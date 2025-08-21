iKS-Consulting признала «Базис» лидером российского рынка ПО управления динамической ИТ-инфраструктурой

Аналитическое агентство iKS-Consulting в своем исследовании российского рынка ПО управления динамической ИТ-инфраструктурой (УДИ) за 2024 год признало «Базис» крупнейшим разработчиком на этом рынке с долей 19,3%. Эксперты впервые консолидировали в одном исследовании крупнейшие сегменты рынка, которые ранее не рассматривались вместе: серверную виртуализацию, виртуализацию рабочих столов (VDI) и терминального доступа, контейнеризацию, программно-определяемые хранилища (SDS) и сети (SDN), ПО для резервного копирования и защиты виртуальной ИТ-инфраструктуры, а также платформы автоматизации управления динамической ИТ-инфраструктурой.



Рынки виртуализации ИТ-инфраструктуры и контейнеризации

В ряде рассмотренных в исследовании сегментов «Базис» также занимает лидирующие позиции:

#1 на рынке ПО виртуализации ИТ-инфраструктуры (серверная виртуализация и VDI), крупнейшем сегменте рынка ПО УДИ, с долей 26% в 2024 г.;

#2 на рынке ПО контейнеризации с долей 20% в 2024 г. (с учетом запуска продукта в коммерческую эксплуатацию только в 2024 г).

В рамках исследования эксперты iKS-Consulting проанализировали полноту продуктовых портфелей крупнейших игроков на рынке ПО УДИ и пришли к выводу, что экосистема «Базис» наиболее полно закрывает ключевые потребности заказчиков.

Технологическое лидерство компании обусловлено способностью обеспечить высокое покрытие основной функциональности аналогичных решений от мировых лидеров. Так, решения вендора позволили снизить остроту проблемы, связанной с уходом из России эталонной линейки продуктов VMware: экспертная оценка степени соответствия продуктов экосистемы «Базис» основному функционалу решений VMware оценивается как высокая в большинстве сегментов рынка.



Отдельно эксперты отметили Basis SDN — решение для организации программно-определяемых сетей, которое «Базис» вывел на рынок в мае 2025 года. По мнению iKS-Consulting, на сегодняшний день Basis SDN –— единственное отечественное решение, являющееся полноценной альтернативой VMware NSX.

Разработки других российских компаний либо относятся к классу программно-аппаратных комплексов и не являются аналогом решения VMware, либо являются неотъемлемой частью платформы виртуализации и не могут быть предложены как коробочный продукт.



По мнению аналитиков, высокотехнологичный рынок ПО управления динамической ИТ-инфраструктурой — новый «локомотив» российского ИТ. Среднегодовой темп роста рынка ПО УДИ на горизонте с 2024 до 2031 года составляет 16,3% против 11,9% у ИТ-рынка в целом. Объем рынка в денежном выражении по итогам 2024 года достиг 45,3 млрд рублей и, согласно прогнозам, к 2031 году вырастет почти втрое — до 130,1 млрд руб.

Отечественные решения на рынке ПО УДИ будут демонстрировать ещё более впечатляющий рост: СГТР рынка российских разработчиков в период 2024-2031 гг., по мнению аналитиков iKS-Consulting, составит 23,6% в год. Это обеспечит рост объема российских решений на рынке ПО УДИ с 24,1 млрд рублей в 2024 году до 106,1 млрд рублей к 2031 году, что соответствует доли российских разработчиков в 81,6% от общего объема рынка. К основным факторам роста эксперты относят развитие облачной и гибридной ИТ-инфраструктуры, популяризацию контейнеризированных сред разработки, совершенствование функционала отечественных продуктов и продолжение миграции КИИ и крупного бизнеса на российское ПО. Уровень проникновения отечественных программных продуктов в общем количестве лицензированных хостов на рынке ПО УДИ увеличится с <25% в 2024 г. до >85% к 2031 г.

Важный драйвер роста рынка ПО УДИ — обязательное импортозамещение и переход объектов КИИ на российские решения к 2030 году. Это касается отраслей, формирующих более 66% ВВП и до 51% ИТ-бюджетов в подотчетных Росстату организациях.

Авторы исследования обозначили и перспективные сегменты для российских разработчиков в рамках рынка ПО УДИ: контейнеризация (СГТР’24-’30: 29,9%), VDI и терминальный доступ (СГТР’24-’30: 22,7%), резервное копирование (СГТР’24-’30: 19,6%). Решения экосистемы «Базиса» представлены во всех перечисленных сегментах — это Basis Digital Energy, Basis Workplace и Basis Virtual Protect, соответственно. Важной точкой роста является потенциальный переход российских вендоров от бессрочных лицензий к моделям возобновляемых продаж. Такая модель положительно влияет на финансовые результаты, стабильность и прогнозируемость денежных потоков, а также обеспечивает более устойчивую динамику рынка в прогнозном периоде.

В августе 2025 г. платформа серверной виртуализации Basis Dynamix Enterprise заняла первое место в ежегодном рейтинге российских платформ виртуализации портала CNews. Решение, впервые признанное лидером рейтинга в прошлом году, снова получило наивысшую оценку по совокупности технических, эксплуатационных и нормативных характеристик.