Microsoft бежит из Китая из-за давления со стороны властей США

Microsoft значительно сокращает свое присутствие в Китае, с 2021 г. было закрыто как минимум 15 филиалов и совместных предприятий. Этот шаг Microsoft предпринят на фоне давления на ИТ-компанию со стороны напряженности в отношениях между США и Китаем, политики Пекина, отдающей приоритет отечественным ИТ-решениям, и ограничений Вашингтона на экспорт передовых технологий. Помимо операционной деятельности, наличие высококвалифицированных ИТ-специалистов в сфере технологий в Китае является серьезной причиной, по которой Microsoft пока не готова полностью уйти с китайского рынка.

Уход с китайского рынка

Microsoft с 2021 г. закрыла как минимум 15 офисов и совместных предприятий в Китае, сообщает Reuters со ссылкой на корпоративные документы ИТ-компании. Другие американские технологические гиганты, имеющие значительный бизнес в Китае, также пересматривают свое присутствие на рынке на фоне геополитической напряженности.

В 2026 г. Microsoft серьезно пострадала от ухудшения доверия между Вашингтоном и Пекином. С 2017 г. Китай активно продвигает использование отечественного программного обеспечения (ПО), которое китайские власти считают более безопасным. Качество этих ИТ-решений становится все более конкурентоспособным по сравнению с Windows и Office. Одновременно американские ограничения, включая экспортный контроль за передовыми технологиями, существенно затрудняют расширение прибыльных направлений Microsoft в Китае — в первую очередь в области искусственного интеллекта (ИИ) и облачных сервисов.

Unsplash - Rod Ramsell Microsoft значительно сокращает свое присутствие в Китае на фоне давления на ИТ-компанию со стороны властей США

В 2023 г. руководство Microsoft даже рассматривало возможность полного ухода с китайского рынка. Некоторые руководители считали, что ИТ-компания принимает на себя слишком большие геополитические риски при слишком низкой экономической отдаче, сообщил Reuters один из источников. Microsoft рассматривала возможность закрытия своей исследовательской лаборатории в Китае, но в итоге решила перевести часть ведущих ИТ-специалистов. После введения американских ограничений Microsoft Research Asia открыла лаборатории в Ванкувере, Сингапуре и Токио. При этом он подчеркнул, что в августе 2026 г. Microsoft не планирует покидать Китай. В 2024 г., по оценкам Reuters, на эту страну приходилось лишь 1,5% мировой выручки ИТ-компании.

Microsoft работает в Китае с 1990 г., а основатель ИТ-компании Билл Гейтс (Bill Gates) впервые посетил страну в 1994 г. Microsoft долгое время инвестировала в развитие местной технологической экосистемы и пыталась наладить отношения с китайскими властями.

Другие технологические гиганты

Другие американские технологические гиганты в 2026 г., имеющие значительный бизнес в Китае, также пересматривают свое присутствие на фоне растущей геополитической напряженности. Согласно информации Reuters, Apple планирует к концу 2026 г. производить в Индии большую часть iPhone, предназначенных для продажи в США, о чем предупреждал CNews.

Американские компании, работающие в Китае, уже давно жалуются на неравные условия конкуренции. Ухудшение китайско-американских отношений еще сильнее подорвало их уверенность в рынке. Как пишет Reuters, лишь 52% участников последнего опроса Американской торговой палаты в Китае заявили, что страна остается одним из главных приоритетов для глобальных инвестиций. Для сравнения, в 2019 г. этот показатель составлял 62%.

Пересмотр географии бизнеса

Таким образом, Microsoft и другие крупные американские технологические компании сталкиваются с двойным давлением: с одной стороны — с политикой технологического суверенитета Пекина, с другой — с ограничениями Вашингтона, отмечают эксперты Bloomberg. Это заставляет бизнес пересматривать долгосрочные стратегии присутствия на одном из крупнейших рынков мира.