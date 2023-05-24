Владельцам iPhone в России запретили обновлять приложения Wildberries и Ozon. Как решить проблему

Владельцы старых iPhone лишились возможности обновлять приложения Ozon и Wildberries. Санкции ввела не Apple, а сами торговые площадки – теперь их утилитам нужны минимум iOS 13 и iOS 14 соответственно. Под ударом все россияне, пользующиеся iPhone 6 и более старыми устройствами. Со временем древние версии приложений и вовсе могут быть отключены от сервиса. Решить проблему можно покупкой нового iPhone, отказом от приложения в пользу веб-версии или переходом на Android.

Старое должно остаться в прошлом

Россияне, пользующиеся смартфонами компании Apple, с 24 мая 2023 г. могут столкнуться с затруднениями в работе популярных торговых площадок Ozon и Wildberries на своих мобильных устройствах. Связано это с возможным несоответствием установленной версии iOS той, что требуют приложения маркетплейсов. На это обратили внимание эксперты портала Hi Tech Mail.ru.

В трудной ситуации могут оказаться владельцы древних моделей iPhone, которые сама Apple признала устаревшими и перестала обновлять. Так, актуальная на момент выхода версия приложения Wildberries требовала, чтобы на смартфоне стояла iOS как минимум 13 версии, а Ozon нужна минимум iOS 14. На момент выхода материала самой актуальной мобильной прошивкой Apple была iOS 16.

Это означает, что обновить приложение Wildberries и Ozon больше не смогут все те россияне, кто по той или иной причине продолжает пользоваться смартфонами iPhone 6, 6 Plus и более старыми. Эти модели увидели свет осенью 2014 г., то есть они вот-вот отметят свое девятилетие.

Работает, но не обновляется

Представители Ozon сообщили CNews, что владельцы давно устаревших iPhone смогут пользоваться приложением маркетплейса, но поддерживать его в актуальном состоянии у них возможности больше не будет. «Информация о том, что приложение Ozon перестанет работать на устройствах старше iOS 13, не соответствует действительности. Действительно, для приложения не будут выходить обновления, но оно остается полностью работоспособным. Клиенты могут совершать покупки через приложение, как и прежде», – сообщили они CNews.

В Ozon подчеркнули также, что отключение поддержки старых версий Ozon началось еще в первых числах мая 2023 г.

Что это означает

Невозможность обновить то или иное приложение по причине отсутствия поддержки, вне зависимости от платформы, под которую оно написано, всегда означает одно – отсутствие у пользователя доступа к новым функциям, появившимся в последних версиях утилиты. Из этой ситуации в случае с мобильным ПО, если его разработка продолжается, есть несколько выходов.

Первый и самый очевидный – купить новый смартфон. Второй – отказ от приложения в пользу веб-версии сервиса. В случае с iPhone это в последнее время очень актуальное решение. Apple регулярно удаляет российское ПО из своего App Store, вследствие чего россиянам приходится пользоваться нужными им сервисами через браузер. Ярчайший пример – приложения попавших под санкции российских банков.

Wildberries тоже нужна свежая iOS

Со временем устаревшее и лишившееся поддержки приложение полностью перестает функционировать – в среднем, время его «жизни» составляет около полугода. В Ozon на вопрос CNews, как скоро устаревшее ПО площадки для iOS будет отключено навсегда, ответить не смогли.

А что с Android

iOS вышла в сентябре 2019 г., а iOS 14 – годом позже. Другими словами, и Wildberries, и Ozon хотят работать только с самыми свежими версиями мобильной платформы Apple. С Android в этом плане все гораздо проще – пользоваться приложениями обоих маркетплейсов смогут все, чьи смартфоны поддерживают хотя бы появившуюся в 2016 г. Android 7.

Поддержка семилетней мобильной ОС, как оказалось, не проблема ни для Wildberries, ни для Ozon

Это не только модели, вышедшие в тот же период, но и несколько выпущенных ранее, в дальнейшем получивших обновление прошивки. А с учетом того, что моделей смартфонов на Android в целом в десятки раз больше, чем Apple iPhone, найти тот, который все еще получает апдейты утилит Ozon и Wildberries, никакого труда не составит.

Дополнение

После публикации материала в редакцию CNews поступил официальный комментарий Wildberries. Он приведен без изменений.

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«Информация о том, что приложение Wildberries перестанет работать не соответствует действительности. Как и прежде, приложения пользователей всех моделей смартфонов на iOS будут работать в стандартном режиме, покупатели смогут делать заказы», – сообщили CNews представители Wildberries.