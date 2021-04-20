Двигателем рынка HR Tech в последние годы, как практически во всех сегментах ИТ-рынка, стала пандемия коронавируса, потребовавшая организации удаленной работы с персоналом. В ближайшие годы важнейшими факторами развития этого сегмента ИТ-рынка станут общая тенденция к цифровизации и необходимость импортозамещения иностранных решений, производители которых покинули Россию. Если судить по первому рейтингу игроков рынка HR Tech, то этот рынок уже в 2021 г. рос довольно быстро, выручка компаний из топ-10 увеличилась, по сравнению с их же выручкой в 2020 г. на 41%.

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