Производители мониторов взвинтят цены, как уже взвинтили поставщики ОЗУ. Но без внятной мотивации

Выпускающие мониторы компании начали одна за другой сообщать о росте цен. Первыми стали AOC и KTC, но ни у одной из них нет внятных причин для этого. Они говорят о росте цен на компоненты, но не уточняют, какие именно. Нельзя исключать, что они просто решили присоединиться к производителям процессоров, памяти, SSD и других комплектующих, чья продукция в дефиците из-за нейросетей. Но мониторы ИИ не особо нужны.

А мы чем хуже?

Производители мониторов решили поднять цены на свою продукцию, пока свои ценники переписывают вендоры ОЗУ, SSD, процессоров, видеокарт и прочего «железа». Без монитора пользоваться современным компьютером почти невозможно.

Одним из первых о росте цен объявила основанная в 1995 г. китайская компания KTC, которая хоть и относится к числу крупнейших производителей дисплеев различного назначения, но в России почти никому неизвестная. К моменту выпуска материала ее мониторы отсутствовали в каталогах крупнейших в стране офлайн-ритейлеров и были представлены в ограниченном количестве в нескольких маркетплейсах.

KTC распространила в интернете виртуальное уведомление о повышении цен, но предпочла скрыть самую важную информацию. В письме нет ни сроков вступления новых расценок в силу, ни списка моделей, которые станут менее доступными, ни того, как сильно они подорожают.

Каждый, кто не первый

KTC – вторая компания по производству мониторов, заявившая о пересмотре цен в сторону их увеличения за последние недели. Первой была тайваньская AOC, гораздо более известная российскому пользователю, нежели KTC.

Fotis Fotopoulos / Unsplash Монитор можно менять еще реже, чем компьютер

Мониторы AOC широкой линейкой представлены в российской рознице, притом как офлайновой, так и онлайновой. Компания годами присутствует на российском рынке.

Свои цены АОС переписала 1 августа 2026 г., но пока только в Китае. Об индексации в других регионах мира компания не сообщала. В Китае подорожали мониторы, которые АОС выпускает под основным брендом, а также модели игровой серии AGON.

Потому что можем

Что примечательно, ни АОС, ни КТС толком не объяснили, что именно вынудило их поднять цены именно сейчас. В письме КТС говорится о «росте стоимости основных компонентов», но при этом компания не уточняет, что именно это за компоненты. Исторически сложилось, что основная часть себестоимости любого монитора – это матрица, притом вне зависимости от ее типа.

АОС аргументировала индексацию собственных цен ростом производственных расходов, тоже не став вдаваться в подробности.

Отметим, что с 2025 г. во всем мире дорожают оперативная память, SSD, процессоры, видеокарты и другие комплектующие из-за быстрого развития ИИ. На фоне этого продажи ПК обвалились в ряде стран, в том числе в России. Есть вероятность, что это привело к падению продаж мониторов – производители не афишируют статистику. Но мониторы нейросетям не особо нужны, так что вендоры пока не связывают повышение цен с искусственным интеллектом.

Мы обещаем обещать

В письме КТС сказано, что прямо сейчас компания занята переговорами с поставщиками комплектующих для ее мониторов. Их суть – в заморозке дальнейшего роста цен, но пока неизвестно, насколько успешно они идут.

Как пишет портал Tech SK, новые цены КТС могут вступить в силу к концу августа 2026 г. В письме компании этой даты нет, но есть предупреждение о том, что лучше купить ее монитор сейчас – потом будет дороже.

Также Tech SK прямо пишет: АОС и КТС – это очень маленькие компании по сравнению с корейскими гигантами Samsung и LG. Эксперты портала уверены – далеко не каждый производитель мониторов в обязательном порядке повысит цены. Это означает, что АОС и КТС могут оказаться в этом плане в меньшинстве.