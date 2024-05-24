ПСБ обсудил с экспертами финансовые механизмы поддержки ИТ-отрасли

ПСБ в рамках форума ЦИПР, проходящего в Нижнем Новгороде, организовал сессию «Финансирование ИТ-отрасли. Курс на обеспечение технологической независимости» и представил инструменты финансовой поддержки российских компаний в сфере информационных технологий.



Какая поддержка нужна отрасли?

В ходе дискуссии Ирина Милова, начальник управления по работе с предприятиями телекоммуникаций, фармацевтики и информационных технологий ПСБ, рассказала про наиболее востребованные банковские механизмы для сектора в условиях необходимости достижения технологического суверенитета. Она отметила, что на российском ИТ-рынке кратно выросло количество слияний и поглощений (M&A), сделок по выкупу долей российского бизнеса у иностранных владельцев. Для ИТ-компаний продолжают оставаться актуальными кредитно-документарные продукты, финансирование в инвестиционных целях, на пополнение оборотных средств, факторинг для дистрибуторов, банковские гарантии для участия в тендерах, на возврат аванса, на исполнение обязательств перед заказчиками.

«ПСБ – активный участник всех государственных программ льготного финансирования ИТ-отрасли. Для ускоренного развития индустрии мы системно поддерживаем и производителей оборудования, и разработчиков программного обеспечения, компании, которые разрабатывают ПО для предприятий критической инфраструктуры. Растет количество сделок по поставке оборудования с использованием электронных компонентов отечественного происхождения для опытно-конструкторских разработок промышленных сетей передачи данных, которые могут применяться на объектах критической инфраструктуры повышенной категории значимости», — рассказала Ирина Милова.

Спикеры дискуссии ПСБ также обсудили возможность введения льготных условий кредитования для разработчиков и производителей высокотехнологичного оборудования, системы поддержки технологического предпринимательства, ключевые аспекты создания благоприятного климата для развития инноваций в стране, кадровые вопросы.

В обсуждении приняли участие заместитель председателя правительства Пермского края Черников Алексей, генеральный директор АНО «Цифровая Экономика» Сергей Плуготаренко, директор по взаимодействию с органами государственной власти группы «ИнфоВотч», амбассодор Ассоциации развития цифровой промышленности «Клуб цифровых директоров» Светлана Леонова, президент «Крафтвэй корпорэйшн ПЛС» Алексей Кравцов, глава корпорации «МЕГАИС» Александр Макаричев, первый вице-президент группы компаний «Аквариус» Дмитрий Титов.