emoji в тексте маркировки

Предоставление сервиса маркировки без ограничений по количеству номеров организации

Работа на мобильных кнопочных телефонах

Работа на мобильных телефонах, независимо от операционной системы

Установка маркировки на номерах услуги "Инкогнито" для совершения звонков с сервисной информацией для вызываемых абонентов Аналитические инструменты Возможность проведения АБ-тестов при звонках с маркировкой/без маркировки

Выгрузка детализации вызовов за выбранный период

Построение графиков по основным показателям эффективности работы сервиса

Расчет показателей контактности вызовов с маркировкой

Расчет показателей средней длительности вызовов с маркировкой Работа услуги в сетях вызываемого абонента 2G

3G

VoLTE

VoWiFi Техническая поддержка клиентов Информация о сервисе предоставлена в открытом доступе

Наличие бесплатной технической поддержки для заказчиков сервиса

Онлайн-поддержка в режиме 24*7 10 баллов за каждый пункт

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Обратную связь по рейтингу и обзору можно направить по электронной почте market@cnews.ru с пометкой «Маркировка вызовов» в теме письма.