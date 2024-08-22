В Ростове к российской СЭД «Дело» подключили более 4,7 тысяч организаций

Ростовская область – один из лидеров не только по масштабам автоматизации документооборота, но и по темпам перевода документных процессов в импортонезависимую среду. На сегодняшний день донской регион – в числе тех субъектов РФ, которые успешно выполняют задачи продвижения к технологической независимости в части цифровизации документооборота органов власти и местного самоуправления. Достичь этой цели позволяют российские программные продукты, разработанные ведущими российскими ИТ-компаниями – прикладное ПО, СУБД, ОС, офисные приложения.



Переход на СЭД «Дело»

В прошлом году в Ростовской области завершился успешный перевод региональной системы архивного хранения документов на отечественное ПО. Напомним, что работа архива здесь автоматизирована на базе ПО «Архивное дело» компании ЭОС. Эта система позволяет управлять архивом, объединяющим более 500 фондообразователей.



Межведомственная система электронного документооборота и делопроизводства Ростовской области реализована на базе отечественного комплексного решения – СЭД «Дело» компании ЭОС. Первые АРМ пользователей системы появились в регионе в 2006 году, а сегодня СЭД охватывает все региональные органы власти, муниципальные администрации и подведомственные им структуры, в том числе детские сады, школы, медицинские учреждения.



В 2024 году регион мигрирует СЭД «Дело» в импортонезависимую среду

В рамках региональной СЭД реализована технология единого документа, не допускающая перерегистрации корреспонденции при пересылке между организациями-участниками СЭД. Число подключенных к системе организаций – свыше 4700, а количество пользователей СЭД на сегодняшний день более 21 тысяч.

Миграция в импортонезависимую среду

В текущем году регион планово осуществляет миграцию СЭД «Дело» в импортонезависимую среду. В качестве серверной операционной системы выбрана ОС Альт Сервер компании «Базальт СПО», в качестве СУБД – Postgres Pro компании Postgres Professional (обе системы являются полностью российскими и включены в Реестр отечественного ПО).

«Перевод системы "Дело" на отечественные операционные системы и СУБД проходил непросто. Подготовительные работы начались еще в прошлом году и стали одним из этапов развития нашей региональной межведомственной системы электронного документооборота и делопроизводства. На завершающем этапе был осуществлен перевод всех серверов и систем управления базами данных на отечественное программное обеспечение. Возникали проблемы в работе пользователей системы, которые оперативно решались разработчиками системы "Дело" и обслуживающим партнером. По ситуации на текущий момент могу сказать, что каких-либо значимых проблем, вызванных миграцией на импортнезависмые ОС и СУБД, не появилось ни для рядовых пользователей СЭД, ни для наших технических специалистов, отвечающих за техподдержку», – рассказывает Евгений Полуянов, министр цифрового развития, информационных технологий и связи Ростовской области.

«Регионы, выбравшие наши системы для цифровизации документооборота и архива, сейчас находятся в активной стадии перевода СЭД и архивных систем в импортонезависимую среду. От субъектов, где использовались решения на базе зарубежного ПО, они выгодно отличаются: не нужно менять СЭД, решать проблемы экспорта в новую систему, совместимости форматов и тому подобные. Скорость миграции в каждом из «наших» регионов разная и зависит от многих факторов. В первую очередь – от готовности к продуктивному диалогу специалистов профильных ведомств регионов, курирующих цифровизацию, и в немалой степени от поддержки высших должностных лиц субъектов РФ. Ростовская область в этом плане – идеальный заказчик, для многих интересных проектов и апробации новых разработок. Ожидаемо, что и миграция документных процессов в импортонезависимую среду здесь проходит, можно сказать, в штатном режиме, практически не нарушая обычный распорядок организаций. Мы, со своей стороны, обеспечиваем оперативную отработку всех задач, которые неизбежно возникают при переходе на новые ОС и СУБД, и прежде всего нацелены на то, чтобы обеспечить максимально возможную непрерывность рабочих процессов», – комментирует Андрей Козлов, генеральный директор «ЭОС Софт».