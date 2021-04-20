HR Tech 2022
Двигателем рынка HR Tech в последние годы, как практически во всех сегментах ИТ-рынка, стала пандемия коронавируса, потребовавшая организации удаленной работы с персоналом. В ближайшие годы важнейшими факторами развития этого сегмента ИТ-рынка станут общая тенденция к цифровизации и необходимость импортозамещения иностранных решений, производители которых покинули Россию. Если судить по первому рейтингу игроков рынка HR Tech, то этот рынок уже в 2021 г. рос довольно быстро, выручка компаний из топ-10 увеличилась, по сравнению с их же выручкой в 2020 г. на 41%.
08.12.2022
CNews Analytics выпустил первый рейтинг HR Tech
Читать полностью
Двигателем рынка HR Tech в последние годы, как практически во всех сегментах ИТ-рынка, стала пандемия коронавируса, потребовавшая организации удаленной работы с персоналом. В ближайшие годы важнейшими факторами развития этого сегмента ИТ-рынка станут общая тенденция к цифровизации и необходимость импортозамещения иностранных решений, производители которых покинули Россию. Если судить по первому рейтингу игроков рынка HR Tech, то этот рынок уже в 2021 г. рос довольно быстро, выручка компаний из топ-10 увеличилась, по сравнению с их же выручкой в 2020 г. на 41%.
Двигателем рынка HR Tech в последние годы, как практически во всех сегментах ИТ-рынка, стала пандемия коронавируса, потребовавшая организации удаленной работы с персоналом. В ближайшие годы важнейшими факторами развития этого сегмента ИТ-рынка станут общая тенденция к цифровизации и необходимость импортозамещения иностранных решений, производители которых покинули Россию. Если судить по первому рейтингу игроков рынка HR Tech, то этот рынок уже в 2021 г. рос довольно быстро, выручка компаний из топ-10 увеличилась, по сравнению с их же выручкой в 2020 г. на 41%.
Крупнейшие игроки рынка HR Tech
|№2021
|Название компании
|Выручка в области HR Tech в 2021 г., ₽тыс. с НДС
|Выручка в области HR Tech в 2020 г., ₽тыс. с НДС
|Рост выручки 2021/2020, %
|1
|Mirapolis
|643 000
|536 000
|19,9%
|2
|iSpring
|575 679
|388 862
|48,0%
|3
|Websoft
|536 835
|398 574
|34,7%
|4
|Эквио
|374 572
|218 260
|71,6%
Источник: CNews Analytics, 2022Перейти к полному рейтингу
HR Tech: российские предприятия переходят от Excel к ИИ
Читать полностью Мировой рынок средств автоматизации работы с кадрами, HR Tech, растет не очень быстро, но неотвратимо. В нашей стране этот процесс идет с некоторым запозданием, однако и на нем есть продукты на любой вкус, включая комплексные платформы, использующие средства искусственного интеллекта.
Мировой рынок средств автоматизации работы с кадрами, HR Tech, растет не очень быстро, но неотвратимо. В нашей стране этот процесс идет с некоторым запозданием, однако и на нем есть продукты на любой вкус, включая комплексные платформы, использующие средства искусственного интеллекта.
Евгения Украинцева: Автоматизация HR-процессов должна начинаться с цифровизации оргструктуры
Читать полностью Автоматизацию HR-процессов надо начинать с наведения порядка в организационном управлении. До недавнего времени для этого использовались HR-решения SAP, Oracle и других иностранных вендоров. Сегодня единственной альтернативой является отечественный продукт GP OrgManager. О том, какие возможности он уже предлагает и планах ближайшего развития рассказала Евгения Украинцева, директор по продукту GP OrgManager компании ForPeople.
Автоматизацию HR-процессов надо начинать с наведения порядка в организационном управлении. До недавнего времени для этого использовались HR-решения SAP, Oracle и других иностранных вендоров. Сегодня единственной альтернативой является отечественный продукт GP OrgManager. О том, какие возможности он уже предлагает и планах ближайшего развития рассказала Евгения Украинцева, директор по продукту GP OrgManager компании ForPeople.
Виктория Пискарева, «Лаборатория Касперского»: Мы видим новые возможности на рынке HR-Tech, поэтому инвестируем в ForPeople
Читать полностью Осенью стало известно, что «Лаборатория Касперского» купила значительную часть доли в ForPeople. Чем инвестиции в HR-Tech заинтересовали крупную корпорацию и какие планы по развитию направления есть у партнеров, CNews спросил у Виктории Пискаревой, Head of HRIS & Analytics «Лаборатории Касперского».
Осенью стало известно, что «Лаборатория Касперского» купила значительную часть доли в ForPeople. Чем инвестиции в HR-Tech заинтересовали крупную корпорацию и какие планы по развитию направления есть у партнеров, CNews спросил у Виктории Пискаревой, Head of HRIS & Analytics «Лаборатории Касперского».
Любовь Малиновская, «Бизнес-Азимут»: Аутстаффинг дает возможность сократить сроки и повысить эффективность ИТ-проекта
Читать полностью Что лучше — аутстаффинг или аутсорсинг? И чем они отличаются? О современном аутстаффинге для ИТ-проектов и аутсорсинге разработки ПО с точки зрения формирования эффективной команды Cnews поговорил с Любовью Малиновской, HR директором компании «Бизнес-Азимут».
Что лучше — аутстаффинг или аутсорсинг? И чем они отличаются? О современном аутстаффинге для ИТ-проектов и аутсорсинге разработки ПО с точки зрения формирования эффективной команды Cnews поговорил с Любовью Малиновской, HR директором компании «Бизнес-Азимут».
С чего начать цифровизацию HR?
Читать полностью Оптимизация организационной структуры помогает сократить затраты и более эффективно использовать человеческие ресурсы. Это особенно актуально для крупных и быстро растущих компаний. Цифровизировать этот процесс помогает GP OrgManager — отечественное решение, ни в чем не уступающее, а по некоторым показателем даже превосходящее продукты западных вендоров.
Оптимизация организационной структуры помогает сократить затраты и более эффективно использовать человеческие ресурсы. Это особенно актуально для крупных и быстро растущих компаний. Цифровизировать этот процесс помогает GP OrgManager — отечественное решение, ни в чем не уступающее, а по некоторым показателем даже превосходящее продукты западных вендоров.
По вопросам сотрудничества при подготовке обзоров обращайтесь по электронному адресу
review@cnews.ru или по телефону +7 (495) 500-00-36.
Мнение авторов статей может не совпадать с позицией редакции. За содержание рекламных объявлений редакция ответственности не несет.
Авторские права на дизайн и всю информацию обзора, а также на подбор и расположение материалов принадлежат компании CNews. Все права защищены и охраняются законом.