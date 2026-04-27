РТК-ЦОД ввел в эксплуатацию новый дата-центр в Екатеринбурге

РТК-ЦОД объявил о вводе в эксплуатацию третьей очереди центра обработки данных в Екатеринбурге. Объем инвестиций в проект составил около 1 млрд руб.



Крупнейший кластер

С запуском третьей очереди екатеринбургский кластер дата-центров РТК-ЦОД стал крупнейшим действующим кластером компании в восточной части страны. Общая площадь объекта составила 3100 кв. м, совокупная мощность достигла 6 МВт, а количество стойко-мест увеличилось до 644. Одним из ключевых преимуществ площадки является ее расположение в черте города, что обеспечивает удобную транспортную доступность. На площадке уже присутствует более десятка операторов связи и точка обмена трафиком, что дает клиентам широкие возможности по быстрому подключению и построению отказоустойчивой телеком-инфраструктуры.

Первая и вторая очереди ЦОД вводились в эксплуатацию поэтапно в период с 2018 по 2024 годы. Запущенная в этом году третья очередь включает 214 стоек, размещенных в двух изолированных машинных залах по 107 стоек каждый, и рассчитана на 2 МВт приведенной мощности. Развитие площадки в Екатеринбурге отражает подход РТК-ЦОД к региональному рынку: компания последовательно наращивает мощности, ориентируясь на потребности клиентов и динамику спроса.

ЦОД «Екатеринбург-3» предлагает заказчикам высокий уровень надежности и гибкости для работы с ИТ-инфраструктурой. Площадка соответствует уровню надежности Tier III и оснащена комплексом современных инженерных решений, включая резервирование систем охлаждения, дизель-генераторные установки и подключение по двум независимым лучам электропитания. Архитектура «дом в доме» и три периметра безопасности обеспечивают дополнительную защищенность инфраструктуры клиентов, а сама площадка позволяет проводить ремонт и модернизацию без остановки оборудования и прерывания сервисов. Это снижает риски недоступности бизнес-критичных систем, обеспечивает SLA 99,95% и круглосуточную техническую поддержку, а также дает клиентам возможность быстро масштабировать и разворачивать свои информационные системы.

Аренда, размещение и сервисы

На базе инфраструктуры ЦОД в Екатеринбурге компания предлагает не только аренду или размещение собственного оборудования (colocation), но и современные облачные сервисы под брендом «Турбо Облако», такие как виртуальная инфраструктура, базы данных, Kubernetes, почта как сервис, облачный диск, решения для резервного копирования и аварийного восстановления, сервисы объединенных коммуникаций и многое другое.

«Запуск третьей очереди ЦОД в Екатеринбурге — это не только расширение мощностей нашего парка дата-центров, но и вклад в развитие цифровой экономики страны. Мы видим устойчивый рост спроса на облачные и инфраструктурные сервисы в регионах и последовательно развиваем площадку, ориентируясь на реальные потребности рынка. Важную роль в этом играет локальная команда, чья накопленная практическая экспертиза обеспечивает высокое качество эксплуатации, быстрое внедрение новых очередей и стабильную работу площадки по мере ее масштабирования. Екатеринбургский кластер стал крупнейшим действующим кластером РТК-ЦОД в восточной части страны, и мы уже смотрим на его дальнейшее развитие», — отметил Давид Мартиросов, генеральный директор РТК-ЦОД.