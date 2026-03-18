Легендарный российский сайт с 30-летней историей и десятками миллионов пользователей ушел с молотка. «Яндекс» избавился от него за 35 миллиардов

«Яндекс» продал сервис «Авто.ру», которым владел с 2014 г. В 2026 г. ему исполняется 30 лет, и это крупнейший в России агрегатор объявлений о продаже машин. Одна из потенциальных причин продажи – резкое сокращение российского авторынка. Сумма сделки более чем вдвое выше цены, которую «Яндекс» заплатил за этот портал 12 лет назад

От старого владельца к новому

Популярный в России сервис объявлений о продаже автомобилей «Авто.ру», созданный летом 1996 г., почти 30 лет назад, сменил владельца, сообщили CNews представители «Яндекса». Интернет-гигант продал его компании «Т-Авто», которая наряду с «Т-Банком» и другими организациями входит в группу «Т-Технологии».

Новый владелец не станет менять название портала и также предоставит ему и дальше развиваться в качестве отдельного сервиса. Стороны намерены закрыть сделку в течение нескольких месяцев после получения всех необходимых одобрений. В «Яндексе» заверили CNews, что «Авто.ру» продолжит «работать в обычном режиме для пользователей и партнеров».

Выгодная сделка

Как сообщал CNews, «Авто.ру» перешел в собственность «Яндекса» в июне 2014 г., почти 12 лет назад. Интернет-гигант заплатил за него $175 млн, что по курсу ЦБ на тот период (34,3 руб. за один доллар США) составило немногим более 6 млрд руб. По курсу на 18 марта 2026 г. это 14,33 млрд руб.

С продажи «Авто.ру» «Яндекс» выручит 35 млрд руб. Это почти вдвое больше суммы, заплаченной за него по текущему курсу и почти в шесть раз больше суммы по курсу 12-летней давности.

После закрытия сделки «Т-Авто» станет владельцем всех до единого активов «Авто.ру». В их числе – непосредственно сам сервис объявлений о продаже машин «Авто.ру», а также B2B-платформа «Авто.ру Бизнес» и «еКредит» – решение для цифрового автокредитования в дилерских центрах.

«Ключевой фактор дальнейшего роста бизнеса "Авто.ру" – расширение спектра финансовых услуг для продавцов и покупателей и создание комплексных решений для автомобилистов, – сказали CNews представители "Яндекса". – "Т-Технологии" имеют многолетний опыт в автокредитовании и страховании, располагают необходимой инфраструктурой и развивают собственные профильные сервисы. Для "Яндекса" же первым приоритетом остаются направления, где кратно масштабировать бизнес позволяют экосистема и технологии компании. "Яндекс" в результате сделки сможет перенаправить капитал в быстрорастущие технологические направления, сохраняя сбалансированный подход к управлению портфелем активов в интересах акционеров, сотрудников и партнеров».

Сбербанку не досталось

Впервые о намерении «Яндекса» продать «Авто.ру» стало известно в конце декабря 2025 г. CNews писал тогда, что потенциальными покупателями выступали «Т-Банк» и Сбербанк – банки с экосистемами, простирающимися далеко за пределы финансовой сферы.

Еще одним претендентом на покупку был «Авито» – самый известный в России сервис объявлений, на котором продаются, в числе прочего, и автомобили.

В чем причина

В «Яндексе» не раскрывают, что именно побудило интернет-гиганта избавиться от столь ценного актива. В компании сообщили, что с 2014 по 2026 г. аудитория «Авто.ру» показала почти трехкратный рост, увеличившись с 12 млн до 33 млн пользователей.

«Авто.ру» образца 2026 года

Сейчас это крупнейший агрегатор объявлений по продаже автомобилей в России. По данным «Коммерсанта», к концу III квартала 2025 г. (1 июля – 30 сентября) именно на нем были выставлены 43% всех проданных в России автомобилей.

Вполне вероятно, «Авто.ру» сменил владельца именно сейчас потому, что рынок автомобилей в России далеко не в лучшей форме. Перманентный рост цен по целому ряду причин, включая утильсбор и новый НДС 22%, скудное разнообразие брендов, высокая ключевая ставка стали следствием того, что в январе-ноябре 2025 г. продажи новых машин упали на 17,8% год к году. За этот период в стране было продано 1,19 млн новых машин (статистика «Автостата»).

На вторичном рынке все немного лучше – рост 2,7% год к году за аналогичный период, до 5,66 млн автомобилей. По прогнозам российских автодилеров, I квартал 2026 г. (1 января – 31 марта) ростом рынка не порадует.

Что известно о компании

«Авто.ру» – это компания ООО «Сервисы размещения объявлений». Сервис регулярно меняет юрлица, и нынешнее было образовано совсем недавно, лишь в ноябре 2023 г.

В связи с этим проследить динамику успешности «Авто.ру» на долгой дистанции довольно затруднительно. Согласно статистике «Контур.Фокуса», выручка компании «Сервисы размещения объявлений» в 2024 г. составила 1,3 млн руб. а чистая прибыль – 513 тыс. руб. Данные за 2025 г. к моменту выхода материала опубликованы не были.

Владельцы компании на 18 марта 2026 г. – структура «Яндекса» «Я.Финпроект» (49%) и гендиректор «Яндекс Вертикалей» Павел Алешин (51%). Уставный капитал компании – 10 тыс. руб.