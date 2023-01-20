Разделы

Безопасность Стратегия безопасности Пользователю Техника
|

Россияне становятся миллионерами, продавая сведения о согражданах. Услуги «пробива» в банках и операторах связи резко подорожали

В 2022 г. зафиксирован 22-процентный рост стоимости услуг инсайдеров по предоставлению своим заказчикам информации о клиентах компании, в которой они работают. В первую очередь это коснулось сведений об абонентах операторов связи – средняя цена такой услуги составляет теперь 27 тыс. руб.

В России дорожает все

Услуги нелегального сбора информации о россиянах из крупных баз данных в 2022 г. существенно выросли в цене. Об этом CNews сообщили представители сервиса разведки утечек данных и мониторинга даркнета DLBI. По их словам, за получение сведений о том или ином жителе России интересующиеся платили в среднем на 22% больше, нежели чем в 2021 г.

В данном случае имеется в виду информация, незаконным путем полученная работниками компании. Это могут быть, например, сотрудники банка, решившие немного подзаработать и предоставить третьим лицам историю транзакций одного или нескольких клиентов, или же работники оператора связи. Им подвластно передать заказчику, ФИО и контакты абонента, а также всю информацию о его переговорах.

22-процентный рост стоимости услуг «пробива» – впечатляющий результат. Но, если сравнивать показатели 2021 и 2020 гг., то окажется, что тогда они подорожали и вовсе более чем в два раза. Другими словами, темпы роста снизились.

Бизнес развивается

Инсайдеров, передающих персональные данные клиентов третьим лицам, видимо, нисколько не пугают перспективы наказания в случае их разоблачения. Иначе с 2017 по 2022 гг. этот рынок не вырос бы в 7,5 раза.

secr600.jpg

В теории, получить доступ к персональным данным россиян может любой. Вопрос лишь в цене

Притом, что немаловажно, таинственных скупщиков информации о россиянах в 2022 г. интересовали вполне конкретные сведения о них, если судить по динамике роста цен на услуги. Так, сбор сведений в базах данных банков за 2022 г. почти не подорожал, равно как и утечка данных из различных госсистем.

В настоящее время в цене информация, которую хранят российские операторы связи. Третьих лиц очень интересует детализация звонков и даже SMS-сообщений, притом настолько, что в 2022 г. стоимость такой услуги подскочила в среднем на 60%. Например, информация о звонках и сообщениях одного абонента за месяц обойдется покупателю по цене Android-смартфона среднего класса – в среднем в 27 тыс. руб.

Впрочем, в данном контексте впечатляют только темпы роста средней стоимости «пробива» у операторов связи. Теперь она сравнялась со средней ценой аналогичной услуги инсайдеров в банках, которая в 2022 г. составила около 25,4 тыс. руб.

Стоимость зависит от оператора

Что еще интереснее, на «черном рынке» информации об абонентах российских операторов сведения о клиентах одних могут стоить в разы дороже по сравнению с другими. Это отчетливо прослеживается на примере «Билайна» и МТС – в первом случае месячный объем данных обойдется в 15 тыс. руб., во втором – в 40 тыс. руб., сообщили CNews в DLBI.

Средние цены за информацию об абонентах МТС и «Билайна» за год выросли вдвое и больше. То же касается Tele2 (рост до 28 тыс. руб.). Слив сведений об абонентах «Мегафона» стоит 25,5 тыс. руб. – примерно столько же, сколько и в 2021 г.

«Безопасники» работают. Или нет

Операторы связи утверждают, что предпринимают различные усилия по предотвращению утечек персональных данных силами инсайдеров – работников компаний, совершенно не имеющих ничего против дополнительного «заработка». По словам представителей «Билайна», оператор усиленно контролирует доступ сотрудников к клиентской базе. Они сообщили «Коммерсанту», что для этого используются, в том числе, механизмы двухфакторной аутентификации, в котором участвуют непосредственно сами абоненты. Они могут предоставить работникам оператора доступ к своим персональным данным или отказать им в нем.

Артем Пермяков, Directum: HR-специалист становится агентом цифровизации
Цифровизация

В Tele2 сообщили CNews, что новые методы оператора в борьбе с утечками данных своих абонентов – это основная причина стремительного роста стоимости услуг «пробива». Представители оператора утверждают, что новые механизмы предотвращения слива информации, в том числе автоматизированные, делают подобные инциденты «практически невозможными.

Судя по всему, все крупные операторы связи стремятся улучшить защиту персональных данных своих клиентов. В интернете стало заметно меньше предложений по «пробиву» сведений об их абонентах. В «Лаборатории Касперского» сообщили изданию, что в 2022 г. их количество сократилось приблизительно в 2,5 раза. Однако не стоит забывать про общий стремительное развитие рынка таких услуг – более чем семикратный рост за шесть лет явно на чем-то основан.

Где-то прибыло, где-то убыло

Опрошенные изданием эксперты полагают, что сокращение числа предложений по сливу информации о клиентах той или иной организации, в том числе операторов связи, может не иметь никакого отношения к усилениям мер защиты этой информации. По их словам, платить деньги за то, что скоро само попадет в интернет в еще больших объемах клиенты не хотят, и потому интерес к таким услугам теряется.

Речь, разумеется, о крупных утечках информации. Российский крупный бизнес весьма «преуспел» в этом. Например, осенью 2019 г. бывший работник Сбербанка слил в Сеть персональные данные 60 млн клиентов банка. Это самая крупная утечка за всю историю российской банковской системы.

Юрий Востриков: Компании все активнее применяют data-driven-подход из-за высокой конкуренции и непростой ситуации на рынке
Цифровизация

Помимо этого, в интернете неоднократно всплывали базы данных с актуальной информацией о миллионах абонентов проводного интернета «Билайна». А в декабре 2022 г. оператор допустил колоссальную по своим размерам утечку информации своих сотрудников. Персональные данные сотен тысяч человек, работающих или работавших на «Билайн», попали в сеть – это ФИО, номера телефонов, адреса электронной почты и т. д.

Евгений Черкесов

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Власти передумали аккредитовывать частные компании для расследования кибепреступлений

JavaScript «заразил» Python хитрой уязвимостью, от которой годами страдает сам

Sony научила умные ТВ и приставки автоматически блокировать пиратские музыку и фильмы

Сисадмин парализовал работу крупного банка в попытке найти внеземной разум и повысить свой рейтинг

Число DDoS-атак на российские компании к весне подскочит на 300%

Найден способ превращать антивирусы в средство уничтожения Windows

MARKET.CNEWS

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Роботы-пылесосы с камерой и лидаром: выбор ZOOM

Лучшие моноблоки: хиты продаж

Криптовалютные биржи: где купить криптовалюту в 2023 году

Показать еще

Наука

Самые интересные космические события 2022 года

Астрономы нашли чудовищную черную дыру рядом с Землей

Новые странности от экзопланет: металл тяжелее железа летает на них, как облака
Показать еще