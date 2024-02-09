Каждый третий iPhone в России сломан, на ремонт нет денег. Число поломанных смартфонов в стране растет лавинообразно

Почти каждый третий смартфон Apple iPhone в России имеет как минимум один дефект, то есть считается сломанным. Это миллионы устройств в сумме, и россияне вынуждены пользоваться ими на ежедневной основе, не имея денег на ремонт.

Починить нельзя, купить новый – тоже

Около трети владельцев iPhone в России пользуются устройствами, в которых есть как минимум один дефект. Другими словами, миллионы жителей России ежедневно эксплуатируют сломанные смартфоны Apple, гласит приведенная порталом Hi-Tech Mail.ru статистика сервисного центра Pedant.

По итогам 2023 г. в России насчитывалось около 13 млн пользователей iPhone. Примерно 27% из них хотя бы раз обращались в сервис-центр с целью отремонтировать их. В то же время более трети владеющих iPhone россиян на ежедневной основе пользуются смартфонами с разбитой задней панелью или поврежденным дисплеем.

В мастерскую эти россияне не торопятся – им не по карману ремонт мобильника из-за высокой стоимости запчастей. Из этого следует, что в настоящее время в России около 3,5 млн сломанных смартфонов Apple. При этом новое устройство Apple стоит в разы дороже, чем замена того или иного компонента в имеющемся, так что покупка нового гаджета в этом случае – тоже не вариант.

Фото: fxquadro / FreePik Разве это серьезная поломка? Лишь небольшой дефект. Чехол за 500 рублей моментально решит проблему

В России еще летом 2022 г. начались проблемы с оригинальными запчастями Apple. Компания ушла из России, и поставки компонентов в авторизованные сервис-центры резко сократились. С ремонтом по гарантии Apple тоже не все так просо – компания не предоставляет эту гарантию с весны 2023 г.

Нужно больше энергии

Одна из основных проблем, с которой владеющие iPhone россияне обращались в мастерские по их ремонту – это истощенная батарея. Это не заводской дефект, а последствия эксплуатации – чем активнее пользоваться смартфоном и чем чаще заряжать его, особенно быстрыми зарядками, тем стремительнее будет деградировать АКБ.

Это проявляется в первую очередь в снижении емкости аккумулятора с течением времени, что приводит к еще более частым процедурам зарядки, а это со своей стороны лишь ускоряет процесс деградации. В редких случаях батарея вздувается или полностью перестает работать.

Вместо покупки нового iPhone россияне предпочитают менять батарею в имеющемся – это всегда в разы, а иногда и десятки раз дешевле покупки новинки Apple. По данным Pedant, треть всех обращений в сервисы по ремонту iPhone в России (33,48%) связаны именно с износом элемента питания.

Где хрупко, там и бьется

Вторая по популярности массовая проблема с iPhone в России – это поврежденный экран. Притом это всегда полностью неработоспособная матрица – в некоторых случаях в результате неаккуратной эксплуатации разбивается или трескается стекло, отказывает сенсорный слой или перестает показывать часть экрана.

Нередко многие из перечисленных дефектов не являются катализатором к замене дисплейного модуля, но все же владеющие той или иной моделью iPhone россияне предпочитают отдать деньги за ремонт и получить старый смартфон с новым дисплеем. Чаще всего, как и в случае с АКБ, это не так сильно бьет по кошельку, нежели покупка нового или подержанного iPhone.

Из 100% обращений в мастерские по ремонту iPhone 32,27% приходятся именно на проблемы с экраном. Оставшаяся 34,25-процентная доля обращений – это совокупность причин, среди которых превалируют проблемы с разъемом зарядки. Во времена совсем старых iPhone, до iPhone 5, хрупкий 30-пиновый коннектор был головной болью владельцев iPhone – из-за его ненадежности менять его приходилось чаще.

С релизом iPhone 5 в 2012 г. Apple перешла на более удобный интерфейс Lightning, который иcпользовался в iPhone вплоть до выхода iPhone 15 в 2023 г., когда был заменен на USB-C. Однако мастерские как проводили операции по замене разъема зарядки, таки продолжили проводить.

Чаще всего к их поломке приводит использование неоригинальных аксессуаров – кабелей и блоков питания, утверждают в Pedant, отмечая, что в 2023 г. количество обращений по замене портов зарядки увеличилось.

Сломать можно все

iPhone – не единственные смартфоны, которые выходят из строя у россиян. Согласно статистике Pedant, главная проблема современных устройств Xiaomi, как и в случае с мобильниками Apple – быстрый износ батареи.

Владельцы смартфонов Realme чаще всего жалуются на их перегрев, а пользователи смартфонов Samsung обращаются с проблемой тусклых экранов. Все перечисленные бренды смартфонов входят в топ-5 самых популярных в России.