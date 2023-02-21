Компьютерный гений превратил YouTube в бесплатное и безлимитное хранилище файлов. Google бессильна

YouTube оказалось возможным использовать в качестве хранилища файлов. Разработана утилита, превращающая ZIP-архив с любым содержимым в видеоролик, который затем можно загрузить на YouTube, скачать из любой точки мира и разархивировать его содержимое. На этом видеохостинге нет ограничений по объему загружаемых роликов, что превращает его в безлимитное и, что немаловажно, бесплатное файлохранилище.

Новые возможности YouTube

Пользователь GitHub под псевдонимом DvorakDwarf сделал абсолютно все облачные файловые хранилища, особенно платные, совершенно бесполезными. Он разработал способ преобразования любых файлов в видеофайл, который затем можно бесплатно выложить на YouTube, где он будет доступен всегда.

YouTube, в теории, не имеет ограничений на объемы загружаемой на его серверы информации, поскольку видеоролики, особенно в разрешении Full HD и выше, «весят» довольно много. DvorakDwarf решил обернуть это в свою пользу и создал алгоритм, позволяющий раз за разом обманывать видеохостинг и загружать на него хоть программы, хоть архивы с фотографиями и документами, под видом роликов.

Просто и в то же время сложно

DvorakDwarf создал универсальную утилиту – она и кодирует нужный файл в видеоформат, и трансформирует его обратно. Плоды своих трудов он выложил в открытом доступе в своем репозитории на принадлежащем Microsoft сервисе GitHub, чтобы каждый мог опробовать их в действии. Инструкция к применению в наличии.

К недочетам творения DvorakDwarf можно отнести лишь то, что оно работает только под Linux – версию под Windows он не выложил и не уточнил, собирается ли он в принципе выпускать ее. В описании к проекту написано, что он вернется к его дальнейшему развитию позже.

Перед запуском программы нужно поместить все готовые для загрузки на YouTube-файлы в ZIP-архив. Утилита автоматически превратит его видеоролик, который затем можно выгрузить в видеохостинг. YouTube позволяет пользователям скачивать свои видеоролики, так что получить доступ к ним можно из любой точки планеты, где есть интернет. После скачивания достаточно «натравить» утилиту DvorakDwarf на нужный файл, и он снова превратится в неповрежденный ZIP-архив.

Параноики оценят

В YouTube есть недокументированная функция, позволяющая скачивать любой видеоролик с любого канала в любом нужном разрешении. За счет этого польза утилиты DvorakDwarf резко возрастает – можно загружать на YouTube файлы и делиться ими с кем угодно – достаточно просто воспользоваться любым привычным сервисом или программой для скачивания роликов и затем раскодировать их.

Репозиторий с дистрибутивом программы и инструкцией по ее использованию

В качестве примера DvorakDwarf загрузил на свой канал HistidineDwarf один из ZIP-архивов, замаскированных под видео. По его словам, внутри него скрыты некие файлы, получить доступ к которым можно с помощью его программы.

Также можно скрывать «ролики» от посторонних глаз в настройках и предоставлять доступ к ним только по ссылке. А сами архивы, зашифрованные в них, можно защитить паролем. Таким образом, данные будут надежно скрыты от посторонних глаз – едва ли кому придет в голову искать информацию в видеоролике на YouTube, а если и придет, то пароль на архиве станет дополнительной защитой.

Неприятные последствия для Google

К моменту выхода материала YouTube, Google и холдинг Alphabet в целом никак не реагировали на приложение, способное превратить крупнейший видеохостинг в мире в крупнейшее же файлохранилище. На февраль 2023 г. защиты, позволяющей блокировать «нецелевое использование» серверов YouTube, не существовало.

Пример архива, представленного в виде ролика на YouTube. Берегите глаза

Если она не появится и в дальнейшем, то это нанесет удар в первую очередь по Google. Среди всего многообразия сервисов интернет-гиганта есть облако One, в бесплатной версии которого доступно лишь 15 ГБ пространства. За 100 ГБ приходится платить $2 (148 руб. по курсу ЦБ на 21 февраля 2023 г.) в месяц, за 200 ГБ и 2 ТБ – $3 (222 руб.) и $10 (740 руб.) в месяц соответственно.

Что общего у YouTube и Telegram

Превратить тот или иной сервис, позволяющий загружать файлы, в облачное хранилище, разработчики и хакеры стремятся регулярно. YouTube – это лишь очередная и, вероятно, не последняя их «жертва».

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В апреле 2021 г. CNews рассказывал о сервисе Uploadgram итальянского разработчика под псевдонимом Pato05, который позволял пользователям загружать файлы на серверы мессенджера Telegram. Сервис был полностью бесплатным и не имел никаких ограничений ни по объему выгружаемых файлов, ни по времени их хранения.

Проект просуществовал менее двух лет. Pato05 отказался от его дальнейшего развития 30 января 2023 г. По словам автора, ему пришлось закрыть его из-за неких юридических проблем, плюс некоторые пользователи злоупотребляли возможностями Uploadgram.