РАН заказала нейросеть для анализа фото яиц. Персональные данные разработчика оказались в публичном доступе

Региональный центр РАН заказал разработку алгоритма нейросети для изучения цветных изображений куриных яиц. Алгоритм призван выявлять пол птицы на ранних стадиях. От этого напрямую зависит прибыль птицеферм. В тендерной документации можно найти договор с исполнителем, в котором указаны все его персональные данные: номер паспорта, банковские реквизиты, СНИЛС.

Нейросеть изучит яйца

Сибирский федеральный научный центр агробиотехнологий Российской академии наук (РАН) заказал разработку алгоритмов нейросети для изучения изображений куриных яиц. Информацию об этом можно найти на сайте госзакупок.

В ходе научно-исследовательской работы нейросеть должны научить работать с массивом цветных цифровых изображений куриных яиц в доинкубационный и инкубационный период в формате RGB (от англ. red, green, blue — красный, зеленый, синий; алгоритм обеспечивает получение всего спектра цветовых оттенков на основе сочетаний этих базовых цветов).

Работы будут реализованы в рамках научного проекта российского научного фонда «Создание метода и устройства оценки полового диморфизма эмбрионов яйца птицы на основе методов компьютерного технического зрения и искусственных нейронных сетей».

Персональные данные исполнителя

Закупка была осуществлена у единственного поставщика — Ильи Дубкова. В тендерных документах можно найти указание на то, что заказчик считает выделяемые средства грантом. Выплаченная исполнителю сумма составит 160 тыс. руб. Договор выложен на сайте госзакупок. В публично доступном документе указаны основные персональные данные Дубкова, включая паспортные данные, СНИЛС, ИНН, а также банковские реквизиты.

Нейросеть изучит изображения куриных яиц для определения их пола

Согласно открытым источникам, Илья Дубков преподает в Новосибирском государственном техническом университете на кафедре вычислительной техники. Среди преподаваемых дисциплин — компьютерная графика, мультимедийные технологии, а также технологии и методы программирования.

Подробности исследования

В ходе проведения исследования исполнитель должен провести аналитический обзор существующих искусственных нейронных сетей, применяемых при проведении современных исследований по оценке физиологического и функционального состояния живых организмов. После ему предстоит научно обосновать архитектуру искусственной нейронной сети для работы с массивом цветных цифровых RGB-изображений яиц.



Затем должен быть выбран язык для разработки программы и разработаны основные блоки программного обеспечения для анализа цветных изображений. На основании этого должен быть создан алгоритм определения индекса формы яйца для ПК и в виде приложения к смартфону.

По результатам проведенных исследований должен быть подготовлен материал для статьи, которая будет опубликована в российском журнале.