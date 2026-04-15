Россияне распробовали ультрадорогие смартфоны, и это не iPhone. Их продажи подскочили на треть
В России всего за год на 33% выросли продажи складных смартфонов. Это произошло на фоне их удешевления – средняя цена упала почти на 20 тыс. руб., но они все равно стоят дороже обычных моноблочных мобильников. В топе по популярности решения Samsung, которая стоит у истоков этого рынка, и Huawei. Apple в рейтинге не участвует – за 19 лет на рынке смартфонов она так и не удосужилась выпустить хотя бы один складной iPhone.
Из смартфона в планшет
Россияне начали активно переходить на складные смартфоны с гибким экраном. По итогам I квартала 2026 г. их продажи в стране показали 32-процентный рост год к году в натуральном выражении, сообщили CNews представители ритейлера «М.Видео».
За отчетный период (1 января – 31 марта 2026 г.) в России было реализовано 29 тыс. складных смартфонов – как горизонтальных раскладушек, так и вертикальных. Россияне потратили на них в сумме 2,7 млрд руб., а это на 8% больше, нежели годом ранее.
При этом тратить на складные смартфоны россияне стали меньше ввиду постепенного снижения цен на такие модели. Средняя цена складных смартфонов в России за год рухнула на 19 тыс. руб. – с 112 до 93 тыс. руб.
Для примера, вертикальная раскладушка Samsung Galaxy Z Flip7 FE в версии на 128 ГБ встроенной памяти на момент выпуска материала в DNS стоила 57 тыс. руб., что на уровне топовых китайских Android-смартфонов в классическом форм-факторе.
Но в то же время многие складные смартфоны по-прежнему стоят дорого по современным российским меркам. В той же сети горизонтальная раскладушка Samsung Galaxy Z Fold7 на 512 ГБ оценена в 138,5 тыс. руб.
За смартфон Samsung Galaxy Z TriFold на 512 ГБ с двойным складыванием DNS просит 410 тыс. руб. Huawei Mate XT на 1024 ГБ в таком же форм-факторе оценен в 238 тыс. руб.
Главные игроки
Чтобы открыть для себя мир новых складных смартфонов, на момент выхода материала россиянину нужно было потратить от 40 тыс. руб. Самый доступный в DNS складной смартфон – это Tecno Phantom V Flip 2 на 256 ГБ – его цена составляет 43,5 тыс. руб.
За ним идут Nubia Flip 2 256 ГБ(44,8 тыс. руб.), Motorola Razr 40 Ultra 256 ГБ (49,3 тыс. руб.) и Infinix ZERO Flip 512 ГБ (51,5 тыс. руб.).
Однако низкие цены не помогли не одному из этих брендов стать лидером российского рынка складных смартфонов – его заняли исключительно устройства компаний Huawei и Samsung. По данным «М.Видео», наиболее охотно россияне приобретают Samsung Galaxy Z Fold7 в версии с 12 ГБ RAM и 512 ГБ ROM), Galaxy Z Fold7 (12/256 ГБ), Galaxy Z Flip7 (12/512 ГБ) и Galaxy Z Flip7 (12/256 ГБ), а также Huawei Mate X5 (512 ГБ).
Что-то не сходится
Россияне очень активно скупают складные смартфоны. Этот сегмент рынка вырос на треть в натуральном выражении, тогда как суммарные продажи смартфонов по всей стране в 2025 г. рухнули на 25% год к году.
Как сообщал CNews, в 2025 г. было продано 24,2 млн смартфонов против 29,8 млн годом ранее. В деньгах рынок за тот же период просел с 720 млрд руб. до 588 млрд руб.
В I квартал 2026 г. продажи смартфонов тоже упали. Как рассказал CNews глава департамента «Телеком и гаджеты» в «М.Видео» Никита Толпыгин, обвал составил 5-6% год к году.
При этом значительная часть россиян в принципе не готова тратить много денег на мобильник. В начале апреля 2026 г. CNews писал, что граждане страны все активнее переходят на самые дешевые смартфоны в линейках популярных в стране китайских брендов. В топе продаж телефоны Redmi и Realme стоимостью меньше 8 тыс. руб.
Рост продаж складных смартфонов, которые сами по себе стоят довольно дорого, резко контрастирует с общей картиной рынка. «Сегмент складных устройств продолжает демонстрировать уверенный рост и активно наращивает долю, – сказал CNews Никита Толпыгин. – Складные смартфоны в России проходят этап качественного перехода от технологической новинки к полноценной категории с устойчивым спросом. Мы видим, что интерес к форм-фактору продолжает расти, при этом ключевым драйвером становится расширение ассортимента и снижение порога входа для покупателей».
«Складные смартфоны постепенно становятся более массовыми устройствами, что напрямую отражается на динамике рынка: средняя цена снижается, а рост в денежном выражении оказывается заметно ниже, чем в количественном. За счет этого категория выходит за рамки исключительно премиального сегмента и формирует более широкую аудиторию», – подытожил Никита Толпыгин.