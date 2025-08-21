Разделы

ПО
|

iKS-Consulting признала «Базис» лидером российского рынка ПО управления динамической ИТ-инфраструктурой

Аналитическое агентство iKS-Consulting в своем исследовании российского рынка ПО управления динамической ИТ-инфраструктурой (УДИ) за 2024 год признало «Базис» крупнейшим разработчиком на этом рынке с долей 19,3%. Эксперты впервые консолидировали в одном исследовании крупнейшие сегменты рынка, которые ранее не рассматривались вместе: серверную виртуализацию, виртуализацию рабочих столов (VDI) и терминального доступа, контейнеризацию, программно-определяемые хранилища (SDS) и сети (SDN), ПО для резервного копирования и защиты виртуальной ИТ-инфраструктуры, а также платформы автоматизации управления динамической ИТ-инфраструктурой.

Рынки виртуализации ИТ-инфраструктуры и контейнеризации

В ряде рассмотренных в исследовании сегментов «Базис» также занимает лидирующие позиции:

  • #1 на рынке ПО виртуализации ИТ-инфраструктуры (серверная виртуализация и VDI), крупнейшем сегменте рынка ПО УДИ, с долей 26% в 2024 г.;
  • #2 на рынке ПО контейнеризации с долей 20% в 2024 г. (с учетом запуска продукта в коммерческую эксплуатацию только в 2024 г).

dolya_v_udi.png

В рамках исследования эксперты iKS-Consulting проанализировали полноту продуктовых портфелей крупнейших игроков на рынке ПО УДИ и пришли к выводу, что экосистема «Базис» наиболее полно закрывает ключевые потребности заказчиков.

dolya_v_virtualizatsii.png


Технологическое лидерство компании обусловлено способностью обеспечить высокое покрытие основной функциональности аналогичных решений от мировых лидеров. Так, решения вендора позволили снизить остроту проблемы, связанной с уходом из России эталонной линейки продуктов VMware: экспертная оценка степени соответствия продуктов экосистемы «Базис» основному функционалу решений VMware оценивается как высокая в большинстве сегментов рынка.

produktovyi_portfel.png

Отдельно эксперты отметили Basis SDN — решение для организации программно-определяемых сетей, которое «Базис» вывел на рынок в мае 2025 года. По мнению iKS-Consulting, на сегодняшний день Basis SDN –— единственное отечественное решение, являющееся полноценной альтернативой VMware NSX.

Разработки других российских компаний либо относятся к классу программно-аппаратных комплексов и не являются аналогом решения VMware, либо являются неотъемлемой частью платформы виртуализации и не могут быть предложены как коробочный продукт.

sootvetstvie_inostrannym_analogam.png

По мнению аналитиков, высокотехнологичный рынок ПО управления динамической ИТ-инфраструктурой — новый «локомотив» российского ИТ. Среднегодовой темп роста рынка ПО УДИ на горизонте с 2024 до 2031 года составляет 16,3% против 11,9% у ИТ-рынка в целом. Объем рынка в денежном выражении по итогам 2024 года достиг 45,3 млрд рублей и, согласно прогнозам, к 2031 году вырастет почти втрое — до 130,1 млрд руб.

Отечественные решения на рынке ПО УДИ будут демонстрировать ещё более впечатляющий рост: СГТР рынка российских разработчиков в период 2024-2031 гг., по мнению аналитиков iKS-Consulting, составит 23,6% в год. Это обеспечит рост объема российских решений на рынке ПО УДИ с 24,1 млрд рублей в 2024 году до 106,1 млрд рублей к 2031 году, что соответствует доли российских разработчиков в 81,6% от общего объема рынка. К основным факторам роста эксперты относят развитие облачной и гибридной ИТ-инфраструктуры, популяризацию контейнеризированных сред разработки, совершенствование функционала отечественных продуктов и продолжение миграции КИИ и крупного бизнеса на российское ПО. Уровень проникновения отечественных программных продуктов в общем количестве лицензированных хостов на рынке ПО УДИ увеличится с <25% в 2024 г. до >85% к 2031 г.

Важный драйвер роста рынка ПО УДИ — обязательное импортозамещение и переход объектов КИИ на российские решения к 2030 году. Это касается отраслей, формирующих более 66% ВВП и до 51% ИТ-бюджетов в подотчетных Росстату организациях.

Авторы исследования обозначили и перспективные сегменты для российских разработчиков в рамках рынка ПО УДИ: контейнеризация (СГТР’24-’30: 29,9%), VDI и терминальный доступ (СГТР’24-’30: 22,7%), резервное копирование (СГТР’24-’30: 19,6%). Решения экосистемы «Базиса» представлены во всех перечисленных сегментах — это Basis Digital Energy, Basis Workplace и Basis Virtual Protect, соответственно. Важной точкой роста является потенциальный переход российских вендоров от бессрочных лицензий к моделям возобновляемых продаж. Такая модель положительно влияет на финансовые результаты, стабильность и прогнозируемость денежных потоков, а также обеспечивает более устойчивую динамику рынка в прогнозном периоде.

В августе 2025 г. платформа серверной виртуализации Basis Dynamix Enterprise заняла первое место в ежегодном рейтинге российских платформ виртуализации портала CNews. Решение, впервые признанное лидером рейтинга в прошлом году, снова получило наивысшую оценку по совокупности технических, эксплуатационных и нормативных характеристик.

Рекламаerid:2W5zFGvy1epРекламодатель: ООО «БАЗИС»ИНН/ОГРН: 7731316059/1167746462135Сайт: www.basistech.ru

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как внедрить ИИ в промышленную инфраструктуру

Китай отключили от глобального интернета. Власти тестировали новое оборудование «Великого китайского файервола»

Обзор: Кадровый электронный документооборот 2025

Смартфонами не ограничится. Госмессенджер Max встроят в каждый новый гаджет в России. Опрос

Илья Батай, ИТ-директор банка «Синара»: На рынке появляются отдельные независимые решения, но в промышленных масштабах использовать их пока страшно

Продажи российских ИТ-решений на глобальном юге пошли в рост после падения экспорта в странах запада

Конференции

IT Elements 2025

Цифровизация финансового сектора

Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025
Показать еще

CNewsMarket

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Техника

Лучшие бесплатные приложения-пульты для телевизора: выбор ZOOM

Лучшие роботы-пылесосы стоимостью до 30 000 рублей: хиты продаж

За какие функции и характеристики телевизора нужно платить в 2025 году

Показать еще

Наука

Ученые воссоздали ключевой этап зарождения жизни — они выяснили, как живые клетки возникли из неживой материи

Крошечный метеорит поставил под сомнение хронологию происхождения целой Солнечной системы

Как почти 7000 плотин смогли сместить Северный полюс Земли?
Показать еще
IT Elements 2025 IT Elements 2025

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт: