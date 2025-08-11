Россияне вернули себе 2007 год. Они отказываются фотографировать на смартфоны и массово скупают фотоаппараты. Опрос

В России в эпоху смартфонов с мощнейшими камерами резко выросли продажи самых обычных цифровых фотоаппаратов. Их скупают десятками тысяч – вдвое больше, чем пять лет назад. Смартфоны планомерно убивают рынок фотоаппаратов с 2007 г. когда вышел первый iPhone, и многие бренды уже перестали существовать, но Россию, судя по всему, это не касается.

Фотоаппарат, по которому нельзя позвонить

В России по итогам первой половины зафиксирован невероятный рост спроса на классические цифровые фотоаппараты, пик популярности которых был около 20 лет назад. Ритейлер «М.Видео-Эльдорадо» сообщил CNews, что за отчетный период в стране было продано около 192 фотоаппаратов, и это при том факте, что почти ни в одном из них, в отличие от смартфонов, нет современных программных алгоритмов, улучшающих качество итогового снимка.

Для сравнения, в первом полугодии 2020 г. в России было продано 86,8 тыс. фотоаппаратов, то есть примерно в 2,2 раза меньше, нежели в первом полугодии 2025 г. Можно было бы списать все на пандемию коронавируса, однако за первые шесть месяцев 2021 г., когда ковидные ограничения все еще были сильны, а россиян заставляли всюду показывать QR-коды, в стране было продано почти 135 тыс. фотоаппаратов.

Показатель первой половины 2022 г. – 88,7 тыс. тут падение, вероятно, связано, с изменением геополитики и резким падением курса рубля. Но начале 2023 г. продажи достигли 158,9 тыс. шт. и затем продолжили рост, что свидетельствует о не утихающем интересе россиян к фотографированию при помощи фотоаппаратов.

Все это происходит, напомним, в эпоху смартфонов. С 2007 г., когда вышел самый первый iPhone, производители умных мобильников неустанно соревнуются в совершенствовании камер. Дошло до того, что в современном мире клипы и фильмы нередко снимают исключительно на смартфон – чаще всего iPhone.

В чем причина

Редакция CNews поинтересовалась у представителей «М.Видео-Эльдорадо», с чем может быть связан этот интерес. «Рост спроса на цифровые камеры связан с возвращением пользователей к отдельным устройствам для получения качественных фото и видео. Камеры снова становятся отличным подарком, спутником в поездках и важной частью контент-съемки. В эпоху визуального контента растет интерес к высокому качеству изображения, гибкости настроек и удобству последующей обработки», – сказали CNews представители ритейлера.

Отдельно в компании заявили, что «все больше покупателей выбирают модели с поддержкой съемки в 4K, сменной оптикой, модулями беспроводной передачи данных и возможностью работы с облачными сервисами» «Такие функции постепенно становятся стандартом не только в среднем, но и в доступном ценовом сегменте, сказал CNews глава направления «Компьютерные аксессуары» в «М.Видео-Эльдорадо» Эмиль Манучаров. – Именно сочетание этих факторов и стало драйвером положительной динамики в первом полугодии 2025 г».

Ноунейм в тренде

На 197 тыс. фотоаппаратов в первой половине 2025 г. россияне потратили около 3,11 млрд руб. Но нельзя сказать, что жители России готовы переплачивать за бренд – напротив, они не готовы отдавать лишние деньги за раскрученную надпись на корпусе.

На это указывает тот факт, что активнее всего в России за отчетный период продавались фотоаппараты малоизвестных брендов, которые в «М.Видео-Эльдорадо» относят к категории Unbranded. На такие фотокамеры пришлось 63,2% продаж. Чаще всего россияне покупали устройства с базовым набором функций. «Особенно востребованы в этом сегменте камеры с функцией печати на термобумаге – такие гаджеты часто используют подростки», – отметили представители ритейлера.

На втором месте по объемам продаж, по оценке ритейлера, бренд W&O, который тоже нельзя назвать общеизвестным. Его доля 12,5%.

Что касается действительно популярных производителей смартфонов, то они тоже есть в рейтинге. На третьем месте – Canon с результатом 8,8%, на четвертом – Sony (3,3%), на пятом – Nikon (3,2%).

А вот рейтинг брендов по продажам в денежном эквиваленте выглядит совсем иначе. Здесь в лидерах как раз крупные и всем знакомые производители.

На первом месте – компания Canon с внушительной долей на уровне 40%. в «М.Видео-Эльдорадо» объяснили это «широким ассортиментом полнокадровых камер и решений для энтузиастов». Второе место – у компании Sony с долей 22,4% «благодаря популярности влог-камер и беззеркальных моделей». Топ-3 замыкает Nikon с 10,9% выручки, а вот малоизвестные компании в сумме заняли 10,4-процентную долю.

Благодаря любителям ретро-дизайна и функции моментальной печати в этом рейтинге есть компания Fujifilm, которая отсутствует в предыдущем перечне. Ее доля – 7,8%.



