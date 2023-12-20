Зарплаты российских ИТ-шников по итогам года взлетели на 20%. Но слесарям и бетонщикам теперь платят больше

По данным «Авито работы», зарплаты в российской ИТ-отрасли подскочили на 20% по итогам 2023 г. При этом все очевиднее становится тот факт, что людям, максимально далеким от информационных технологий в России начинают платить ощутимо больше, чем ИТ-шникам. Впрочем, спрос на работников ИТ пока растет.

Спрос рождает зарплатное предложение

В России по итогам 2023 г. зафиксирован рост зарплат в сфере информационных технологий. Как сообщили CNews представители «Авито работы», за год средние предлагаемые зарплаты выросли с 53 735 руб. до 64 439 руб., то есть на 20%.

Также в декабре 2023 г. ИТ-специалисты были в 2,1 раза более востребованными на рынке труда, чем в январе 2023 г. Это явление вполне объяснимо – ИТ-шники с 2020 г. покидают Россию. Глава Минцифры Максут Шадаев в августе 2023 г. констатировал, что в России образовалась нехватка 700 тыс. работников этой отрасли.

Дефицит предложения, в данном случае людей, приводит к росту спроса, то есть востребованности ИТ-кадров у работодателей. Однако эксперты «Авито работы» считают, что происходящее на рынке труда связано несколько с другими причинами.

По их мнению, высокий спрос на ИТ-кадры в России образовался «опросу российского бизнеса на создание и развитие отечественного программного обеспечения и всеобщей цифровизации». Они подчеркнули также, что работодатели охотно интересуются не только «мидлами» и «сеньорами», то есть специалистами с наработанным опытом, но и «джунами» – теми, кто лишь недавно стал частью ИТ-сферы.

Фото: ededchechine / FreePik ИТ - больше не единственная в России отрасль, где можно получать высокую зарплату

«Кроме того, многие профессиональные сферы активно модернизируют и диджитализируют рабочие процессы, что также приводит к росту востребованности ИТ-специалистов», – заявил CNews директор по развитию «Авито работы» Дмитрий Пучков.

Больше всего спрос на ИТ-специалистов вырос в Челябинске – в 2,3 раза. На втором месте идет Казань (в 2,1 раза), а замыкает тройку лидеров Нижний Новгород (в 1,9 раза). А наибольшее увеличение средних предлагаемых заработных плат зафиксировано в Казани (+37%), Красноярске (+32%) и Екатеринбурге (+23%).

ИТ-отрасли нужна почти бесплатная поддержка

Острее всего Россия, согласно статистике «Авито работы», нуждается в специалистах технической поддержки. Спрос на них по итогам 2023 г. вырос в 2,4 раза, с учетом всех трех уровней (джун, мидл, сеньор).

Роман Дементьев, «АТБ Электроника»: Необходимость перехода ключевых отраслей на российскую электронику — и вызов, и зона роста для отечественных компаний Импортонезависимость

Вместе со спросом на таких работников выросла и их зарплата, хотя и не так сильно, как того, вероятно, хотели бы такие специалисты. Да и в целом платят им не так уж много даже по меркам отраслей, не связанных с информационными технологиями. В январе 2023 г. зарплата специалистов техподдержки составляла 37 512 руб., а к концу 2023 г. она показала 5-процентный рост – до 39,4 тыс. руб.

Спрос на ИТ-аналитиков в России тоже вырос по результатам 2023 г., притом ощутимо – к декабрю 2023 г. таких вакансий стало вдвое больше, чем их было в январе 2023 г. Их зарплаты за тот же период выросли в среднем на 21%, с 45 691 руб. до 55 083 руб. По данным «Авито работы», системные аналитики даже без опыта работы вполне могут претендовать на зарплату в размере 80-220 тыс. руб.

Программисты в цене, но надолго ли

ИТ-специалисты, создающие софт, не могут похвастаться быстрым ростом своих зарплат. Статистика гласит, что средние их зарплаты увеличились на 4% – с 76 098 руб. до 79 383 руб. Впрочем, опытные программисты, например, пишущие на Java и имеющие опыт работы от трех лет, могут получать вплоть до 350 тыс. руб. в месяц.

В то же время спрос на программистов в России на протяжении всего 2023 г. оставался стабильно высоким. К концу года он увеличился всего на 2% в сравнении со значениями января 2023 г.

Напомним, что программистов все чаще или частично, или полностью заменяют искусственным интеллектом. За последние годы такие сервисы эволюционировали из помощника программиста в удобный способ получить код программы по простому текстовому запросу.

Тревожные колокола

Статистика «Авито работы» учитывает данные за весь 2023 г., но вторая его половина ознаменовалась тем, что ИТ-шники резко перестали зарабатывать больше представителей других профессий. Их без особого труда обогнали водители, фрезеровщики, специалисты по продажам и курьеры.

Как сообщал CNews в начале декабря 2023 г., получать больше, не имея диплома и знаний в ИТ-сфере, когда в России не хватает кадров, можно почти в любой отрасли. Более крупная сумма будет поступать на карту арматурщикам, работникам банков, слесарям, бетонщикам и представителям многих других профессий.