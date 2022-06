У Apple отобрали легендарный слоган Think different

Apple больше не имеет права использовать фразу Think different в рекламе своих продуктов в Европе. Она лишилась его по вине компании Swatch, которая использует схожий по звучанию и написанию лозунг Tick Different. Свой знаменитый слоган Apple придумала в 1997 г. и активно использовала его вплоть до 2002 г., после чего отошла от него. На этом и была построена стратегия Swatch суде. Обжаловать вердикт Apple не сможет.

Конец давно ушедшей эпохи

Компания Apple лишилась прав на слоган Think different («Думай иначе» - англ.), который она впервые использовала для продвижения своей продукции 25 лет назад, в 1997 г. Такое решение принял Европейский суд в ответ на иск швейцарской компании Swatch, сообщает издание iMore. Вердикт касается только Европы.

Swatch – это известный производитель наручных часов. К лозунгу Think different он не имеет никакого отношения, но зато у него есть лозунг Tick different («Тикай иначе» - англ.). Swatch претендует на беспрепятственное его использование, а иск против Apple подала затем, чтобы та не смогла обвинить его в нарушении (или в попытке нарушения) авторских прав.

Лозунг Apple не потерял актуальность даже спустя 25 лет после своего появления

Swatch подала иск еще в 2016 г. Основным доводом в пользу своей правоты был тот факт, что Apple перестала использовать слоган Think different много лет назад. Чаще всего он мелькал в рекламных материалах компании в период с 1997 по 2002 гг., после чего Apple почти отказалась от него. В 2011 г. она ненадолго вернулась к нему, после чего вновь забросила некогда всемирно известное словосочетание.

Apple неоднократно подавала апелляции во все европейские судебные инстанции. В итоге дело дошло до Европейского суда (European Court of Justice) – высшей инстанции Суда Европейского союза, решения которой не могут быть обжалованы. Он тоже встал на сторону Swatch.

Часы Swatch. Tick Different

Apple предпринимала попытку подать против Swatch аналогичный иск в 2017 г. Суд не стал поддерживать ее в этом.

Всеми забытый лозунг

Использовать фразу Think different в рекламе своей продукции Apple начала сразу после возвращении в компанию ее основателя – Стива Джобса (Steve Jobs). Автором слогана стало американское рекламное агентство TBWA\Chiat\Day.

Идея заключалась в противопоставлении техники Apple компьютерам, которые выпускала компания IBM, главный на тот момент конкурент Apple на рынке ПК. У нее был лозунг Think («Думай» - англ.).

Сразу после первого появления фразы Think different в рекламе Apple компания зарегистрировала ее как торговую марку в США и Евросоюзе. Повторная регистрация проводилась в 1998 и 2005 гг.

Оригинальные рекламные часы Apple

На июнь 2022 г. Apple действительно давно не использовала свой некогда знаменитый слоган. Его нельзя услышать или увидеть ни на презентациях новых устройств, ни в рамках ежегодной конференции WWDC.

К слову, лозунг Think different в некотором роде связан и с наручными часами. Частью рекламной кампании Apple в конце XX века был выпуск ограниченной партии часов с оригинальным циферблатом, стрелки которых шли в обратном направлении.

Битва брендов

Судебная тяжба между Apple и Swatch вокруг слогана Think different – это лишь часть многолетнего противостояния двух компаний, хотя и, вероятно, самая яркая из них. Она началась в 2014 г., и именно благодаря ей в ассортименте Apple есть часы под названием Watch.

Первое поколение часов Apple увидело свет в апреле 2015 г., но о работе над этим гаджетом компания проговорилась годом ранее. Тогда же, по информации Bloomberg, у нее родилась идея назвать их iWatch.

Эта идея сразу не понравилась компании Swatch. Она поспешила предупредить Apple, что будет очень недовольна в случае, если часы выйдут именно под таким названием. Причиной тому были обычные часы линейки iSwatch, выпускавшиеся в ту пору швейцарским брендом. Компания намекнула, что не желает столь путаницы в названии продуктов с почти одинаковыми основными функциями.

Часы серии iSwatch

Речи о потенциальных судебных исках на тот момент не было. Тем не менее, литера «i» из названия смарт-часов Apple все-таки исчезла.

Тем не менее, Apple все же зарегистрировала торговую марку iWatch в Великобритании. В 2016 г. Swatch оспорила это решение через суд, и права на бренд у Apple отобрали.

Сравнительно недавно Swatch выиграла еще один суд против Apple, связанный со словосочетаниями. Как пишет The Times of India, он касался фразы One more thing («Eще кое-что» - англ.), которую Стив Джобс произносил в конце каждой презентации Apple.

Права на знаменитую фразу Стива Джобса теперь тоже у Swatch

Swatch тоже решила использовать ее в своих рекламных материалах, но Apple попыталась запретить ей это. Судебная тяжба началась в 2015 г. и завершилась в марте 2021 г., притом не в пользу Apple.