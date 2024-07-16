Банки не успевают подготовиться к запуску реестра электронных повесток. Уклонисты не смогут получать кредиты, ипотеку и заниматься предпринимательством

Банки пока технически не могут выполнять все нормы, связанные с реестром электронных повесток призывникам. Кредитные организации в России указывают на возможные проблемы при выдаче ипотеки клиентам, которые уже после подписания договора будут признаны уклонистами.

Понимание придет потом

Российские банки, которых обязали отказывать в кредитах уклонистам от призыва и воинской службы, до сих пор не знают, как будут выполнять требования нового закона. Об этом в середине июля 2024 г. сообщает издание РБК.

По информации РБК, это следует из писем Национального совета финансового рынка (НСФР), объединяющего крупные банки, направленных председателю Центрального банка России Эльвире Набиуллиной и вице-премьеру Дмитрию Григоренко.

Как отмечается в письмах НСФР, до запуска электронного реестра призывников и военнообязанных остается несколько месяцев. С 1 ноября 2024 г. Минобороны России должно начать вносить в базу информацию о принятых мерах в отношении призывников-уклонистов, которые определило ранее Правительство России. Таким образом, банки обязаны исполнять требования об отказах таким лицам в кредитах с этой даты, но на 16 июля порядок взаимодействия участников рынка с военным ведомством еще не определен.

По словам председателя НСФР Андрея Емелина, вопрос с присоединением банков и предоставления им доступа к реестру возник давно, но так и не решен, оставаясь в подвешенном состоянии. На сегодняшний день не определен ни порядок работы, ни каналы передачи данных, ни технические параметры доступа. Емелин подчеркнул, что к 1 ноября 2024 г. банки могут не успеть подготовить системы.

Весной 2024 г. российское правительство опубликовало постановление, в котором описаны правила работы Единого реестра воинского учета, а его разработку должны завершить к 31 октября.

По новым правилам, повестки будут приходить гражданам прямо в личный кабинет на «Гослуслугах». Российские власти будут считать ее врученной спустя семь дней после ее появления в реестре и вне зависимости от того, увидел ли ее гражданин в своем личном кабинете или нет. Спустя 20 дней после появления повестки, гражданин будет ограничен в выезде из России, открытии индивидуального предпринимателя (ИП) или самозанятого, а также будут ограничения и в некоторых операциях с недвижимостью (запрет на регистрацию прав собственности на недвижимость, а также на переход права на недвижимость в результате сделок по купле-продаже, дарения, наследования и в иных случаях), запрет на право управления автомобилем и регистрацию автомобиля в Госавтоинспекции, запрет на заключение кредитного договора и в том числе ипотечного, а также договора займа.

Как передает РБК, если к моменту запуска реестра не будет выработано четких правил, как действовать банкам, наиболее консервативные участники рынка просто вынуждены будут по умолчанию относить заемщиков-мужчин призывного возраста в высокорисковую группу т.е. отказывать им в кредитах в принципе или понизить для них уровень одобрения до самого низкого уровня.

Реестр электронных повесток

В апреле 2023 г. Президент России Владимир Путин подписал новые поправки в законодательство о воинском учете и военной службе. Помимо прочего, в них говорится о создании реестра воинского учета и единого реестра повесток. Уже в конце прошлого года Путин поручил подготовить ИТ-систему к осеннему призыву 2024 г. (с 1 октября по 31 декабря). Согласно постановлению Правительства России, реестр электронных повесток заработает с 1 ноября 2024 г.

Аккаунт на «Госуслугах» станет основной точкой информирования призывников обо всех изменениях их данных в едином реестре воинского учета. «Госуслуги» должны будут уведомить военнообязанного, что запись о нем появилась в реестре, а после — что изменились какие-либо персональные данные. В случае, если человек поставлен на воинский учет или снят с него, или же военкомат направил ему повестку и что в отношении него введены конкретные ограничительные меры - например, тот же запрет на выезд из России. Есть и другой способ узнать, через личный кабинет в едином реестре, где также можно будет узнать о направлении повестки в свой адрес.

Постановление Правительства России предписывает обмениваться информацией Минобороны России, которое выступит оператором единого реестра с Федеральной службой безопасности (ФСБ) России, Федеральной налоговой службой (ФНС), Министерство внутренних дел (МВД) и другим органам. Именно поэтому, например, формально возможное наложение запрета на выезд из России для призывников на практике трудновыполнимо - в силу отсутствия прямого канала передачи информации от военкоматов к пограничной службе ФСБ. Единый реестр с высокой вероятностью закроет эту лазейку, потому что Пограничной службе ФСБ России достаточно будет пробить человека по призывному реестру, чтобы не выпустить его за границу.