Россияне распробовали ультрадорогие смартфоны, и это не iPhone. Их продажи подскочили на треть

В России всего за год на 33% выросли продажи складных смартфонов. Это произошло на фоне их удешевления – средняя цена упала почти на 20 тыс. руб., но они все равно стоят дороже обычных моноблочных мобильников. В топе по популярности решения Samsung, которая стоит у истоков этого рынка, и Huawei. Apple в рейтинге не участвует – за 19 лет на рынке смартфонов она так и не удосужилась выпустить хотя бы один складной iPhone.

Из смартфона в планшет

Россияне начали активно переходить на складные смартфоны с гибким экраном. По итогам I квартала 2026 г. их продажи в стране показали 32-процентный рост год к году в натуральном выражении, сообщили CNews представители ритейлера «М.Видео».

За отчетный период (1 января – 31 марта 2026 г.) в России было реализовано 29 тыс. складных смартфонов – как горизонтальных раскладушек, так и вертикальных. Россияне потратили на них в сумме 2,7 млрд руб., а это на 8% больше, нежели годом ранее.

При этом тратить на складные смартфоны россияне стали меньше ввиду постепенного снижения цен на такие модели. Средняя цена складных смартфонов в России за год рухнула на 19 тыс. руб. – с 112 до 93 тыс. руб.

Для примера, вертикальная раскладушка Samsung Galaxy Z Flip7 FE в версии на 128 ГБ встроенной памяти на момент выпуска материала в DNS стоила 57 тыс. руб., что на уровне топовых китайских Android-смартфонов в классическом форм-факторе.

М.Видео Россиянам очень понравились складные смартфоны

Но в то же время многие складные смартфоны по-прежнему стоят дорого по современным российским меркам. В той же сети горизонтальная раскладушка Samsung Galaxy Z Fold7 на 512 ГБ оценена в 138,5 тыс. руб.

За смартфон Samsung Galaxy Z TriFold на 512 ГБ с двойным складыванием DNS просит 410 тыс. руб. Huawei Mate XT на 1024 ГБ в таком же форм-факторе оценен в 238 тыс. руб.

Главные игроки

Чтобы открыть для себя мир новых складных смартфонов, на момент выхода материала россиянину нужно было потратить от 40 тыс. руб. Самый доступный в DNS складной смартфон – это Tecno Phantom V Flip 2 на 256 ГБ – его цена составляет 43,5 тыс. руб.

За ним идут Nubia Flip 2 256 ГБ(44,8 тыс. руб.), Motorola Razr 40 Ultra 256 ГБ (49,3 тыс. руб.) и Infinix ZERO Flip 512 ГБ (51,5 тыс. руб.).

Некоторые складные смартфоны стоят как подержанный автомобиль

Однако низкие цены не помогли не одному из этих брендов стать лидером российского рынка складных смартфонов – его заняли исключительно устройства компаний Huawei и Samsung. По данным «М.Видео», наиболее охотно россияне приобретают Samsung Galaxy Z Fold7 в версии с 12 ГБ RAM и 512 ГБ ROM), Galaxy Z Fold7 (12/256 ГБ), Galaxy Z Flip7 (12/512 ГБ) и Galaxy Z Flip7 (12/256 ГБ), а также Huawei Mate X5 (512 ГБ).

Что-то не сходится

Россияне очень активно скупают складные смартфоны. Этот сегмент рынка вырос на треть в натуральном выражении, тогда как суммарные продажи смартфонов по всей стране в 2025 г. рухнули на 25% год к году.

Как сообщал CNews, в 2025 г. было продано 24,2 млн смартфонов против 29,8 млн годом ранее. В деньгах рынок за тот же период просел с 720 млрд руб. до 588 млрд руб.

В I квартал 2026 г. продажи смартфонов тоже упали. Как рассказал CNews глава департамента «Телеком и гаджеты» в «М.Видео» Никита Толпыгин, обвал составил 5-6% год к году.

Самые доступные новые складные смартфоны в России

При этом значительная часть россиян в принципе не готова тратить много денег на мобильник. В начале апреля 2026 г. CNews писал, что граждане страны все активнее переходят на самые дешевые смартфоны в линейках популярных в стране китайских брендов. В топе продаж телефоны Redmi и Realme стоимостью меньше 8 тыс. руб.

Рост продаж складных смартфонов, которые сами по себе стоят довольно дорого, резко контрастирует с общей картиной рынка. «Сегмент складных устройств продолжает демонстрировать уверенный рост и активно наращивает долю, – сказал CNews Никита Толпыгин. – Складные смартфоны в России проходят этап качественного перехода от технологической новинки к полноценной категории с устойчивым спросом. Мы видим, что интерес к форм-фактору продолжает расти, при этом ключевым драйвером становится расширение ассортимента и снижение порога входа для покупателей».

«Складные смартфоны постепенно становятся более массовыми устройствами, что напрямую отражается на динамике рынка: средняя цена снижается, а рост в денежном выражении оказывается заметно ниже, чем в количественном. За счет этого категория выходит за рамки исключительно премиального сегмента и формирует более широкую аудиторию», – подытожил Никита Толпыгин.